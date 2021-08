4 fans de Blood Beta disent que les zombies crient le N-Word

Capture d’écran : WB Games / Turtle Rock Studios

Hier soir, alors que je jouais à la bêta de Back 4 Blood sur PS5, j’ai été attaqué par un grand groupe de zombies. Ce n’est pas surprenant ; ça arrive tout le temps dans le jeu. Ce qui était choquant, c’était d’entendre un extrait sonore de l’un des zombies qui donnait l’impression qu’il criait une insulte raciale. D’après les vidéos virales qui circulent en ce moment, je ne suis pas le seul à entendre cette similitude. D’autres joueurs bêta disent qu’ils entendent la même chose : des zombies criant le n-mot.

Back 4 Blood est le dernier jeu des développeurs originaux de Left 4 Dead Turtle Rock Studios. Cela ressemble beaucoup à Left 4 Dead, ce qui n’est pas du tout une mauvaise chose ! Ces anciens jeux L4D étaient parmi les meilleurs jeux coopératifs jamais créés. Mais les morts-vivants de B4B sont plus bruyants que les infectés de L4D, criant et hurlant souvent de manière plus perceptible. La plupart de ces cris ne sont que des bruits et des grognements aléatoires. Mais un cri que moi et d’autres joueurs avons entendu se démarque d’une manière qui est à 100% probablement non intentionnelle mais aussi à 100% malheureuse.

L’utilisateur de Twitter @HomBKE a rencontré un zombie dans la version bêta qui semblait crier le mot n alors qu’il courait vers le joueur. Sa réponse était simple mais compréhensible, demandant “Comment m’avez-vous appelé?” tout en tirant sur l’attaquant zombie.

Vous pouvez également entendre le cri en question dans un clip partagé par YouTuber et streamer DotoDoya.

Dans mon propre temps avec le jeu, j’ai entendu ce cri au moins deux fois et les deux fois je ne savais pas quoi penser. Je me sens en sécurité en supposant que les gens qui ont créé ce jeu n’ont pas intentionnellement enregistré ou inclus un extrait sonore d’un zombie criant une insulte. Probablement, c’est juste un son guttural aléatoire qui sort dans le mauvais sens. Mais le clip ressemble tellement au mot que, si tôt, avant la sortie du jeu, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de le changer ou de le supprimer complètement du jeu.

La version bêta de Back 4 Blood s’avère jusqu’à présent très amusante, même si elle ne répond pas tout à fait aux attentes élevées de nombreux fans de Left 4 Dead (moi y compris). Pourtant, Valve ne fait jamais le troisième jeu de la série L4D, c’est donc la prochaine meilleure chose.

Débarrassons-nous simplement de ce cri qui ressemble à un mot n, s’il vous plaît.