4 gagnants et 3 perdants de la semaine 5 dans la NFL

« Et ces cow-boys ? » Un dicton qui a commencé avec Jimmy Johnson en 1992 est devenu sans aucun doute l’un des plus ennuyeux du sport au cours des trois dernières décennies. Pendant des années, il a incarné tout ce qui frustre 31 autres fans de Dallas. La surexposition, les promesses sans fin que «cela va être leur année» et la frustration de frapper la mi-saison et de se demander pourquoi une équipe 3-5 a encore quatre matchs aux heures de grande écoute au programme.

Je sais que beaucoup de fans poussent à ignorer Dallas, comme si cela ne leur prêtait aucune attention et minimisant leurs réalisations corrigerait en quelque sorte le déséquilibre cosmique d’être un sujet de discussion toutes les semaines – mais la vérité est qu’il est impossible d’ignorer eux cette saison.

Ce n’est pas vraiment à propos de Dallas qui bat les Giants dimanche, je veux dire pas vraiment. Il s’agit plus de ce que les Cowboys ne font pas cette saison, et de ce qu’ils n’ont pas fait contre New York : Blow it. C’est en quelque sorte le modus operandi des Cowboys depuis plusieurs années. Ils ont l’air extrêmement talentueux et prêts à prendre le contrôle de la NFC East, puis minimisent inexplicablement leur concurrence de manière dramatique, abandonnant souvent des matchs qu’ils auraient dû gagner.

Maintenant assis à 4-1, l’équipe tire sur tous les cylindres. Pour la première fois depuis très, très longtemps, on a l’impression que tout se met en place, et il n’y a pas de faiblesse perceptible dans leur jeu – et c’est ce qui est si unique à propos de cette saison. Dans le passé, vous aviez des attaques explosives à Dallas, associées à une défense terrible. Alors peut-être que tout s’enchaîne, mais le résultat est une sous-performance à cause d’un mauvais entraînement. Cette saison jusqu’à présent? Je ne peux pas vraiment trouver à redire à ce que font les Cowboys.

C’est vraiment tôt, je sais, mais je commence à ressentir des vibrations sérieuses d’Andy Reid de Mike McCarthy. Il reste à voir si le changement de décor peut aboutir à quelque chose de proche du succès que Reid a eu à Kansas City, et il reste encore beaucoup de temps pour le prouver – mais je ne sais pas, j’aime vraiment ce que j’ai vu d’un entraîneur perspective.

McCarthy est entré et a souligné la nécessité pour Dallas d’être plus agressif en matière de défense et de revirements de force, ce qui est un schéma complémentaire à une attaque explosive. Si vous pouvez simplement générer des séries plus offensives avec une équipe qui peut marquer à volonté, alors il va sans dire que vous allez gagner des matchs de football. Avec 10 interceptions en tête de la ligue cette saison, les Cowboys sont deuxièmes de la NFL en termes de différentiel de chiffre d’affaires à +7 cette saison, et c’est la preuve que le point d’attention de McCarthy porte ses fruits.

Désormais, cela aide également lorsque vous héritez de certaines des meilleures armes offensives de la NFL. N’oublions pas cela. Dak Prescott joue actuellement un football phénoménal, ce qui est vraiment génial à voir après sa saison 2020 s’effondrer avec une blessure, et Ezekiel Elliot est redevenu un arrière dominant sur lequel les « Boys peuvent compter pour leur donner des matchs de 100 verges chaque fois que leur besoin d’eux. Les armes de réception dont dispose Dallas sont également hors des charts, ce qui en fait un cauchemar pour les coordinateurs défensifs adverses.

Je ne sais pas exactement comment vous pouvez vous attendre à couvrir CeeDee Lamb et Amari Cooper alors qu’il y a une menace émergente de capture de passes dans l’ailier rapproché Dalton Schultz, une star méconnue de Dallas cette saison. Dans l’état actuel des choses, personne ne sait vraiment comment arrêter cela non plus, car les Cowboys totalisent en moyenne 34 points par match.

Alors, détestez-les si vous le devez – mais maintenant, si quelqu’un demande « Comment les cow-boys ? » vous devriez vraiment simplement dire « ils sont sacrément bons », parce que tout le reste serait fallacieux.

Gagnant : Davante Adams

Je ne suis pas sûr que les fans des Packers seraient à l’aise avec l’expression « shootout en prolongation avec les Bengals de Cincinnati », je veux dire, ce n’est pas exactement une expression qui renforce la confiance. Cela dit, les Bengals ne sont vraiment pas une mauvaise équipe et je pensais un peu que celle-ci allait être proche.

Le héros dans tout cela n’était pas Aaron Rodgers comme la plupart des gens s’y attendent, et entièrement sur l’éclat de Davante Adams, qui, bien qu’étant le seul véritable récepteur de Green Bay, était en quelque sorte introuvable. Adams a mis l’équipe sur le dos avec 11 attrapés pour 206 verges et un touché. C’est tout simplement un taux phénoménal auquel Cincinnati n’a pas eu de réponse de tout l’après-midi.

À son crédit, Ja’Marr Chase a été phénoménal de l’autre côté du ballon et mérite aussi quelques accessoires – mais l’avantage revient au vainqueur et à un joueur qui a fait appeler son numéro encore et encore, et n’a pas ne faiblit pas.

Perdant : les Panthers de la Caroline



J’ai vu celui-ci venir, mais il n’en est pas moins nul pour les fans des Panthers. Lorsque nous parlions du fait qu’il restait cinq équipes invaincues dans la NFL après la semaine 3, j’ai énuméré le début fulgurant de la Caroline comme étant un « prétendant ». Ils ont gagné grâce à un bon jeu, bien sûr, mais aussi à de très mauvais adversaires.

Après avoir joué contre les Cowboys la semaine dernière, j’ai pensé qu’il y avait une lueur d’espoir que j’avais tort. Peut-être que cette équipe était légitime et prête à s’accrocher à l’élite de la NFC … puis elle a perdu 21-18 contre les Eagles après avoir accordé 15 points en seconde période, après avoir plus ou moins blanchi Philly en première.

Oui, cela n’aide certainement pas lorsque Sam Darnold lance trois choix, mais les problèmes avec l’alignement de Carolina deviennent extrêmement prononcés. A savoir : Ils n’ont pas de ligne offensive. Vraiment, les Panthers ont plus ou moins ignoré la ligne o pendant près d’une décennie, et maintenant leurs poulets rentrent à la maison pour se percher.

Je ne vois pas ce vaisseau faire demi-tour pour les Panthers. Leur course était amusante pendant qu’elle durait.

Gagnant : Kyle Pitts

Le choix n°4 au classement général s’est bien passé cette saison, mais jusqu’à ce point, il n’y avait rien de vraiment pour vous faire dire « putain, c’est pourquoi il a été pris à partie avec le quatrième choix au classement général ». Le match de Pitts à Londres a tout changé.

En terminant avec neuf attrapés pour 119 verges et un touché, j’avais l’impression que le virage était vraiment tourné pour cette équipe qui apprend à quel point la recrue peut être explosive. Jusqu’à ce point, il semblait qu’il y avait eu une certaine appréhension de la part des Falcons de le lâcher et de faire de Pitts un point focal de l’offensive, et maintenant cela a changé.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que ce n’était que le premier d’une longue, longue série de matchs de 100 verges à venir dans sa carrière – et plus important encore : je pense qu’Atlanta et Matt Ryan savent maintenant qu’ils peuvent mettre le jeu sur les épaules de Pitts et repartez avec un bon résultat.

Perdant : Jon Gruden

Jamais du genre à être éclipsé, c’est comme si Jon Gruden avait vu la semaine désastreuse d’Urban Meyer et avait dit « J’aurai ce qu’il a. »

Au lieu de se concentrer sur le football pour la fin de la semaine, Gruden s’est enlisé dans la controverse alors que des courriels de 2011 ont fait surface, révélant que l’entraîneur des Raiders avait fait un commentaire raciste sur le chef de la NFLPA, DeMaurice Smith. Cela a mis Gruden sur le pied arrière, s’excusant à plusieurs reprises auprès de son équipe avant le match de dimanche, puis s’excusant à nouveau auprès d’eux après leur défaite 20-9 contre les Bears.

Las Vegas avait l’air apathique et jouait sans avantage ni but. C’était à l’opposé de ce que nous avons vu d’eux cette saison – et il faut imaginer que l’e-mail a joué un rôle cette semaine en détournant l’équipe de son attention.

Nous attendrons maintenant de voir si la remarque raciste de Gruden provoquera suffisamment de discorde pour faire dérailler la saison des Raiders.

Perdant : Urban Meyer

Urban Meyer est un perdant.

Désolé, c’est un peu bref. Urban Meyer est un perdant qui aime blâmer les autres quand il perd.

Cela est venu en réponse à une question sur la raison pour laquelle les Jaguars ont donné le ballon au demi offensif Carlos Hyde sur un 4e et 1 alors que le partant James Robinson entaillait les Titans pour 8,3 verges par course.

Ici, je pense que c’est précisément le travail d’un entraîneur-chef de remettre en question les décisions du personnel dans des situations susceptibles de modifier le jeu, mais qu’est-ce que je sais ?

Gagnant : Justin Herbert

Herbert fait une maison de ce côté du grand livre chaque semaine, et à juste titre. À ce stade, il est passé de « grand QB recrue » à simplement « grand QB », et il n’y a aucun moyen de le contester.

Le match des Chargers dimanche contre les Browns était une fête des limaces. Aucune des deux équipes n’a réussi à s’arrêter en attaque, provoquant une victoire ridiculement amusante des Chargers 47-42 dans laquelle Herbert était presque parfait. Il a terminé la journée 26 sur 43 pour 398 verges et quatre touchés.

Le seul quart-arrière meilleur cette semaine était Tom Brady qui était en feu absolu, mais j’ai décidé d’omettre uniquement parce que « Tom Brady faisant des choses à Tom Brady contre Miami » est un peu trop vieux chapeau pour jaillir.