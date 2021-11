4 façons intelligentes de générer des conversions sur les réseaux sociaux

De nombreuses entreprises ont adopté le marketing des médias sociaux dans le cadre de leur stratégie numérique.

Les médias sociaux ont permis aux marques de se connecter avec des clients potentiels, mais ils ont également rendu plus difficile de se faire remarquer.

Le marketing des médias sociaux doit être axé sur la conversion pour que les marques prospèrent sur les médias sociaux. Alors comment améliorer votre taux de conversion ? Ces quatre stratégies vous aideront à atteindre cet objectif.

1. Concentrez-vous sur l’engagement

Le marketing sur les réseaux sociaux doit faire partie intégrante de votre stratégie marketing. Portez une attention particulière à ce que votre public a besoin et veut. Si vous ne le faites pas, il peut être difficile pour votre public de se sentir connecté à vous et il sera moins susceptible de rester avec vous.

Le moyen le plus simple de générer de l’engagement sur les réseaux sociaux est de créer du contenu qui provoque une réponse. Des exemples typiques sont les sondages basés sur les votes et les amorces de conversation. De plus, il est possible de faire réagir votre public en lui demandant son avis, en discutant de sujets pertinents ou en partageant du contenu interactif qui correspond à ses intérêts.

L’identification de votre meilleur contenu via l’analyse vous aidera à optimiser l’engagement.

Pour maintenir l’engagement de votre public, vous devez comprendre ses besoins et ses intérêts – cela permettra à votre équipe de créer le meilleur contenu possible pour eux et les encouragera à revenir pour plus.

2. Publiez fréquemment et régulièrement

Il est difficile pour les marques de se démarquer dans la mer de bruit des médias sociaux.

Bien qu’il puisse être difficile de publier systématiquement sur les réseaux sociaux, des publications fréquentes et régulières augmenteront la probabilité que votre marque reste une priorité pour votre public.

Il peut être difficile de suivre toutes les publications et toutes les plateformes. C’est bon! Adapter votre calendrier de publication à votre marque est essentiel pour publier un contenu cohérent sur les plateformes de médias sociaux. Se tenir au courant des publications sur les réseaux sociaux peut devenir écrasant, surtout lorsque votre équipe a d’autres tâches vitales. Vous devez suivre un horaire régulier qui vous convient.

La fréquence est une variable essentielle. Combien de publications par semaine pouvez-vous créer pour chaque plateforme ? Tout en veillant à ce que d’autres tâches ne passent pas entre les mailles du filet, à combien pouvez-vous vous engager ? Il n’est pas nécessaire que ce soit un grand nombre, mais cela doit être quelque chose que votre équipe peut gérer.

Le timing est un autre facteur critique lors de la planification des publications. Quand votre public utilise-t-il les médias sociaux ? Planifiez vos publications le matin si votre public est en ligne le matin – cela augmentera la probabilité que votre publication apparaisse en haut de leurs flux lorsqu’ils seront en ligne.

Une fois que vous connaissez la fréquence et le calendrier, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des médias sociaux pour planifier votre calendrier de publication réel. De cette façon, votre équipe n’a pas à se demander si vous avez suffisamment de contenu ou quand elle doit publier.

Parfois, il est trop difficile de gérer les médias sociaux en interne en raison d’autres priorités. Si tel est votre cas, l’externalisation de tout ou partie de la gestion de vos réseaux sociaux pourrait être une excellente option pour vous aider à vous présenter systématiquement auprès de votre public.

Si vous choisissez d’externaliser, cela vous permettra de concentrer vos efforts sur les éléments fondamentaux pertinents pour la croissance de votre entreprise. En conséquence, votre public entendra davantage parler de vous, renforcera la confiance et deviendra des acheteurs.

4. Créez un entonnoir de marketing entrant à fort taux de conversion

Le parcours client devient de plus en plus compliqué : il faut désormais 5 à 20 points de contact avant qu’un client n’effectue un achat.

Vous pouvez vous appuyer sur ces points de contact avec les médias sociaux. Cependant, vous devez d’abord avoir un processus qui convertit vos abonnés en clients au fur et à mesure qu’ils se déplacent à travers ces points de contact. C’est là qu’un entonnoir de conversion élevé peut vous aider.

Un entonnoir de marketing entrant visualise le parcours d’achat complet de votre client – comment vos prospects traversent les étapes de sensibilisation et d’intérêt pour devenir des clients (et, espérons-le, des évangélistes de la marque).

Bien que les entonnoirs se présentent sous de nombreuses formes et tailles, ils ont tous une chose en commun : ils sont conçus pour convertir les prospects potentiels.

Vous pouvez appliquer ce concept à la conversion des médias sociaux. Il est impératif de déterminer quel contenu vous allez produire pour aborder chaque étape du parcours de l’acheteur. Les personnes qui tombent sur votre contenu n’achèteront pas quelque chose chez vous immédiatement. Cependant, ils pourraient être intéressés à lire vos articles de blog ou à regarder des vidéos de vos produits.

Un entonnoir de marketing entrant aidera votre équipe à décider quel contenu produire pour le marketing des médias sociaux. Pour convertir les abonnés en clients, vous devez savoir quel contenu apportera une valeur ajoutée à différentes étapes du parcours client.

