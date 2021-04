4 façons dont The Walking Dead a rendu l’histoire télévisée de Negan et Lucille meilleure que la bande dessinée dans la finale de la saison 10

Lucille de Hilarie Burton est un personnage complètement arrondi

Pour être parfaitement honnête, l’émission télévisée The Walking Dead n’aurait pas eu à faire autant avec Lucille pour lui donner plus de dimensions qu’elle n’en avait sur la page, où elle était en grande partie une entité silencieuse limitée à des moments spécifiques. Les lecteurs en ont appris suffisamment pour se forger une opinion, bien que les détaillants aient été représentés presque entièrement à travers Negan comme un prisme, ombrageant les choses en conséquence. Lucille de Hilarie Burton ne souffre d’aucune des limites de la bande dessinée et parvient à vivre, respirer, parler, fumer de l’herbe et geek sur James Bond avec toute l’agence que le personnage mérite.