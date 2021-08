4 ETF adossés à des contrats à terme sur Bitcoin déposés depuis que le président de la SEC, Gary Gensler, leur a fait part de son ouverture

Le responsable mondial des ETF de Grayscale considère que les commentaires du président Gensler sont « très positifs », tandis que le responsable de la stratégie d’investissement de ProShares déclare que « l’avantage de cette approche est clair ».

Valkyrie Investments est la dernière société à avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis un fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin.

La société de négoce de crypto-monnaies qui a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de table de série A pour mener à bien ses plans d’ETF attend également la décision de la SEC sur son ETF Bitcoin soutenu physiquement.

Le fonds, Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, n’investira cependant pas directement dans Bitcoin. Au lieu de cela, il cherchera à acheter des contrats à terme Bitcoin afin que la valeur totale de l’actif cryptographique sous-jacent aux contrats à terme qu’il contient soit aussi proche que possible « de 100 % » de l’actif net du fonds, selon la proposition.

Cette proposition fait suite aux commentaires du président de la SEC, Gary Gensler, au Aspen Security Forum, où il a signalé qu’il était ouvert à un ETF que les contrats à terme Bitcoin proposés par CME soutiennent.

«Je prévois qu’il y aura des dépôts concernant les fonds négociés en bourse (ETF) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Loi 40). Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la loi ’40 offre d’importantes protections aux investisseurs. Compte tenu de ces protections importantes, j’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci se limitent à ces contrats à terme Bitcoin négociés par CME.

Depuis les commentaires de Gensler, quatre dépôts de ce type ont été déposés par VanEck, Proshares, Invesco et maintenant Valkyrie qui vise à fournir une exposition aux contrats à terme Bitcoin, aux ETF canadiens, aux produits négociés en bourse (ETP) qui y ont été investis et à des fiducies comme Grayscale Bitcoin Trust. (GBTC).

“Nous avons lu les commentaires du président Gensler comme étant très positifs … parce que l’histoire n’est plus s’il y aura un ETF bitcoin mais quand il y aura un ETF bitcoin”, a déclaré David LaValle, responsable mondial de l’ETF de Grayscale dans une interview avec CNBC cette semaine. Grayscale lui-même est « engagé à 100 % » pour convertir son GBTC en ETF.

Pendant ce temps, le responsable de la stratégie d’investissement de ProShares, Simeon Hyman, a déclaré que “l’avantage de cette approche est clair”, en termes de marché à terme réglementé, CME et CFTC agissant en tant que chambre de compensation, les personnes ayant déjà la compréhension d’un fonds commun de placement , et la possibilité d’entrer et de sortir chaque jour à la valeur liquidative (VNI). Hyman a déclaré dans une interview séparée,

«Je veux être exposé à l’évolution du prix du bitcoin. Je n’ai pas besoin d’accéder au bitcoin de la même manière que quelqu’un qui l’utilise pour l’un de ses principaux attributs. »« L’approche à terme dans un fonds commun de placement aura absolument un public important. »

Une vingtaine de dépôts spécifiques à la cryptographie ont été effectués cette année aux États-Unis, la majorité d’entre eux détenant du BTC, tandis que certains incluent de l’Ether et un panier de cryptos.

