4 façons dont les parents peuvent aider à rendre les cours en ligne plus efficaces pour leurs enfants

Dans une salle de classe classique, l’enseignant fait un effort supplémentaire pour créer un environnement idéal pour l’apprentissage. En grande partie, parce que le bon milieu peut stimuler la productivité et aider les enfants à se concentrer. Mais en ce qui concerne les cours en ligne, la responsabilité de créer l’environnement parfait, qui était autrefois la seule prérogative de l’enseignant, incombe désormais également à vous, en tant que parent. Et comme vos petits munchkins assistent régulièrement à des cours en ligne depuis chez eux, nous avons dressé une liste de choses que vous pouvez faire pour créer cet environnement d’apprentissage parfait à la maison.

Désignez un endroit pour que votre enfant puisse suivre des cours en ligne. Assurez-vous que cet endroit est sans distraction. Les salons ou les zones où vous organisez des réunions Zoom sont peut-être le pire endroit pour envoyer votre enfant à des cours en ligne. La zone d’étude de votre enfant doit également être bien éclairée. La lumière naturelle fonctionne le mieux. Mais si ce n’est pas une option, choisissez des ampoules halogènes chaudes qui reproduisent la lumière naturelle du jour et exercent moins de pression sur vos yeux. Vous devez éviter les ampoules fluorescentes froides. Ils fatiguent les yeux et peuvent vous fatiguer. Assurez-vous également que tout, des livres, de la papeterie, des chargeurs, des écouteurs, de l’eau, etc., est à portée de main.

Apprenez à vos enfants l’importance d’établir des objectifs pour leurs cours en ligne. Cela les aidera à rester motivés et à vaincre la procrastination. Vous pouvez également leur apprendre à établir des priorités en les aidant à créer un plan sur la base duquel ils peuvent atteindre leurs objectifs. De cette façon, les enfants se souviendront à quoi accorder le plus d’attention et pourront terminer leurs tâches à temps.

Le vieil adage, «tout travail et pas de jeu, fait de Jack un garçon ennuyeux» est également vrai pour les cours en ligne – heureusement, quelque chose ne change jamais. Donc, en plus d’apprendre du matériel académique, ce serait une bonne idée d’inscrire vos enfants à des cours en ligne amusants et extrascolaires qui leur permettent d’être actifs, d’explorer un passe-temps et de libérer leur créativité. Vous les avez envoyés suivre des cours de musique, des activités sportives et des ateliers d’art lorsqu’ils suivaient des cours traditionnels à l’école. Pourquoi quelque chose devrait-il changer avec les cours en ligne?

Aidez-les avec la nétiquette

Compte tenu de l’utilisation intensive de la technologie lors de la communication, savoir comment se comporter en ligne n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Le mot «netiquette» fait référence à l’étiquette appropriée à Internet. Donc, que ce ne soit pas irrespectueux simplement parce que quelqu’un ne présente pas votre espace physique ou éteint votre micro quand quelqu’un parle, leur montrer comment se comporter dans les cours en ligne ira un long chemin.

Bien que nous ayons abordé diverses façons d’aider vos enfants avec des cours en ligne, nous avons un dernier conseil: ne vous inquiétez pas trop. Les enfants s’adaptent à la technologie plus vite que nous.

