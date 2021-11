4 façons dont les acheteurs ont changé depuis le début de la pandémie

Les acheteurs montent et descendent un escalator au centre commercial Willow Grove Park à Willow Grove, Pennsylvanie, le 14 novembre 2020.

Mark Makela | .

Alors que les acheteurs des Fêtes se préparent pour les célébrations, ils se préparent pour une saison qui sera sensiblement différente de celle d’il y a un an.

Grandes fêtes en famille et entre amis. Centres commerciaux animés. Un voyage pour voir le Père Noël. Peut-être même une escapade par temps chaud. Les consommateurs voient à nouveau davantage de ces rituels de vacances que possible. Près de trois Américains sur cinq sont vaccinés contre Covid-19, et le rythme des nouveaux cas de coronavirus est tombé en dessous du taux de la flambée estivale, donnant aux gens plus de confiance pour retourner à leurs traditions de vacances.

Pourtant, tout ne redeviendra pas comme avant la frappe de Covid.

Les acheteurs ont pris de nouvelles habitudes et de nouvelles angoisses sont apparues. Les fermetures d’usines, les ports encombrés et les pénuries de main-d’œuvre peuvent signifier que la sélection de cadeaux peut être limitée et que les consommateurs pourraient facilement passer à côté d’un jouet ou d’un cadeau qu’ils espèrent. Les prix pourraient également provoquer un choc sur les autocollants.

Les consommateurs passeront probablement avec agilité des achats en ligne aux achats en magasin, et tireront pleinement parti de méthodes telles que le ramassage en bordure de rue. (Bien que ce jour férié, la commodité – et non l’évitement des foules – conduira à la décision.) Les magasins ont largement abandonné la mise de côté, mais d’autres moyens sont apparus pour les consommateurs à court d’argent pour financer leurs achats de vacances.

« Le Black Friday ne ressemblera à aucun autre », a déclaré jeudi le PDG de Macy, Jeff Gennette, aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. « Nous sommes fermés le jour de Thanksgiving, ce qui est un grand changement par rapport à l’endroit où nous étions en 2019. Mais nous nous attendons à ce que notre activité numérique suive très fortement toute la journée pendant les vacances … et nous sommes prêts pour tout le trafic attendu qui est va commencer [in stores] à 6h00 le lendemain de Thanksgiving. »

Voici un aperçu de certaines des façons dont cette saison des fêtes devrait être différente de celles du passé :

Ralentissement de la croissance du commerce électronique

Les ventes de commerce électronique de vacances ont augmenté d’au moins un clip d’adolescents par rapport à l’année précédente depuis aussi longtemps qu’Adobe Analytics garde un œil. Cette année, cela est en passe de changer.

Les ventes en ligne aux États-Unis devraient augmenter de 10 % pour atteindre 207 milliards de dollars, selon l’indice d’économie numérique d’Adobe. C’est après une augmentation massive de 33% due à une pandémie l’année dernière. Adobe a suivi plus de 100 millions de produits en ligne dans 18 catégories de produits sur Internet.

« Il y a beaucoup de facteurs macroéconomiques en jeu ici … qui pourraient pousser les consommateurs à osciller entre l’achat en ligne et hors ligne », a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights.

Les histoires sur la chaîne d’approvisionnement et les ports en attente contribuent probablement à ce que davantage de personnes achètent dans les magasins plutôt qu’en ligne, lorsque cela est possible, a-t-il déclaré. Et après une augmentation sans précédent des dépenses de commerce électronique la dernière saison des fêtes, il était probable que la croissance allait ralentir, a ajouté Pandya. Pourtant, Adobe prédit que ce sera le premier jour férié où les dépenses en ligne dépasseront la barre des 200 milliards de dollars.

Les acheteurs retournent dans les magasins

Les acheteurs des Fêtes recherchent des offres lors de l’événement de vente du Black Friday au centre commercial Pentagon Center à Arlington, Virginie, le 29 novembre 2019.

Loren Elliott | .

Vous envisagez de vous rendre au centre commercial le Black Friday ? Tu n’es pas seul. Les magasins vont être beaucoup plus occupés qu’il y a un an, car les angoisses des acheteurs à l’idée de s’aventurer hors de la maison se sont considérablement atténuées.

La National Retail Federation a déclaré qu’elle prévoyait que près de 2 millions de personnes supplémentaires achèteraient du jour de Thanksgiving au Cyber ​​Monday, même si 61% des acheteurs ont déjà commencé à acheter des cadeaux. Le groupe du commerce de détail a travaillé avec Prosper Insights & Analytics pour interroger 7 837 adultes du 1er au 10 novembre sur leurs plans et leurs progrès.

Le Black Friday, 64% ont déclaré qu’ils prévoyaient de se rendre dans les magasins pour faire leurs achats, contre 51% l’année dernière, a déclaré la NRF.

ICSC, une organisation commerciale qui représente l’industrie des centres commerciaux, a mené sa propre enquête auprès de 1 005 personnes du 24 au 26 septembre et a appris que la moitié des consommateurs américains prévoyaient de faire plus de voyages dans les magasins pour acheter des cadeaux cette année. L’année dernière, 45% ont déclaré qu’ils prévoyaient de visiter les centres commerciaux.

Les consommateurs ont cité la possibilité de toucher et de sentir les produits, d’obtenir ce qu’ils veulent immédiatement et de rechercher des idées de cadeaux comme les principales raisons de faire le voyage. Plus des trois quarts des personnes ont déclaré qu’elles prévoyaient de visiter les centres commerciaux pour manger un morceau ou pour profiter des autres services du centre commercial.

« Le taux de vaccination s’améliore dans certaines de nos régions, et en particulier en Californie », a déclaré Jean-Marie Tritant, président américain du propriétaire de centre commercial mondial Unibail-Rodamco-Westfield. « Donc, les gens se sentent encore plus à l’aise de revenir dans des endroits où ils peuvent se rassembler. »

Acheter des cadeaux maintenant, payer plus tard

Écran d’accueil du site Web Affirm Holdings Inc. sur un ordinateur portable dans une photographie arrangée prise à Little Falls, New Jersey, États-Unis, le mercredi 9 décembre 2020.

Gabby Jones | Bloomberg | .

Fini le temps de la mise de côté à l’ancienne. Les consommateurs disposent d’un nouveau moyen de couvrir le coût des déplacements pendant les vacances : achetez maintenant, payez plus tard.

L’utilisation des paiements échelonnés devrait gagner en popularité cette saison des fêtes. Ces services permettent à un acheteur d’acheter un article, de le rapporter chez lui immédiatement et de le payer par incréments fixes. La mise de côté, d’un autre côté, obligeait un détaillant à réserver un article et à garder cet article acheté caché pour le consommateur.

BNPL est devenu plus courant alors que des détaillants comme Macy’s, Walmart et Target concluent des accords avec des sociétés comme Affirm, Afterpay, basée en Australie, et Klarna en Suède.

Les revenus en ligne via acheter maintenant, payer plus tard cette année sont en hausse de 10 % par rapport à 2020 et de 45 % par rapport à 2019, selon les données d’Adobe Analytics. Un répondant sur quatre à une enquête Adobe a déclaré avoir utilisé des plans BNPL au cours des trois derniers mois, les vêtements, l’électronique et l’épicerie étant respectivement les trois premières catégories.

Conclure des moments mémorables

Les fans assistent à un concert de l’artiste d’enregistrement Machine Gun Kelly lors d’un arrêt de sa tournée Tickets to My Downfall au Theatre at Virgin Hotels Las Vegas le 16 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada.

Ethan Miller | .

Journées thermales. Dîner dans un restaurant chic. Billets pour un concert.

Ces cadeaux reviennent sur la liste de souhaits cette année, car les consommateurs se sentent plus à l’aise avec d’autres personnes et aspirent à des expériences qu’ils ont manquées.

Environ 43% des consommateurs prévoient de réorienter leurs dépenses vers des expériences et des cadeaux de service cette saison des fêtes, selon une enquête sur les achats de vacances réalisée en août auprès d’environ 1 500 consommateurs américains par le cabinet de conseil Accenture. C’est encore plus élevé parmi les jeunes générations, avec 53% des millennials et 50% de la génération Z déclarant qu’ils se réorientent vers des dépenses plus expérientielles, selon l’enquête.

Près de 70 % des personnes interrogées prévoient d’acheter le même ou plusieurs cartes-cadeaux de restaurant cette saison des fêtes par rapport à l’année dernière et 47 % prévoient d’acheter le même ou plusieurs produits ou services de beauté en cadeau, comme une manucure.

Les cadeaux liés aux voyages, en particulier, sont sur la liste de souhaits. Quarante pour cent des milléniaux plus âgés – des consommateurs entre 32 et 39 ans – prévoient d’acheter des bons de voyage ou des billets d’avion pour d’autres pendant la saison des vacances, selon l’enquête.

« Il y a un besoin refoulé de foutre le camp », a déclaré Jill Standish, chef du groupe de l’industrie de la vente au détail d’Accenture.