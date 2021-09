4 flics du Connecticut dans le crash de Las Vegas; 1 mort, 1 face à une accusation de DUI: rapports

in

Un officier de police du Connecticut était détenu samedi sous caution de 100 000 $, accusé d’être un conducteur avec facultés affaiblies à la suite d’un accident à Las Vegas qui a fait un autre officier mort, selon des informations.

L’officier de police de New Haven, Robert Ferraro, 34 ans, membre de la force depuis six ans, était au volant d’une Rolls Royce 2020 avec trois autres policiers et deux femmes comme passagers lorsque l’accident s’est produit vers 4 heures du matin vendredi, FOX 5 de Las Vegas a rapporté.

Le véhicule est devenu incontrôlable et a heurté une voiture occupée qui se trouvait dans une allée privée, puis a continué le long de la route et a heurté des poteaux électriques, un aménagement paysager et une bouche d’incendie, a rapporté FOX 5.

La Rolls Royce s’est finalement renversée, se redressant après l’éjection d’un passager avant. Ce passager, identifié comme étant l’officier de police de New Haven Joshua Castellano, 35 ans, un vétéran de sept ans du département, a ensuite été déclaré mort dans un hôpital, selon la station.

Le chef de la police de New Haven, Renee Dominguez, a rendu hommage au défunt officier lors d’une conférence de presse samedi, a rapporté FOX 61 de Hartford.

“À l’académie, vous saviez que Josh avait le truc, le truc qui n’est pas enseignable”, a déclaré Dominguez. “Il connaissait tout le monde au point que nous avons reçu un SMS d’une femme qui vit à Westville Manor, son rythme de marche au départ, disant que son cœur était brisé et l’appelant par le surnom qu’ils lui avaient donné à Westville Manor. Il n’a pas seulement touché les hommes et les femmes de ce service de police, mais aussi la communauté. »

Ferraro fait face à une accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant entraîné la mort et de conduite imprudente ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles importantes, selon le rapport. Sa prochaine comparution devant le tribunal était fixée à mardi.

Il a été libéré jusque-là à condition qu’il évite les ennuis, évite l’alcool et porte un appareil de surveillance, a rapporté le New Haven Register.

Le chauffeur a été mis en congé payé par le service de police de New Haven, a déclaré Dominguez aux journalistes, selon le registre.

Les deux autres policiers de New Haven dans la voiture ont été identifiés comme étant Matthew Borges et John Truhart, et les femmes, qui n’ont pas été identifiées, venaient de San Antonio, au Texas, a rapporté le registre.

Ni Borges ni Truhart ne seront mis en congé, a déclaré le chef de la police de New Haven.

Une enquête sur l’accident menée par le département de la police métropolitaine de Las Vegas se poursuivait, a rapporté FOX 61 de Hartford.