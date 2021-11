4 gagnants et 4 perdants dans la semaine 8 de la NFL

LES COWBOYS N’ONT PAS EU DAK PRESCOTT ! J’ouvre aujourd’hui avec une insistance majeure, car toute cette situation le mérite. Maintenant, si vous pensez que cela signifie que je suis sur le point de vanter les vertus de Dallas, une équipe qui semble fermement contrôler la NFC, eh bien, vous n’avez que partiellement raison.

Il ne fait aucun doute que les Cowboys sont vraiment très bons, cela va sans dire. Vous ne pouvez pas entrer dans un match aux heures de grande écoute, sans votre franchise QB, et quand même gagner, tout en arrêtant une infraction de haut niveau sans la possibilité d’aller jusqu’au bout. J’ai déjà expliqué à quel point Dallas est bon, alors considérez cela comme une victoire et nous passerons à autre chose.

La vraie histoire du Sunday Night Football, ce sont les malheureux Vikings, qui ne peuvent tout simplement pas sortir de leur propre chemin – et n’ont pas pu le faire depuis des années maintenant. Le problème est qu’il ne semble y avoir absolument aucune responsabilité de la part du front office du Minnesota pour essayer de corriger ces problèmes, et même en tant que personne sans chien dans ce combat, c’est exaspérant.

Lorsque vous regardez sur papier, les Vikings ont l’un des alignements les plus talentueux de la NFL. Kirk Cousins ​​est souvent décrié, et j’admets qu’il n’est pas mon quarterback préféré, mais il est assez bon pour gagner des matchs. L’offensive compte également l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL à Dalvin Cook, et deux des meilleurs receveurs de départ avec Justin Jefferson et Adam Thielen. De l’autre côté du ballon, nous avons une défense qui a enregistré 22 sacs cette saison, faisant du Minnesota l’une des meilleures équipes de la NFL pour les passes précipitées.

Dans littéralement n’importe quelle autre organisation, tout cela serait une recette pour le succès, pas une équipe tombant à 3-4 dans un match télévisé à l’échelle nationale à un quart-arrière de sauvegarde. C’est l’expérience des Vikings du Minnesota, et c’est ce qui a entaché l’organisation pendant une grande partie de l’ère Mike Zimmer.

L’échec de l’exécution, les pénalités qui montrent un manque de discipline, des appels de jeu inutilement conservateurs et un jeu constant de haut en bas pour les adversaires ont été les caractéristiques de l’ère Zimmer. C’est comme si le Minnesota ne jouait jamais à sa propre marque de football, mais s’en remet plutôt à ceux contre qui il est pour donner le ton – comme un enfant en laisse conduit à travers Disney World. Lorsque des joueurs talentueux montrent enfin leur capacité à se libérer, Zimmer les ramène pour marcher à un rythme d’escargot dans une ligue où tout le monde sprinte.

Les fans de Vikings connaissent cette douleur exquise et peuvent citer des dizaines d’exemples du passé – mais regardons simplement cette saison pour assister à ce phénomène. Cette équipe a joué certains des meilleurs de la NFL. Ils ont joué contre les Cardinals, ont emmené les Bengals en prolongation, ont battu les Seahawks lorsque Russell Wilson jouait.

Ils ont également perdu contre les Browns, ont été poussés à bout par Detroit, ont eu besoin de prolongations pour battre les malheureux Panthers. Maintenant, ils ont laissé tomber un match contre une équipe talentueuse de Dallas, mais dirigé par un vétéran agent libre non repêché qui avait été coupé et re-signé par l’équipe qu’il venait de les mener à la victoire.

Ce genre de jeu incohérent, de haut en bas, « bon contre le bon, mauvais contre le mauvais » est inexcusable dans la NFL. Cela a conduit Zimmer et son équipe d’entraîneurs à avoir peur, caractérisés par leur amour des passes de troisième écran vers le bas que personne dans le stade ne pense qu’il en remportera une première, et le fait rarement.

Le plus flagrant est que le personnel des Vikings ne semble jamais faire confiance à ses joueurs de football pour jouer. Jetez un œil au tableau des passes de Cousins ​​de dimanche soir, gracieuseté de NFL Next Gen Stats.

Il s’agit de 35 tentatives de passes, dont DEUX à 20 mètres ou plus dans les airs. Contre les Cowboys, plus de jeux ont été élaborés qui ont fait lancer des Cousins ​​derrière la ligne de mêlée (11) à 10 mètres vers le bas du terrain (7). Je m’en fiche si vous êtes le plus grand ennemi de Kirk Cousins ​​dans le monde, c’est absolument stupide qu’une équipe fasse si peu confiance à son attaque.

Au moins, Justin Jefferson excelle toujours malgré son attaque, pas à cause de cela – parce que ces itinéraires de la semaine 6 contre les Lions sont risibles pour un récepteur de 6’1 avec une vitesse de 4,43.

Nous assistons à des joueurs extrêmement talentueux se flétrir et mourir dans ce système triste et brisé du Minnesota. Cette équipe n’excellera jamais avec un entraînement en place qui fait tellement plus confiance au « système » qu’aux joueurs que les athlètes n’arrivent jamais à performer au service d’un idéal.

Perdant : les Jaguars

Je sais que ça tape fort, mais à ce stade, je ne suis même pas sûr que Jacksonville sache comment jouer au football – ou combien de joueurs devraient être sur le terrain.

12 hommes sur le terrain.

Deux d’affilée.

Au milieu de la saison.

Après une semaine de congé. magistral. – Big Cat Country (@BigCatCountry) 31 octobre 2021

C’est absolument sur Urban Meyer, même si je suis sûr qu’il trouvera quelqu’un sur qui rejeter la faute. Toute excitation suscitée par la victoire de cette équipe lors de la semaine 7 a été balayée par Geno Smith.

Gagnant : Geno Smith

Cela a été l’année de Geno Smith, et par là, je veux dire – une année dont nous nous souvenons que Geno Smith est toujours dans la NFL. La blessure de Russell Wilson nous a donné le délicieux résultat de revoir Smith, et c’est toujours agréable de se sentir à nouveau jeune.

Smith a remporté sa première victoire dans la NFL depuis 2014 lors de la victoire de Seattle contre les Jaguars, qui ont eu la gentillesse d’obliger Geno en refusant de jouer une défense efficace. Smith a terminé 20 pour 24, 195 verges et deux touchés, avec un autre au sol. C’était un grand jeu à part entière de Smith, et une belle histoire.

Loser: Quoi que l’enfer Carson Wentz essayait de faire ici

Nous avons tous des pets de cerveau de temps en temps, mais c’était incroyable. Wentz n’était pas terrible le dimanche, mais Dieu était qu’il était terrible quand cela comptait le plus. Cette interception a incontestablement coûté le match à Indianapolis.

Le seul point positif était Blue, la mascotte des Colts, qui n’a même pas pu sur le coup de pied manqué en prolongation.

il y a eu des moments classiques de « mascottes debout sous le montant et vraiment contrariées par les buts sur le terrain » au fil des ans, mais je pense que cela pourrait être un record pic.twitter.com/lE44dvSGN9 – Rodger Sherman (@rodger) 31 octobre 2021

Loser : Ma foi dans les Bengals

Qu’est-ce que c’était que ça ? J’ai mentionné la semaine dernière que je me sentais comme un glas pour les équipes dès que je commençais à acheter. Bon sang, j’ai même activement évité de jaillir sur Cincinnati pour les empêcher de tomber dans ce sort.

«Pour me sauver une fois de plus de l’embarras, j’ai choisi de NE PAS donner d’accessoires de Cincinnati, pour lesquels les fans des Bengals devraient honnêtement me remercier. Je suis un baiser de la mort.

Ensuite, vous sortez tous et perdez contre les Jets. Crédit à New York, car de toute évidence, Robert Saleh sait comment entraîner et est l’homme qu’il faut pour le poste. Son équipe continue de jouer dur même avec la fin de la saison, mais je ne pense toujours pas que quiconque ait « battu les Bengals » sur sa carte de bingo de la semaine 8.

Je n’ai absolument aucune idée de qui acheter quand il s’agit de l’AFC. Les Bills sont la réponse paresseuse, mais je veux dire, ils ont beaucoup trop lutté contre les Dolphins et n’ont pas encore vraiment joué contre une équipe de premier plan, à l’exception des Titans, contre qui ils ont perdu – et des Chiefs, qui sont franchement un gâchis cette saison.

Cincinnati était censé être cette licorne magique pour sortir de l’AFC North et m’apprendre à faire confiance et à aimer à nouveau. Maintenant, tout est en lambeaux.

Gagnant : Tout le match au sol des Eagles

Battre les Lions n’est pas exactement le genre de réalisation monumentale qui mérite d’avoir des poèmes épiques écrits à ce sujet, mais ce jeu au sol mérite tout de même des accessoires majeurs.

Personne ne s’est bourré, mais tout le monde a mangé. Le buffet parfait si vous voulez mon avis.

Jalen Hurts : 7 courses, 71 verges

Boston Scott : 12 courses, 60 verges, 2 touchés

Jordan Howard : 12 courses, 57 yards, 2 touchdowns

Juste un repas bien équilibré.

Gagnant : Cam Newton

De toute évidence, les blessures sont nulles, mais vous feriez mieux de croire que Cam Newton était assis à la maison, un homme heureux sachant que son téléphone devrait sonner cette semaine. Incontestablement le meilleur quart-arrière assis à la maison en ce moment sans équipe, Newton pourrait facilement atterrir sur les Saints cette semaine et faire partie de la poussée des séries éliminatoires, ce qui pourrait être très agréable étant donné que les Panthers sont en difficulté et que Sam Darnold est parti lors de la victoire de la Caroline sur Atlanta avec une commotion cérébrale.

Newton a le potentiel rare joie dans la vie de ne pas répondre à un appel ivre d’un ex mourant de vous récupérer, puis de poster sur Insta avec la bombasse avec laquelle vous êtes maintenant. Gardez à l’esprit qu’il reste un match aux Panthers and Saints le 2 janvier qui pourrait être pour une place en séries éliminatoires, et hoo boy, j’aime ce drame.