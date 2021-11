4 forces et 4 faiblesses à connaître avec le stock LCID

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) possède des atouts très impressionnants, notamment le CV de son PDG, les critiques positives et l’autonomie inégalée de son véhicule électrique Lucid Air.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Ces avantages, associés à une large couverture médiatique, expliquent la valorisation actuelle et gigantesque du stock LCID.

Cette évaluation énorme, ainsi que les totaux de commandes relativement peu impressionnants annoncés par la société, sont deux des principales faiblesses du constructeur automobile. Un nouveau problème pour Lucid est que les actions semblent avoir perdu beaucoup d’élan.

Voici la liste complète des quatre forces importantes et des quatre faiblesses critiques du stock LCID. À la fin de l’article, je fournirai ma propre vision des perspectives à court et à long terme des actions.

Les 4 points forts importants de Lucid

Le PDG Peter Rawlinson a un CV très impressionnant. De plus, son curriculum vitae comprend un rôle clé chez le constructeur automobile que beaucoup considèrent comme l’étalon-or des véhicules électriques. Bien sûr, je fais référence à Tesla (NASDAQ :TSLA), où Rawlinson était vice-président de l’ingénierie automobile et ingénieur en chef de la Model S.

Deux autres avantages pour le constructeur automobile sont la portée inégalée de Lucid Air de 520 miles sur une seule charge, et son avantage de prix par rapport au modèle S EV comparable de Tesla. La version de base de l’Air coûte 77 400 $, tandis que la version longue portée du Model S coûte 88 740 $ aux acheteurs. Aucun des prix n’inclut le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $.

Enfin, l’Air a reçu des critiques apparemment presque exclusivement positives, voire euphoriques. Par exemple, MotorTrend l’a qualifié de « refonte impressionnante » des berlines de luxe. Car and Driver a qualifié l’Air’s Dream Edition de « brillance venue de nulle part ».

En revanche, Car and Driver tempère quelque peu son enthousiasme en ne classant l’Air qu’au cinquième rang de sa catégorie. Pourtant, mes recherches indiquent que les critiques de l’Air étaient généralement extrêmement positives.

Les 4 faiblesses critiques de Lucid

Lucid fait face à une énorme concurrence de la part des constructeurs automobiles traditionnels entrant dans la course EV et des startups EV. Considérons simplement les quatre véhicules électriques classés avant le Lucid Air by Car and Driver. Cette liste comprend la Model S de Tesla, deux Porsche (OTCMKTS :POAHY) VE, et Rivien (NASDAQ :RIVN) R1T. Juste derrière le Lucid Air, à la sixième place, se trouve le Audi (OTCMKTS :AUDVF) eTron GT.

La marque Tesla est bien sûr devenue extrêmement forte, tandis que Porsche possède également l’une des meilleures marques parmi les constructeurs automobiles du monde.

Rivian vient de recevoir une tonne de publicité et d’argent à la suite de son introduction en bourse, et il est soutenu par l’une des sociétés les plus importantes et les plus puissantes au monde, Amazon (NASDAQ :AMZN). Enfin, Audi a elle-même une marque formidable, et elle appartient à l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde, Volkswagen (OTCMKTS :VLKAF). Le constructeur automobile allemand disposait de plus de 40 milliards de dollars de liquidités à la fin du dernier trimestre, son budget publicitaire est donc probablement gargantuesque.

Deuxièmement, comme je l’ai mentionné plus tôt, la valorisation des actions LCID est assez élevée. Plus précisément, le constructeur automobile pré-revenu a une capitalisation boursière de plus de 65 milliards de dollars.

Pourtant (troisièmement), contrairement à Rivian et Arrival, deux autres fabricants de véhicules électriques à revenus élevés avec des valorisations élevées, Lucid n’a pas annoncé de commandes totalisant plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Au 28 septembre, le constructeur automobile n’avait enregistré que 13 000 précommandes.

Et enfin, le stock LCID semble avoir perdu une partie de l’élan qu’il avait eu pendant une grande partie de cette année. En fait, depuis qu’elle a récemment atteint un sommet d’environ 47,50 $ le 8 novembre, les actions ont chuté de près de 20 %.

L’essentiel sur les actions LCID

Lucid possède des atouts impressionnants qui pourraient lui permettre de grimper sur le long terme. Mais étant donné les faiblesses critiques de l’entreprise, les actions présentent un grand risque.

De plus, comme ils ont récemment perdu de leur élan, alors que la société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 15 novembre, ils sont également assez risqués à court terme.

En raison de ces problèmes, j’exhorte les investisseurs à vendre les actions à ce stade.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur RIVN et ARVL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.