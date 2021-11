4 gagnants et 3 perdants de la semaine 9 dans la NFL

Les Panthers de la Caroline ne sont pas seulement mauvais, ils sont au bord du désastre absolu. Je ne parle pas pour 2021, ni même 2022, mais le genre de gâchis colossal qu’il faut près d’une décennie pour réparer pendant que la direction continue de remuer les transats sur le Titanic.

Ce n’est pas la défaite contre la Nouvelle-Angleterre qui a déclenché cela, loin de là. Selon toutes les métriques, les Patriots auraient dû battre les Panthers, qui peuvent à peine réussir à maintenir leur saison à flot – mais il s’agit de savoir à quel point il est sans vie, apathique, sans aucun semblant de combat ou de cœur qui a fait huer les fans de Charlotte. En ce moment, ces huées sont bonnes, elles ne se sentent peut-être pas bien, mais elles le sont. L’étape suivante est l’apathie, et lorsque vous empruntez cette route, il est très difficile de revenir.

Alors pourquoi ces fans purs et durs étaient-ils si bruyants avec leur désapprobation? Comme tant de choses dans le football, vous pouvez remonter à un moment et le trouver révélateur de la philosophie de toute une équipe. Pour les Panthers, c’est arrivé tard en première mi-temps. En panne 14-6 dans un match qui donnait déjà l’impression de s’éloigner de la Caroline, les Panthers avaient le ballon 1er et 10 sur leur propre ligne de 25 verges, avec 24 secondes à jouer et trois temps morts en main.

Prêts à recevoir le coup d’envoi en seconde période, les Panthers avaient besoin de quelques points – n’importe quels points. Cela aurait déclenché quelque chose, tout ce qui sortait de l’attaque anémique de l’équipe. Au lieu de cela, les Panthers ont lancé une route de 5 verges et ont laissé le temps s’écouler. Les fans étaient furieux et ils avaient parfaitement le droit de l’être.

Ce n’est pas comme si Carolina avait besoin d’aller chercher un Je vous salue Marie, mais pourquoi ne pas déplacer le ballon du tout ? Pourquoi ne pas montrer une certaine urgence? Pourquoi décider « nous sommes bons », alors que vous ne l’étiez clairement pas ? C’était un entraînement passif et effrayé – et l’entraînement effrayé ne gagne pas les matchs.

C’est devenu la carte de visite des Panthers de la Caroline. Une équipe qui semble plus soucieuse de garder son image que de gagner des matchs. Cette fois, cela dépendait de Sam Darnold, un quart-arrière jouant si mal qu’il aurait dû être sur le banc, mais ne l’a pas fait – car il était le pari que le front office a pris cette intersaison. Il était leur raison d’être, et le tirer aurait en quelque sorte dit au monde « nous avions tort », du moins aux yeux des entraîneurs.

Comme un joueur refusant de quitter la table après quelques bad beats, les Panthers sont désespérés de voir Darnold renverser la vapeur. Après tout, il a montré lors des trois premiers matchs de la saison des performances si prononcées qu’il y a eu un discours sur le «Comeback Player of the Year» après la semaine 3, mais sachez que nous savons pourquoi nous attendons la fin de l’année pour remettre des récompenses. Depuis la fin de la séquence des Panthers, Darnold a régressé et Carolina semble non seulement perdue pour la réponse, mais sans volonté de se battre.

Darnold est la cible facile. Le paresseux. Comme nous le faisons si souvent dans le football, nous distillons les problèmes d’une équipe à un quart-arrière et rien d’autre. Il ne fait absolument aucun doute qu’il a été mauvais, mais les problèmes pour les Panthers vont bien au-delà du gars avec le ballon dans les mains. Il s’agit d’une équipe qui, pendant une décennie, s’est construite autour de Cam Newton, non pas de manière à servir les compétences de l’ancien MVP, mais à les exploiter. Les Panthers étaient heureux d’ignorer leur ligne offensive pendant des années, sachant que Newton avait les talents athlétiques pour les renflouer. Il a largement masqué leur terrible protection avec son échappatoire, et pour une raison quelconque, l’équipe n’a jamais décidé de pivoter et de les réparer quand il était parti.

Maintenant, vous avez Sam Darnold, qui n’est décidément pas Cam Newton, et comme par magie, l’infraction ne peut pas fonctionner – un peu comme Teddy Bridgewater avant lui. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une équipe qui, selon les rumeurs, cherche désespérément à échanger contre Matthew Stafford, avec des liens vers un échange possible pour Deshaun Watson. Aucun quart-arrière, à l’exception de ceux qui ont les traits les plus mobiles et qui définissent la ligue, ne peut jouer derrière une ligne qui ne peut pas bloquer. Malgré cela, les Panthers semblent penser que c’est une possibilité, se heurtant à des murs de briques un peu comme Christian McCaffery, qui, soit dit en passant, a en moyenne 3,7 verges par course dimanche.

Alors, qui sont les Panthers de la Caroline ? Distillée sous sa forme la plus sombre et peut-être la plus précise, c’est une équipe avec des récepteurs incroyables, sans quart-arrière capable de lancer, surpayant l’un des meilleurs demis offensifs de la ligue, qui ne peut pas courir parce que personne n’est là pour le bloquer. Terminez le tout avec une équipe d’entraîneurs qui semble plus soucieuse de protéger sa propre image que de gagner des matchs, et hoo boy, c’est un sandwich à la merde.

Cela vous semble sinistre ? Enfer ouais c’est le cas. Désolé, fans des Panthers, vous risquez de devenir la pire équipe de la ligue pendant plusieurs années, car il n’y a pas de réel avantage, et seulement de la médiocrité à l’avenir.

Gagnant : Fans du chaos

J’en ai absolument fini d’essayer de prédire cette saison. Cela règne absolument. Si vous êtes fan d’allumer des choses en feu et de les regarder brûler, alors mon garçon est 2021 l’année pour vous. Rien que cette semaine, nous avons eu :

Les Giants battent les Raiders Les Browns font sauter les Bengals Les Jaguars battent les Bills Les Falcons battent les Saints Les Titans, moins Derrick Henry, anéantissent les Rams

Je sais que les gens applaudiront probablement avec les cotes de Vegas, qui, je le sais, sont d’une importance cruciale pour beaucoup de gens, mais dans le monde du football dépourvu de paris – rien de tout cela n’a de sens. C’est un trait assez prévisible de la saison à ce stade que si vous croyez en une équipe, ils vont vous laisser tomber.

Je suis tenté d’essayer d’extrapoler cela dans une prédiction globale des séries éliminatoires, mais à la place, je vais simplement profiter de cette balade en benne à ordures.

Loser : Moi, James Dator, pour maudire les équipes

Je suis désolé, Buffalo.

JE SUIS VRAIMENT DÉSOLÉ! Je pensais éviter tout ce gâchis en ne parlant pas trop des projets de loi, mais nous avons atteint un schéma et je dois le reconnaître. La semaine dernière, je me suis demandé de combien les Bengals effaceraient les Jets, et ils ont perdu. Maintenant, je l’ai fait aux Bills, qui, contre tout semblant de bon sens, ont perdu contre les Jaguars.

Je ne fais pas les règles. Je suis une malédiction. Gardez à l’esprit que l’année dernière, j’ai choisi Russell Wilson comme MVP au milieu de la saison. Oups.

Au cas où vous voudriez garder le score à la maison, voici qui j’ai choisi pour les récompenses de fin de saison en 2021.

Gagnant : Josh Allen, non… pas celui-là

Dans la bataille tant attendue de Josh Allen contre Josh Allen, Josh Allen a gagné. Tout simplement pas le Josh Allen auquel tout le monde s’attendait.

Josh Allen limoge Josh Allen et écrit l’histoire. C’est la première fois dans l’histoire de la NFL qu’un joueur du même nom que le quart-arrière enregistre un sac. pic.twitter.com/Ye6qkrqbgt – SB Nation (@SBNation) 7 novembre 2021

Le défensif des Jaguars Josh Allen a terminé avec huit plaqués, un sac et une interception. Dans l’isolement, c’est un jeu incroyable, mais je suis obsédé que cela a été fait pour une forme de suprématie cosmique de Josh Allen.

Gagnant : Cordarelle Patterson

Je suis une ventouse pour une bonne histoire de rédemption et Cordarelle Patterson est tranquillement devenue l’une des meilleures de la saison. Patterson, dont la carrière a connu des rebondissements époustouflants, se retrouve maintenant comme un incroyable porteur de ballon en rotation après des années en tant que retourneur de coup de pied ou un changement de rythme.

Je ne vais pas prétendre que les Falcons ont été une histoire de bien-être cette saison, mais Patterson a été un délice. Maintenant, l’ancien choix de 1er tour au receveur est en bonne voie pour sa meilleure saison en attrapant le ballon ET en l’exécutant – tout en capturant le cœur des fans d’Atlanta.

Dimanche, il a terminé avec 126 verges sur réception, son meilleur de la saison.

J’aime le voir.

Perdant : les Vikings du Minnesota



L’eau est humide. Les Vikings ont fait exploser une autre avance. Mike Zimmer conservera son poste.

Gagnant: The Arizona freakin’ Cardinals, versement n ° 7

J’ai dit que les cardinaux continueraient à être reconnus jusqu’à ce qu’ils perdent, et cela tient toujours – mais dimanche pourrait en être le meilleur exemple. Sans Kyler Murray, l’Arizona a quand même réussi à gagner 437 verges d’attaque un après-midi Colt McCoy, dont je me souvenais qu’il était toujours dans la ligue, a lancé 22 des 26, pour 249 verges et un touché.

De toute évidence, il est ridiculement stupide de dire « c’est le système », car Murray peut battre n’importe qui dans la NFL et McCoy est toujours Colt McCoy, mais cela montre à quel point l’offensive des Cardinals est bien installée qu’ils peuvent battre la compétition divisionnaire sans leur meilleure offensive. joueur.

J’hésite encore à acheter jusqu’au bout, mais putain, cette équipe est amusante.