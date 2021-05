4 façons dont la croisière dans la jungle de Dwayne Johnson me rappelle Pirates des Caraïbes

La nouvelle bande-annonce de Jungle Cruise utilise l’anachronique “Run Through the Jungle” pendant la majeure partie de son temps d’exécution. Cependant, vers la fin de la bande-annonce, la musique se transforme en un morceau de musique instrumentale qui ressemble au genre de musique d’action héroïque dont un film comme celui-ci a besoin. La première bande-annonce comprenait également de la bonne musique qui, si elle fait partie du film, s’intégrera parfaitement. Il est possible que cette musique ne fasse pas partie du film réel; cela arrive souvent avec les bandes-annonces, mais même si cette musique n’est qu’un indice du genre de choses auxquelles on peut s’attendre, elle devrait être géniale. James Newton Howard compose la musique, donc on peut s’attendre à une partition de tueur.