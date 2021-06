4 façons dont le manifeste pourrait continuer après l’annulation de NBC

Les histoires télévisées et cinématographiques qui se poursuivent sous forme de livre ne sont pas sans précédent non plus, en particulier dans les genres science-fiction et mystère. Il suffit de regarder Star Wars, avec sa vaste bibliothèque de romans, dont un centré sur nul autre que le personnage de télévision de premier plan Ahsoka Tano pour combler un fossé entre les séries. Et puis il y a même des émissions comme The X-Files et Veronica Mars qui racontaient des histoires inédites sur la page. De plus, avec trois saisons d’histoires inédites, il y a le potentiel pour une série de romans Manifest plutôt qu’un seul, si le ciel était la limite.