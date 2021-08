4 faits sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 que nous voulons apprendre à Unpacked 2021

in

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait être le prochain téléphone pliable phare de l’entreprise, et nous nous attendons à le voir officiellement le 11 août. Mais nous savons peut-être déjà presque tout à ce sujet, grâce à un large éventail de fuites. et rumeurs.

Pourtant, il y a certaines choses dont nous ne sommes pas encore trop sûrs, et nous avons répertorié ci-dessous quatre des plus grands mystères restants.

Ce sont des choses dont nous n’avons rien entendu, ou pour lesquelles il y a des informations contradictoires ou un manque général de clarté concernant. Bien que nous ne serions pas surpris si les fuites rendent ces choses beaucoup plus claires avant que Samsung n’en ait l’occasion.

Bien que nous soyons presque certains que Samsung annoncera le Galaxy Z Fold 3 le 11 août, nous savons beaucoup moins quand le téléphone sera réellement mis en vente.

Une source indique une date de sortie du 27 août, ce qui pourrait avoir du sens, mais comme nous n’avons entendu cela que d’une seule source, nous n’en sommes pas aussi sûrs que la plupart des choses sur le téléphone. Et dans tous les cas, les dates de sortie peuvent différer dans différentes parties du monde.

Nous serions surpris qu’il ne soit pas mis en vente quelques semaines après l’annonce, nous pensons donc que début septembre serait le plus long absolu à attendre, mais en ce qui concerne le jour exact, nous ‘ n’êtes pas encore tout à fait sûr.

2. Le chipset

Le Snapdragon 888 est susceptible d’être utilisé, mais il existe également d’autres possibilités (Crédit image: Qualcomm)

Plusieurs sources ont indiqué que le Samsung Galaxy Z Fold 3 avait un chipset Snapdragon 888, ce qui pourrait bien être exact, d’autant plus que Samsung a déjà utilisé ce chipset dans la gamme Galaxy S21 cette année.

Mais des questions demeurent, car ce n’est plus le meilleur chipset Snapdragon. Cet honneur revient au Snapdragon 888 Plus, nous pensons donc que ce serait mieux pour un téléphone qui coûte autant que le Samsung Galaxy Z Fold 3, d’autant plus que le 888 s’entend un peu maintenant (il a été annoncé en décembre 2020).

En plus de cela, Samsung utilise parfois ses propres chipsets Exynos dans ses téléphones, ou utilise différents chipsets dans différentes régions. Ainsi, bien que le Snapdragon 888 soit peut-être l’option la plus probable, nous en sommes loin d’être certains.

3. Combien cela coûtera

Les fuites suggèrent fortement que le Galaxy Z Fold 3 sera moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold 2, mais combien moins cher est un peu moins clair. Il y a eu un certain nombre de prix spécifiques proposés par les leakers, mais ils ne correspondent pas tous, et la plupart sont dans d’autres devises que celles qui nous intéressent.

La fuite de prix la plus récente au moment de la rédaction suggère qu’il commencera à 1 899 euros (environ 2 255 $ / 1 620 £ / 3 050 $ AU), et cela provient d’une source fiable, mais les prix dans d’autres régions sont très peu susceptibles d’être une conversion exacte.

4. Si le S Pen sera inclus

Le S Pen sera-t-il inclus avec le Z Fold 3 comme avec le Note 20 ? (Crédit image : Avenir)

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 prenne en charge le stylet S Pen de la société, mais ce dont nous sommes moins sûrs, c’est de savoir si le S Pen sera inclus avec le téléphone.

Il est inclus avec les combinés de la gamme Galaxy Note, mais ils ont également un emplacement pour cela, ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 n’a probablement pas (mais pas définitivement). Le Samsung Galaxy S21 Ultra prend également en charge le stylet S Pen, mais il lui manque un emplacement et vous devez acheter le stylet séparément.

Nous pensons donc que vous devrez probablement acheter le S Pen séparément si vous souhaitez l’utiliser avec le Samsung Galaxy Z Fold 3, mais nous n’en sommes pas du tout certains – et il peut au moins y avoir des packs qui incluent à la fois le téléphone et le stylet.