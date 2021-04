4 façons dont Chicago Fire pourrait gérer les conséquences de la blessure à la tête de Casey

Casey cesse d’être pompier

Si Chicago Fire s’en tient au pronostic du deuxième traumatisme crânien de Casey, alors cela pourrait être la fin du capitaine Casey de Truck 81 combattant les incendies sur le terrain, et Boden occupe déjà la place de Firehouse 51 en tant qu’officier CFD qui ne se heurte généralement pas à des bâtiments en feu. Cependant, il y a beaucoup de personnages CFD qui ne combattent pas activement les incendies, il n’est donc pas hors de question que Casey assume sa propre responsabilité à propos de sa blessure et passe à un poste différent (et plus sûr) au CFD. Il est également possible qu’au lieu de faire la chose mature, Casey continue de cacher la blessure jusqu’à ce qu’elle s’aggrave au point de s’effondrer, et perd peut-être son emploi à cause de cela.