4 gagnants et 4 perdants de la semaine 17 dans la NFL

Je ne sais pas si les Bengals ont l’expérience et la maturité nécessaires pour faire une course profonde en séries éliminatoires en 2022, mais je ne sais pas si cela compte vraiment. Bien sûr, une sortie anticipée serait décevante – mais nous assistons à quelque chose de bien plus important qui se prépare à Cincinnati qui pourrait façonner la trajectoire de la ligue pour les années à venir. La victoire contre les Chiefs dimanche a simplement montré le potentiel et la promesse qui ont été découverts.

Bien sûr, cela ressemble à une hyperbole, mais il est parfois important de prendre du recul et de réaliser ce que cette organisation a accompli en peu de temps. En deux ans, les Bengals sont passés de 2 à 14 habitants de cave désespérés à la recherche d’un pied à terre à 10 à 6 leaders de l’AFC Nord avec tout ce qui clique.

Il y a tellement de pièces fonctionnant ensemble qui ont rendu tout cela possible, mais cela commence vraiment avec Taylor ayant ce qui manque à si peu de jeunes entraîneurs : la patience. Reprenant une équipe 6-10 en 2019, Taylor a commencé son séjour à Cincinnati avec le choix n ° 11. Hors d’une position où il pourrait prendre la position de compétence d’impact que les entraîneurs de joueurs recherchent, les Bengals ont eu un impact. Au lieu de pousser pour un échange ou d’essayer d’insérer une cheville carrée dans un trou rond, Taylor and Co. se sont assis et ont emmené Jonah Williams avec le choix de premier tour extrêmement peu sexy qui a été essentiel à tout ce qui se passe maintenant.

Il est important de revenir sur ce choix car il explique vraiment la philosophie du front office des Bengals pendant cette période. Ils n’ont pas vendu pour pousser le processus de reconstruction. Il a été traité lentement, méthodiquement et sans grande pompe ni circonstance. Naturellement, cela est avancé lorsque vous avez le choix n ° 1 dans le repêchage, comme Cincinnati l’a fait en 2020 – mais même ainsi, c’était comme si Cincinnati croyait en Joe Burrow plus que beaucoup de gens. Nous pouvons essayer de rétablir tout ce que nous voulons, mais il y avait un sentiment écrasant que Burrow était n ° 1 par défaut, un vainqueur Heisman par défaut, le renvoyant dans sa ville natale … ​​par défaut.

Nous avons déjà vu ce scénario, et cela fait normalement de vous un bon joueur, mais pas quelqu’un qui peut changer de franchise. On peut désormais dire que Joe Burrow est un quarterback de franchise, le visage des Bengals, et devient rapidement l’un des meilleurs passeurs de toute la ligue. C’était évident l’année dernière avant qu’il ne soit blessé, maintenant c’est complètement cimenté.

Avec un match à jouer, nous avons une liste complète de 16 matchs de saison régulière à regarder pour 2021-2022, comme pour toute autre année. Le résultat a été remarquable.

4 611 verges, 70,4% d’achèvement, 34 touchés, 14 INT, une note de passeur de 108,3

Tout cela avec une moyenne de plus de 8,8 verges par tentative, et considérez que le maintien d’un 7,0 est largement considéré comme la marque d’un QB de haut niveau. Burrow ne fait pas que donner le ton aux jeunes QB de la NFL, il détruit toutes les attentes.

Bien sûr, il y a tellement plus dans une infraction de passe que le simple mec qui lance le ballon – alors entrez Ja’Marr Chase et Tee Higgins comme ses armes principales. Deux récepteurs de 1 000 mètres de large, âgés respectivement de 21 et 22 ans. C’est un noyau qui devrait pouvoir rester ensemble longtemps. Oh, et vous vous souvenez de Jonah Williams, le plaqueur offensif Zac Taylor a pris sa première année ? Oui, il est actuellement l’un des meilleurs tacles de blocage de passes de la NFL.

Je pourrais continuer à me dire à quel point cette équipe a été construite de manière incroyable, mais concentrons-nous plutôt sur ce qu’ils doivent corriger pour aller de l’avant. Le secondaire de Cincinnati a vraiment besoin de travail et d’une mise à niveau importante des talents, et bien que les sept premiers soient bons pour arrêter la course dans l’ensemble, ils sont médiocres pour empêcher les équipes d’obtenir les premiers essais au sol ou d’empêcher les grosses courses.

La meilleure partie de tout cela si vous êtes un fan des Bengals : ce sont de si petits reproches ! Dans le grand schéma des choses, ce n’est pas grand-chose à régler, et Cincinnati a 58 millions de dollars d’espace de plafond la saison prochaine, avec tout son noyau verrouillé et peu de joueurs critiques prêts à frapper l’agence libre. Cela signifie qu’une équipe de séries éliminatoires avec des talents d’élite est désormais assise sur le siège où elle peut ajouter un peu de talent sans trahir sa vision globale d’une construction lente autour de ses tentes.

D’après la façon dont nous avons vu cette équipe se constituer au cours des dernières années, ils ne se précipiteront pas et ne feront pas quelque chose de stupide. Cela pourrait ne pas se traduire par un succès immédiat en séries éliminatoires, mais aucune équipe de la NFL n’est mieux préparée pour l’avenir que les Bengals de Cincinnati.

Perdant : Antonio Brown, et aussi les Buccaneers



Il y a vraiment deux parties à tout cela. L’évidence est qu’Antonio Brown est un perdant dans la définition absolue du mot. Nous ne comprenons pas entièrement la raison pour laquelle il a quitté le terrain et a abandonné dimanche. Il a été supposé qu’il y avait eu des combats internes au sujet des clichés de Brown, et il a estimé que l’équipe essayait de l’empêcher d’obtenir des primes d’incitation. La vérité sortira probablement avec le temps, mais c’est le plus récent d’un long modèle de comportement qui a vu le receveur le plus talentueux de la ligue se détruire et blesser les autres à chaque tournant.

Les Buccaneers ne sont pas sans reproche pour tout cela aussi. Aucune partie de leur alignement n’a nécessité la signature de Brown, mais ils sont devenus si gourmands avec leur thésaurisation de talents qu’ils ont mis la chimie de l’équipe en danger. Leur conviction était que Bruce Arians et Tom Brady pouvaient créer une aura si infaillible que personne ne sortirait des sentiers battus. Faites confiance à Antonio Brown pour briser cela.

C’est le bordel. Les Buccaneers ira bien, car il n’est qu’un receveur moyen à ce stade – mais la carrière de Brown sera probablement terminée. Montrer tout son cul à la télévision nationale en sortant semble approprié. Bon débarras.

Gagnant : Les Vikings… peut-être ? S’ils sont intelligents ?

Je ne retiens pas mon souffle sur celui-ci, mais perdre le Sunday Night Football pourrait en valoir la peine si cela signifie que Mike Zimmer se déplace sur le Minnesota et obtient un nouvel entraîneur.

Je pense que Zimmer est un bon entraîneur, vraiment, mais il n’est plus efficace. Sa gestion dans le jeu et son anxiété à l’idée de garder son travail imprègnent les jeux et se reflètent dans son style au cours des deux dernières saisons. Il est temps pour ces côtés d’avancer,

Perdant : Désolé les Jaguars…

Donner un coup de pied à un chat quand il est à terre semble mal, mais quand vous obtenez 50 points, c’est vraiment mauvais.

C’est comme ça. Les Jaguars doivent trouver un moyen de renverser la vapeur avec un nouvel entraîneur avant que leur ne ruine complètement Trevor Lawrence. Lawrence régresse de manière majeure, et c’est le bordel.

Perdant : les chances des Ravens en séries éliminatoires

D’accord, donc techniquement oui, ils peuvent y arriver – mais cette équipe se sent finie. Personne ne s’attendait à ce qu’ils battent les Rams avec Tyler Huntley au quart, mais c’est juste dommage que la saison semble terminée parce que comme ça.

Vainqueur : les chances des Eagles en séries éliminatoires

J’aime le revirement des Eagles cette saison. Je ne peux pas prétendre comprendre vraiment comment c’est arrivé, mais c’est ici. Jalen Hurts n’a pas joué au football stellaire cette saison, mais le reste de l’équipe l’a soutenu et a trouvé des moyens de gagner.

La victoire de dimanche sur Washington était leur 7e au cours des deux derniers mois, avec une fiche de 7-2 dans la séquence et une brillante course.

Gagnant : Ja’Marr Chase, phénomène recrue

Nous terminons cette semaine avec les Bengals, où Ja’Marr Chase a battu le record de réception de recrue en un match et le record de réception de recrue de la saison de Justin Jefferson.

Ce qui a commencé à ressembler à une tentative exagérée de menotter Chase à Joe Burrow a payé des dividendes incroyables et a formé l’un des meilleurs partenariats de la NFL. C’est remarquable que cela se soit produit, et nous sommes tellement chanceux de voir cela aller de l’avant.