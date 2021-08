4 étoiles non garanties de retour pour la saison 4

Manifest est de retour pour une quatrième saison grâce à Netflix, mais tous les membres de la distribution ne sont pas assurés de revenir. Les stars de la série Josh Dallas, Melissa Roxburgh et JR Ramirez ont tous signé de nouveaux contrats avec le producteur de la série Warner Bros. Television, mais quatre autres membres de la distribution sont toujours en pourparlers avec le studio. Le créateur de Netflix et de Manifest, Jeff Rake, a annoncé samedi une reprise de la saison 4. La saison comportera 20 épisodes répartis en plusieurs parties, le dernier épisode servant de finale de la série.

Parveen Kaur, qui joue Saanvi Bahl, est toujours en train de finaliser un accord pour revenir, rapporte Deadline. Les autres acteurs encore en pourparlers sont Luna Blaise, qui joue Olive Stone ; Matt Long, qui incarne Zeke Landon ; et Jack Messina, qui joue Cal Stone. Il pourrait être difficile pour Long de revenir, car il a signé en tant que série régulière pour le pilote dramatique de NBC Getaway.

Parveen Kaur et Melissa Roxburgh sur Manifest. (Photo : Banque de photos Peter Kramer/NBC/NBCU via .)

Warner Bros. TV n’a pas commenté les détails des contrats des acteurs, mais leurs accords d’origine ont tous expiré en juin après que Netflix a initialement adopté la relance de Manifest. Bien que les deux premières saisons de Manifeste aient grimpé dans les charts télévisés de Netflix lors de leur sortie sur la plate-forme en juin, le streamer a d’abord décidé de ne pas poursuivre l’émission après que NBC l’ait annulée. Mais une fois que la saison 3 a fait surface sur Netflix plus tôt ce mois-ci, le streamer a repris les pourparlers avec Warner Bros., qui a ensuite poursuivi et entamé des discussions avec le casting, a rapporté Deadline le 18 août.

“Ce qui a commencé il y a des années comme une envolée fantaisiste au plus profond de mon imagination est devenu le voyage d’une vie en moteur à réaction”, a déclaré Rake dans un communiqué samedi matin. “Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer l’effusion mondiale d’amour et de soutien pour cette histoire, ses personnages et l’équipe qui travaille si dur pour lui donner vie. Que nous pourrons récompenser les fans avec la fin ils méritent m’émeuvent sans fin. Au nom de la distribution, de l’équipe, des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs, merci à Netflix, à Warner Bros., et bien sûr aux fans. Vous l’avez fait. “

Manifest, qui a fait ses débuts sur NBC en septembre 2018, commence avec l’arrivée du vol Montego 828 en provenance de la Jamaïque à New York, plus de cinq ans après son arrivée. Le seul problème est que cela ne semble pas être cinq ans pour aucun des passagers. À leur retour, les passagers doivent reprendre leur vie en main, même s’ils commencent à entendre des voix et des visions d’événements futurs. Rake envisageait à l’origine l’émission sur six saisons, mais il a déclaré à Entertainment Weekly qu’il s’était éloigné de cette idée et espérait au moins pouvoir faire un film de deux heures pour conclure l’histoire et résoudre le cliffhanger de la saison 3.

“Je suis personnellement en train d’esquisser comment consolider la moitié arrière de la série en une finale de deux heures beaucoup plus rationalisée et directe qui distillerait tous les problèmes suspendus de la série”, a déclaré Rake à EW en juin. . “C’est là où je me sens. Il y a un énorme appétit pour les gens qui veulent savoir quelle est cette fin de l’histoire, ce qui est arrivé aux passagers, ce qui est finalement arrivé à cet avion.” Maintenant, grâce à Netflix, il aura au moins 20 heures pour tout conclure.