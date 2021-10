4 façons de rester en sécurité en crypto

L’année dernière a également vu une augmentation des attaques de phishing sophistiquées – de faux e-mails utilisés pour transmettre des logiciels malveillants ou duper les victimes pour qu’elles transmettent leur crypto, leurs mots de passe et leurs informations personnelles. En juillet 2020, Twitter a été la cible d’une telle attaque, ce qui a permis à un groupe de pirates informatiques d’accéder à plus de 130 comptes de haut niveau et de les utiliser pour promouvoir une arnaque à la distribution de bitcoins. Apple, Uber, Ripple, Binance, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Kim Kardashian ou encore CoinDesk faisaient partie des personnes concernées.

