4 États attirent le plus de mineurs

L’ensemble de données de Foundry montre que quatre États des États-Unis ont la distribution de taux de hachage Bitcoin la plus élevée. L’ensemble de données montre que de nombreux mineurs de Bitcoin se dirigent vers New York, le Kentucky, la Géorgie et le Texas.

Foundry US est le plus grand pool minier d’Amérique du Nord et le cinquième au monde. Le taux de hachage est une mesure de la puissance minière collective. Un pool minier permet aux mineurs de combiner leur puissance de hachage avec d’autres mineurs du monde entier.

Minage de Bitcoin aux États-Unis

Selon les données, aux États-Unis, New York représente 19,9% du taux de hachage du bitcoin, 18,7% au Kentucky, 17,3% en Géorgie et 14% au Texas.



Source : Fonderie US

Lors du Texas Blockchain Summit à Austin le 8 octobre 2021, Nic Carter, co-fondateur de Castle Island Ventures, a présenté les données de Foundry. « C’est la première fois que nous avons des informations au niveau de l’État sur l’endroit où se trouvent les mineurs, à moins que vous ne vouliez parcourir tous les documents publics et essayer de le comprendre de cette façon »,

Il a ajouté que « c’est un moyen beaucoup plus efficace de déterminer où se déroule l’exploitation minière en Amérique. »

Cependant, Carter a souligné que l’ensemble de données Foundry ne prend pas en compte tous les taux de hachage miniers américains, car toutes les fermes minières basées aux États-Unis n’utilisent pas ses services. L’une des plus grandes sociétés minières cotées en bourse en Amérique,

Riot Blockchain, très présent au Texas, n’utilise pas Foundry. Par conséquent, l’ensemble de données ne tient pas compte de son taux de hachage. La présence minière du Texas est sous-estimée et pourrait éventuellement être supérieure aux 14% cités.



BTC se négocie à plus de 55 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

De nombreux États avec les taux de hachage Bitcoin les plus élevés ont également des proportions élevées d’énergie renouvelable. Ce fait a peut-être commencé à changer le récit selon lequel le bitcoin est mauvais pour l’environnement.

Lecture connexe | 425 milliards de dollars anéantis sur le marché de la crypto alors que Musk dit que Bitcoin est mauvais pour l’environnement

Selon CNBC, de nombreux mineurs s’installent dans ces États car ils disposent de sources d’énergie renouvelables et bon marché. Les données de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis montrent qu’un tiers de la production de l’État de New York provient de sources renouvelables. Le Kentucky, qui a le deuxième taux de hachage le plus élevé, est également connu pour son énergie hydroélectrique et éolienne. Le gouvernement de l’État a récemment adopté une loi qui accorde certaines exonérations fiscales aux opérations d’extraction de crypto.

Carter a également déclaré que la migration des mineurs vers les États-Unis est positive car elle signifie une intensité de carbone beaucoup plus faible.

Le Texas mène l’exploitation minière de Bitcoin

Bien que le Texas se classe quatrième selon les données, les experts pensent qu’il s’agit de la première destination minière aux États-Unis. L’État abrite des géants miniers comme Riot Blockchain et la plate-forme de services miniers chinoise Bitdeer.

Un rapport du début de l’année montre que d’importantes commandes d’ASIC miniers sont également livrées au Texas.

Lecture connexe | Bitcoin Mining déménage au Texas, Bitmain annonce un partenaire pour une nouvelle installation massive

Des législateurs favorables à la cryptographie, un réseau électrique déréglementé avec une tarification au comptant en temps réel et un accès à d’importantes énergies renouvelables, ainsi qu’au gaz naturel échoué ou torché, sont ce qui rend le Texas attrayant pour les mineurs, selon CNBC.

Image présentée par les magnats de la finance, graphique de TradingView.com