4 façons d’investir dans le futur virtuel

Bien que le terme métaverse puisse sembler nouveau pour de nombreuses personnes, il existe en réalité depuis plus de trois décennies. Cependant, il a récemment gagné en popularité alors que de nouveaux projets commencent à émerger.

Les lecteurs avides de livres populaires comme Snow Crash de Neal Stephenson ou de films comme Ready Player One ou The Matrix savent que le métaverse n’est pas un nouveau concept. C’est un sujet de science-fiction depuis des décennies. Mais bientôt, le métavers ne sera plus exclusivement référencé dans les films et livres de science-fiction. Le métavers s’approche et aspire à devenir réalité.

Mais qu’est-ce que le métaverse exactement ? Qu’est-ce que c’est maintenant et à quoi ressemblera-t-il dans quelques années ? Comment les investisseurs intéressés peuvent-ils commencer à investir dans le métaverse ?

Dans ce guide, nous discutons de ce qu’est le métaverse et vous pouvez y obtenir une exposition aux investissements.

Plonger dans le métavers

Le métaverse est censé être la prochaine phase d’Internet qui verra la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité étendue (XR) fusionner avec le monde réel.

En termes plus simples, le métaverse peut être considéré comme une collection de mondes virtuels interdépendants, tout comme le World Wide Web est un nœud de sites Web connectés.

Le terme métavers est une combinaison du préfixe « méta », qui signifie au-delà, et « vers », comme dans « l’univers ».

Ce monde Internet natif pourrait changer le monde par rapport à ce qu’il est aujourd’hui en offrant une réalité numérique alternative dans laquelle les humains pourront « vivre », travailler et jouer. Il devrait être le successeur de l’Internet mobile, de la même manière que le Web 3.0 devrait succéder au Web 2.0.

Aujourd’hui, des jeux comme Fortnite, Roblox et Second Life sont ceux qui ressemblent le plus au métaverse.

Lorsqu’il sera enfin publié, le métaverse sera bien plus qu’il ne l’est aujourd’hui. Le métavers, une fois pleinement développé, aura trois aspects principaux :

Interopérabilité, présence et standardisation.

Les humains seront virtuellement présents avec les autres et auront la possibilité de se déplacer entre les espaces virtuels à l’aide d’avatars et d’autres éléments numériques. Et au lieu des monnaies fiduciaires, les gens sont susceptibles d’utiliser des crypto-monnaies, telles que le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH), pour effectuer des paiements.

Le métavers devrait transformer pratiquement toutes les industries et conduire à d’innombrables nouvelles opportunités commerciales. En conséquence, cela pourrait également devenir un domaine intéressant dans lequel investir.

Comment investir dans le métaverse

Si vous êtes un investisseur passionné, vous savez qu’il n’est jamais trop tard pour être en avance. Bien qu’une grande partie de ce qu’est le métavers puisse encore être vague, des opportunités existent déjà pour que les gens investissent indirectement dans le succès potentiel du métavers.

Bloomberg Intelligence a récemment estimé que la taille du marché du métaverse atteindra 800 milliards de dollars d’ici 2024, ce qui suggère que cela pourrait être un domaine lucratif dans lequel investir.

Voyons donc quatre façons possibles d’ajouter le métaverse à votre portefeuille d’investissement.

Actions du métaverse

L’un des moyens par lesquels les investisseurs intéressés par le métaverse peuvent investir est d’acheter des “actions métaverse”. Les actions du métaverse sont des actions de sociétés cotées en bourse impliquées dans le développement du métaverse.

Facebook (FB) est un bon exemple d’entreprise dont vous pouvez acheter des actions si vous cherchez à investir dans le métaverse puisqu’il est à l’avant-garde de sa construction. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a même déclaré qu’il ne voulait pas que l’entreprise soit connue comme une entreprise de médias sociaux. Au lieu de cela, vous voulez qu’elle soit connue comme une entreprise métaverse.

Le géant des réseaux sociaux possède déjà un casque Oculus VR et a récemment lancé ses premières lunettes connectées en partenariat avec Ray Ban pour profiter de sa réalité augmentée (RA). Cependant, si Facebook n’est pas l’endroit où vous aimeriez investir, il existe d’autres entreprises qui prévoient de jouer un rôle dans la croissance du métaverse, comme Microsoft , Logiciel Unity , Roblox , Amazon , Walt Disney et Nvidia .

Fonds négociés en bourse (FNB) Metaverso

Alternativement, les investisseurs pourraient s’exposer au secteur en pleine croissance du métaverse en achetant un ETF métaverse. Un fonds négocié en bourse (FNB) est un panier de titres qui est négocié en bourse comme une action.

Un FNB d’actions métaverse permet aux gens d’investir dans des sociétés qui font déjà advenir le métaverse ou qui sont en bonne position pour le faire à l’avenir en achetant le fonds.

Le Roundhill Ball Metaverse ETF (META), par exemple, a été créé pour permettre à quiconque d’investir et de récolter les bénéfices du métaverse. Le Roundhill Investment ETF offre aux investisseurs une exposition à des sociétés telles que Nvidia, Microsoft, Roblox, Tencent , Unity et Amazon, entre autres.

Jetons du monde virtuel

Les jetons du monde virtuel sont des jetons numériques liés à l’industrie de la réalité virtuelle. Dans le monde virtuel, les utilisateurs peuvent utiliser des jetons du monde virtuel pour acheter des terrains et des objets de collection dans le jeu tels que des avatars.

Un exemple de jeton de monde virtuel est le jeton Metaverse Index (MVI), qui donne aux détenteurs une exposition à une variété de jetons de projet de cryptographie couvrant des domaines tels que les jetons non fongibles (NFT), les mondes virtuels et les jeux en ligne. Dans un sens, le jeton d’indice Metaverse agit comme un ETF métaverse pour les marchés de la cryptographie.

Un autre exemple est les jetons Decentraland. Decentraland est une plate-forme de réalité virtuelle décentralisée qui permet aux utilisateurs d’acheter des terrains, d’interagir les uns avec les autres et de jouer à des jeux. C’est le plus grand monde virtuel de l’espace NFT, et son terrain virtuel est représenté sur la blockchain Ethereum en tant que jeton non fongible connu sous le nom de LAND.

Decentraland utilise deux jetons : MANA et LAND. MANA est le jeton utilitaire natif de la plate-forme qui est utilisé pour les transactions, tandis que LAND est un jeton non fongible qui représente toutes les parcelles de terrain sur la plate-forme.

Métavers NFT

Les métavers alimentés par la blockchain qui utiliseront probablement NFT, et les actifs cryptographiques joueront un rôle énorme dans le développement et l’adoption du métaverse. En effet, un métaverse fonctionnel devra avoir la capacité de permettre aux utilisateurs de déplacer de manière transparente et instantanée leur avatar et leurs actifs virtuels d’un monde à un autre.

Les NFT sont des actifs numériques qui représentent numériquement un large éventail d’objets uniques, tels que des œuvres d’art, des objets de jeu et des objets de collection. Déjà, des plateformes comme Decentraland et Le bac à sable ils ont permis aux gens d’acheter des parcelles de terrain virtuelles et même de créer leurs propres environnements à l’aide de NFT.

À mesure que nous nous rapprochons du métaverse devenant une réalité, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus d’opportunités d’investissement émerger dans cet espace.

