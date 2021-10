4 idées de campagnes de notoriété pour votre stratégie ABM

Qu’est-ce que la notoriété de la marque ? Cela peut signifier beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes différentes dans le monde du marketing. Mais dans l’esprit de garder les choses simples, nous allons nous résumer à cette définition :

Placer efficacement votre marque devant vos publics les plus importants, peu importe où ils se trouvent.

Simple en théorie, mais parfois difficile à exécuter. Surtout si l’on considère tout le bruit numérique avec lequel les spécialistes du marketing doivent faire face aujourd’hui. Mais si vous pouvez réussir à présenter votre marque aux bonnes parties prenantes au sein de vos principaux comptes, alors quoi ?

Eh bien, vous aurez besoin de quelque chose d’important à dire, à promouvoir ou à mener à l’action. Terminus peut vous aider à cibler les bons comptes et personnes, mais nous sommes également là pour vous aider avec des idées de campagne, une inspiration de conception et différents cas d’utilisation pour cette étape particulière du cycle de vie.

Donc, si vous cherchez un point de départ ou si vous avez du mal à trouver votre prochaine idée de campagne créative, continuez à lire. Comme présenté dans le numéro de septembre de cette année, voici 4 idées de campagne qui ne manqueront pas de lancer votre prochaine campagne de notoriété de la marque.

Idée n°1 : faire une bonne première impression

C’est aussi simple que ça. Utilisez la bonne technologie pour le ciblage (hum, Terminus), puis attirez leur attention avec des combinaisons de couleurs créatives, des photographies, des dessins illustratifs ou peut-être une petite animation. Oh, et assurez-vous que votre logo et les couleurs de votre marque sont également inclus afin qu’ils se familiarisent avec et/ou reconnaissent votre marque. Alerte spoiler : cela peut prendre plus d’un message ou d’une annonce pour que cela se produise. Assurez-vous donc d’utiliser tous les canaux à votre disposition afin d’avoir plus d’opportunités de faire une bonne première impression, puis une deuxième impression… et finalement une opportunité de revenus pour votre équipe de vente.

L’ensemble de publicités d’Armstrong Flooring ci-dessous est un excellent exemple à présenter pour ce cas d’utilisation. Ils maximisent tous les pixels disponibles avec des gros plans de leur produit. Ils indiquent clairement comment ils peuvent aider leur public cible. ET ils le rendent bien avec des lettres et des photographies fortes jetées dans un modèle de collage de puzzle. Dites ce qui compte le plus, incluez une représentation visuelle de votre produit ou service et représentez bien votre marque. C’est aussi simple que ça! Et Armstrong Flooring a maîtrisé cette approche.

Idée n°2 : partager du contenu éducatif

Être utile. Surtout si vous savez que votre public est intéressé par un sujet particulier, créez du contenu lié à ce sujet et trouvez un moyen de le lui proposer. Ils vous aimeront pour cela, développeront un sentiment de confiance avec votre marque, puis vous chercheront d’abord lorsqu’ils seront prêts à acheter. Quel type de contenu devez-vous créer et partager ? Pensez aux ressources éducatives telles que les livres électroniques, les livres blancs, les rapports ou tout autre élément pouvant être utile à votre public.

iCIMS a mis en pratique ce que nous prêchons ici avec cet ensemble de publicités. Ils font la promotion d’un guide complet sur la façon d’attirer les talents. Puisqu’ils essaient d’aider les entreprises à attirer, engager et embaucher des employés potentiels avec leur plate-forme logicielle de recrutement, il s’agit de la ressource idéale à partager et à utiliser pour s’établir en tant que leader d’opinion dans le monde du recrutement. Ils l’ont associé à un design attrayant qui comprend une typographie forte, des photographies pertinentes et des éléments de conception uniques en arrière-plan. Et bien sûr un CTA de premier plan.

Idée #3 : Présenter un produit ou un service

Peut-être que votre public connaît déjà qui vous êtes, mais sait-il ce que vous faites ? Ou savent-ils ce que vous avez fait dernièrement ? La promotion d’un nouveau produit ou service est le moyen idéal pour susciter un intérêt initial et l’utiliser pour inciter à l’action vers un premier appel ou une première réunion. Cela peut être quelque chose de spécifique comme une nouvelle fonctionnalité astucieuse (comme l’assistant de location AI de Perq ci-dessous) ou une annonce importante comme une acquisition ou une nouvelle gamme de produits.

Et si vous allez introduire quelque chose de nouveau, rendez-le cool. Rendez-le intrigant. Partagez juste assez pour attirer leur attention, mais laissez-les vouloir plus de détails afin qu’ils cliquent et interagissent avec votre marque. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’animation aide à cela. Il en va de même d’une campagne multicanal et d’une jolie mascotte de robot qui fait un clin d’œil.

Idée n° 4 : Faites la promotion de votre événement à venir

Avez-vous un webinaire, un atelier virtuel, un dîner ou une fête en personne à venir ? C’est un excellent moyen d’intégrer l’un de vos comptes cibles dans votre entonnoir et c’est l’occasion idéale pour eux de faire connaissance avec votre marque. Si votre événement est éducatif ou a une bonne énergie, cela peut avoir un impact sur leur première impression de votre marque. De plus, il fournit un point de départ pour tendre la main ou faire un suivi après l’événement pour maintenir la conversation.

Pour vous, spécialistes du marketing événementiel, nous savons combien d’investissement (à la fois en argent et en temps) vous investissez dans l’organisation d’un événement. Pourquoi ne pas maximiser chaque canal à votre disposition pour vous assurer que les bonnes personnes sont présentes ? Cela inclut les e-mails que vous et vos collègues envoyez chaque jour à vos clients et prospects les plus importants. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la signature électronique représente l’occasion idéale pour promouvoir votre prochain événement.

Savoir quels comptes cibler et trouver toutes les manières possibles de s’engager avec eux conduit finalement à plus de pipeline et de revenus pour votre équipe. Et tout commence par la notoriété de la marque et une première impression forte.