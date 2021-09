4 façons intelligentes de dynamiser votre stratégie marketing

Vous cherchez un moyen de dynamiser votre stratégie marketing et de sécuriser plus de ventes ? Si vous êtes comme la plupart d’entre nous, la réponse est oui !

Les chefs d’entreprise et les équipes marketing du monde entier rivalisent pour atteindre leur public cible et promouvoir leurs produits. Le fait est qu’il existe de nombreuses stratégies parmi lesquelles choisir, il est donc souvent difficile de trouver des options spécifiques qui fonctionnent bien pour votre marque.

Nous voulons éliminer une partie de la confusion aujourd’hui et partager plusieurs façons universelles d’améliorer votre marketing, quels que soient votre secteur d’activité et votre budget. Ces conseils pourraient vous aider à augmenter vos ventes et votre engagement tout en établissant des relations avec vos clients s’ils sont correctement mis en œuvre.

Plongeons-nous.

Utiliser les données pour créer des personas clients ciblés

Si vous souhaitez dynamiser votre stratégie marketing, la première chose à faire est de créer plusieurs personas clients ciblés. Les personas clients sont des feuilles d’avatar créées par des entreprises qui définissent leur public cible. Comme ça:

Ainsi, une boutique de commerce électronique qui vend des articles de sport aurait probablement plusieurs personnalités en fonction des produits qu’elle propose. Un client potentiel intéressé par le football ne voudrait probablement pas voir le contenu et les offres liés au basket-ball, et vice versa.

L’objectif des fiches de personnalité client est d’en savoir plus sur les objectifs et les points faibles de votre public. Si vous comprenez les personnes qui visitent votre site, vous pouvez créer des articles de blog, des pages de vente et des promotions qui correspondent à leurs besoins.

Il existe plusieurs façons de collecter des données pour vos feuilles de persona. Voici quelques-unes de nos stratégies préférées :

Vérifiez votre compte Google Analytics – Examinez les données démographiques, les préférences de l’appareil et les pages populaires. Menez des enquêtes – Recueillez des informations auprès du plus grand nombre d’abonnés possible et identifiez des modèles. Recherche sur les réseaux sociaux – Écoutez ce que votre public veut et a besoin de votre marque. Explorez également les discussions de tiers pour découvrir des points douloureux dont vous ignoriez l’existence.

Établissez un rapport avec la personnalisation

Maintenant que vous savez ce que les visiteurs attendent de votre marque, vous pouvez établir des relations grâce à un marketing personnalisé. Croyez-le ou non, 4 personnes sur 5 déclarent vouloir des offres plus personnalisées de leurs entreprises préférées. Ce sentiment indique clairement que l’utilisation des intérêts individuels et collectifs dans votre marketing peut donner des résultats significatifs.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser la personnalisation sur vos différentes plateformes marketing. Par exemple, une campagne contextuelle sur votre blog qui cible les utilisateurs par leur nom et leur intérêt pourrait entraîner une augmentation spectaculaire des conversions. Voici à quoi cela ressemble :

La partie excitante est ce que nous venons de décrire, c’est la pointe de l’iceberg. Nous suggérons d’encourager les nouveaux abonnés à répondre à des questions facultatives lors de leur inscription à votre liste de diffusion ou de l’achat d’un produit. Vous pouvez poser des questions sur leurs points faibles, leurs objectifs et leurs attentes.

Utilisez ces informations pour segmenter vos prospects et créer des campagnes par e-mail uniques pour chaque groupe de clients. Revenons à la vitrine de commerce électronique d’articles de sport dont nous avons parlé plus tôt. L’équipe marketing de cette entreprise peut demander aux utilisateurs quel type de sport ils aiment. Si quelqu’un dit qu’il s’intéresse au basket-ball, vous savez qu’il s’intéressera probablement aux articles de blog et aux offres qui se concentrent sur, vous l’aurez deviné, le basket-ball.

Ce qui est fantastique avec les offres personnalisées, c’est qu’elles peuvent être aussi larges ou spécifiques que vous le souhaitez. Il est possible d’atteindre une partie importante de votre public en fonction de ses intérêts. D’autre part, vous pouvez également créer des campagnes d’e-mails spécifiques pour vos abonnés le jour de leur anniversaire qui incluent une remise spéciale ou un cadeau gratuit.

Nous vous suggérons d’expérimenter différents types de contenu personnalisé jusqu’à ce que vous trouviez un format qui plaise à la fois aux prospects et aux clients payants.

Gardez les prospects engagés sur les réseaux sociaux

Ensuite, parlons de plusieurs façons d’améliorer votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Si vous n’utilisez pas déjà des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram pour interagir avec votre public, vous manquez une opportunité marketing clé. Les recherches montrent qu’en moyenne, les utilisateurs passent 2 heures et 29 minutes sur les réseaux sociaux chaque jour.

Combinez cette statistique avec le fait que 3,96 milliards de personnes utilisent les médias sociaux, et il est facile de voir l’attrait. Rien que sur Facebook, il y a 2,45 milliards d’utilisateurs actifs qui attendent potentiellement des nouvelles de votre marque.

En matière de marketing sur les réseaux sociaux, vous disposez de nombreuses options puissantes et peu coûteuses. L’un des meilleurs moyens de développer considérablement votre marque est d’organiser un concours en ligne. Tout le monde apprécie la possibilité de gagner un prix, surtout s’il s’agit de quelque chose qu’il souhaite ou dont il a vraiment besoin.

Incluez des règles de concours qui encouragent les visiteurs à prendre des mesures qui aideront vos efforts de marketing. Par exemple, si vous souhaitez générer plus de prospects, vous pouvez donner aux visiteurs une chance supplémentaire d’entrer en vous inscrivant à la liste de diffusion de votre entreprise.

Nous vous recommandons également de passer beaucoup de temps à parler à des clients potentiels sur vos publications sur les réseaux sociaux et dans des groupes spécifiques à l’industrie. Ces personnes sont plus susceptibles de voir de la valeur dans votre produit ou service, ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de vente.

Publiez beaucoup de contenu de haute qualité

La publication de contenu de haute qualité sur le blog de votre entreprise est un autre excellent moyen de dynamiser vos efforts de marketing. Près de 80% des internautes lisent des articles de blog, il est donc facile de comprendre pourquoi cette stratégie est efficace.

Pensez à la dernière fois que vous avez visité un site Web d’entreprise. Il y a de fortes chances que vous ayez consulté leur blog pour en savoir plus sur les produits et la marque. Vous sentiriez-vous à l’aise de magasiner avec une entreprise sans blog ? Si vous êtes comme la plupart d’entre nous, la réponse est non.

Tout comme nos conseils précédents, vos personas clients joueront un rôle crucial dans le type de contenu que vous publiez sur votre site. Vous souhaitez publier des articles qui résonnent auprès de votre public, ce qui pourrait le convaincre que votre produit ou service vaut la peine.

Vous pouvez amener plus de personnes à interagir avec votre entreprise en publiant des vidéos sur votre blog. La recherche montre que 47% des consommateurs veulent plus de contenu vidéo. Cela est en partie dû à l’essor du marketing mobile et aux utilisateurs préférant regarder des vidéos pour en savoir plus sur les marques.

Si vous partagez régulièrement du contenu de haute qualité sur votre blog, vous constaterez une augmentation significative du trafic. En fait, après avoir publié 51 articles de blog, les entreprises déclarent avoir connu 77% de trafic en plus par rapport aux entreprises qui ont publié de 0 à 4 articles.

Retour à toi

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de dynamiser votre stratégie marketing et de développer votre marque. Les conseils proposés ici aujourd’hui peuvent vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Nous vous suggérons d’expérimenter les conseils décrits aujourd’hui et d’affiner votre stratégie au fil du temps. D’ici peu, vous verrez probablement plus de trafic sur le site Web, ce qui entraînera plus de ventes et d’engagement.