4 événements militaires majeurs qui se sont produits à Noël > Département américain de la Défense > Histoire

Le jour de Noël chaque année, de nombreux Américains se détendent et passent du temps avec leur famille. Pour beaucoup de nos soldats, cependant, cela peut être une journée de sacrifices et de difficultés.

Au cours de l’histoire des États-Unis, plusieurs grandes actions militaires ont eu lieu le 25 décembre. En voici quatre qui méritent d’être soulignées.

1776 : la célèbre traversée du Delaware à Washington

L’hiver 1776 n’a pas bien commencé pour l’armée continentale du général George Washington. Ils ont subi de nombreuses défaites au cours des premiers mois de la Révolution américaine et ont été chassés de New York et du New Jersey vers la Pennsylvanie. Pour les troupes, le moral était bas.

Washington avait besoin de renouveler sa foi dans la bataille pour l’indépendance, alors il a décidé de surprendre les Hessois – des troupes allemandes embauchées par les Britanniques – qui étaient stationnées à Trenton, New Jersey. Il pensait que le faire après les célébrations de Noël de l’ennemi les trouverait sonnés et mal préparés pour un combat, d’autant plus qu’une terrible tempête hivernale se préparait.

Alors tard dans la nuit de Noël, Washington et ses troupes ont sauté dans des bateaux et ont traversé la rivière glacée Delaware pour tester sa théorie – et il avait raison. À l’aube du 26 décembre, environ 2 400 Continentals gelés ont poussé dans Trenton, et ils ont effectivement surpris l’ennemi, qui s’est rendu en moins d’une heure et demie.

La mission, connue sous le nom de bataille de Trenton, était d’une importance capitale pour la cause de l’armée continentale. Non seulement cela remonte le moral des troupes, mais cela ravive l’espoir des colons, qui commencent à penser que leur bataille pour l’indépendance n’est pas réalisable.

1864 : La première bataille de Fort Fisher

Pendant la majeure partie de la guerre de Sécession, Fort Fisher, en Caroline du Nord, a connu très peu de combats. Mais cela a changé à Noël 1864, lorsque l’Union a décidé qu’elle voulait capturer le dernier port que les confédérés détenaient sur l’océan Atlantique.

Ce fut une débâcle pour l’Union.

Tout d’abord, l’Union a essayé d’emballer un navire de guerre avec des explosifs et de faire sauter les murs du fort, mais cela n’a pas fonctionné. Il vient de faire exploser leur navire et d’alerter les confédérés d’une attaque imminente. Ainsi, la veille de Noël, l’Union a réessayé, bombardant le fort avec des tirs nourris, dont la plupart ont échoué ou ont raté leur cible.

Le matin de Noël, les commandants de l’Union ont décidé de bombarder une zone au nord du fort afin que les troupes puissent débarquer et débarquer. Mais quand ils l’ont fait, plus de déception a suivi – l’artillerie lourde du fort était complètement indemne, donc c’était aussi un refus. Ce n’est qu’alors que l’Union a ordonné aux troupes de battre en retraite.

Alors que la première bataille de Fort Fisher a été un échec massif pour l’Union, la seconde ne l’a pas été. À la mi-janvier 1865, les troupes de l’Union purent enfin s’emparer du fort, coupant ainsi les confédérés du commerce et des approvisionnements mondiaux. La guerre civile a pris fin trois mois plus tard.

1972 : Opération Linebacker II au Nord Vietnam

Les troupes américaines étaient au milieu de la plus grande mission de bombardement de l’histoire militaire pendant la saison de Noël 1972. La campagne aérienne, appelée Opération Linebacker II, a été largement considérée comme l’action qui a mis fin à l’implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

Le président Richard Nixon a ordonné le début des bombardements le 18 décembre après que les délégués nord-vietnamiens se soient retirés des pourparlers de paix. Surnommée les « 11 jours de Noël », l’opération consistait en 11 jours successifs de raids de bombardiers B-52 Stratofortress venus de la base aérienne d’Andersen à Guam.

Le seul jour où les deux parties ont obtenu un sursis était Noël, lorsque les troupes ont eu une pause de 36 heures pour célébrer. Pendant ce temps, Nixon a ordonné aux Nord-Vietnamiens de retourner à la table de négociation. Les Nord-Vietnamiens refusant, les bombardements se sont poursuivis jusqu’au 29 décembre, date à laquelle ils ont accepté de reprendre les pourparlers de paix.

En 11 jours, le Linebacker II a largué 15 000 tonnes de bombes via 729 sorties de l’US Air Force impliquant environ 12 000 aviateurs. Les archives du ministère de la Défense montrent que les raids ont détruit ou endommagé 1 600 structures, 500 cibles ferroviaires, 10 aérodromes et 80 % de la capacité de production d’électricité du Nord Vietnam. Quinze B-52 américains ont également été détruits dans le processus, tuant 35 hommes et conduisant à la capture de près de 40 prisonniers de guerre américains.

La reprise des pourparlers de paix issus de la campagne a conduit aux Accords de paix de Paris en janvier 1973. Les États-Unis ont mis fin à leur implication dans la guerre peu de temps après, mais les dernières troupes américaines n’ont quitté le pays que deux ans plus tard.

1896 : « Stars and Stripes Forever » est écrit

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une action militaire, c’est certainement un symbole de la puissance militaire américaine.

John Philip Sousa, qui a grandi pendant la guerre civile, était un musicien talentueux qui est devenu un directeur de longue date de l’US Marine Band. Connu sous le nom de « Mars King », il était une rock star de son temps et a finalement créé son propre groupe en 1892.

Le jour de Noël 1896, alors qu’il traversait l’Atlantique sur le chemin du retour de vacances en Europe, l’héritage durable de Sousa lui est venu. Il a déclaré que les notes de « Stars and Stripes Forever » étaient nées du mal du pays et de bons souvenirs de son époque en tant que leader du Marine Band.

La chanson emblématique est officiellement devenue la marche nationale américaine en 1987.

Alors, en cette période des Fêtes, pendant que vous profitez des congés, de la famille, des amis et des fêtes, pensez à certains de vos camarades, passés et présents, qui ont dû renoncer à leurs vacances pour le plus grand bien du pays. Pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être même mettre « Stars and Stripes Forever » en leur honneur.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année à tous!

(Initialement publié le 17 décembre 2018)

Le contenu créé par Conservative Daily News est disponible pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour plus de détails.