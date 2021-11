4 inconvénients de la croissance rapide et facile de la clientèle

https://media.blubrry.com/whats_your_edge/content.blubrry.com/whats_your_edge/The_Downside_of_the_Quick_and_Easy_Customer_Win.mp3

Qui ne voudrait pas une croissance rapide et facile de la clientèle pour votre entreprise ? Comment peut-il y avoir un inconvénient à conclure rapidement de nouvelles affaires et à obtenir des gains faciles ? Les arbres à croissance rapide donnent un aperçu de 4 pièges potentiels d’une croissance rapide. Et c’est l’objet de cet épisode.

Notre cour était nue lorsque nous avons emménagé pour la première fois dans notre maison actuelle. Avec une forte exposition ouest à l’avant et une cour escarpée parfaite pour se tordre les chevilles, nous devions nous attaquer rapidement à l’aménagement paysager. Nous avons suivi les conseils de notre paysagiste de l’époque et mis en Arizona Ash. C’est un arbre à feuilles caduques, il garde donc ses feuilles, ce qui le rend idéal pour nos mois chauds. Il pousse large et atteint environ 30 pieds de hauteur. Cela semblait parfait pour offrir beaucoup d’ombre à la hâte.

Pas si parfait. Il s’avère que le frêne, par rapport à d’autres arbres, est de courte durée. Heureusement, nous avons également planté des arbres à croissance plus lente qui ont mis plus de temps à pousser ; ils sont restés inébranlables à travers les années et les saisons. Qu’est-ce qui a causé la mort de Ash ? Eh bien, comme d’autres producteurs à croissance rapide, il avait des problèmes structurels sous-jacents. Semblable à de nombreux arbres à croissance rapide, il était sensible aux maladies et vulnérable au gel. Non seulement ils ont eu une courte durée de vie, mais leur système racinaire agressif a également causé des dommages à d’autres parties de notre paysage.

Quelles informations sur les arbres à croissance rapide peuvent nous apprendre sur la croissance de la clientèle

Les entreprises qui se développent rapidement peuvent se retrouver confrontées aux mêmes défis que notre Ash. Voici quatre domaines de préoccupation à anticiper lorsque vous profitez d’une croissance rapide et des réflexions sur la façon dont votre entreprise peut répondre à chacun.

Problèmes structurels sous-jacents. Vous constaterez souvent que les branches des arbres à croissance rapide ne peuvent pas résister au stress des vents violents. La dernière chose que vous voulez, c’est commencer à perdre des clients parce qu’une partie de votre infrastructure est faible. Certains des systèmes et processus que vous avez initialement déployés peuvent commencer à se briser sous l’effet du stress. Une croissance rapide nécessite une attention régulière aux processus pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Prenez le temps de définir et de créer des cadres pour soutenir la continuité des activités et évoluer à mesure que la croissance se produit. Investissez tôt dans les frameworks et traitez rapidement car, comme un arbre à croissance rapide, il est souvent très difficile de revenir en arrière et d’apporter des modifications une fois que vous avez atteint une certaine taille.Racines peu profondes. Les racines des arbres ancrent fermement un arbre au sol et lui permettent de puiser les nutriments et l’eau du sol et de remonter dans l’arbre. Les espèces d’arbres à croissance rapide ont tendance à développer des racines très peu profondes. Les racines peu profondes peuvent être difficiles à tondre, créer des fissures dans les allées et les trottoirs, intercepter les conduites d’égout souterraines et d’autres lignes de services publics importantes. Améliorer la qualité du sol afin que l’arbre puisse accéder à l’oxygène peut aider. Les informations dérivées des données sont l’oxygène de l’entreprise. Créez une culture axée sur les données dans votre entreprise qui a soif d’informations. Utilisez ces informations pour prendre des décisions concernant les clients, le marché, les produits et les services.Une susceptibilité croissante à la concurrence. Une caractéristique malheureuse des arbres à croissance rapide est leur tendance à développer des maladies et à souffrir de parasites et de champignons potentiellement mortels. La même chose peut se produire avec les entreprises à croissance rapide qui connaissent un succès rapide. Les producteurs rapides peuvent ignorer les concurrents qui progressent sur le marché. Lorsque j’étais chez Motorola, nos entreprises de microprocesseurs, de processeurs de signaux numériques et de microcontrôleurs connaissaient une croissance rapide. Nous avions tendance à nous inquiéter pour des concurrents tels qu’Intel, Zilog et Hitachi. TI était à peine sur notre écran radar. C’était une erreur. Au début des années 80, TI a présenté sa série TMS320 de processeurs de signaux numériques. La famille 320 DSP et ses dérivés ont pris leur envol, devenant finalement près de la moitié du chiffre d’affaires de TI. Cela a placé TI dans une position concurrentielle dans la course au système de processeur embarqué sur puce – l’espace même que Motorola voulait posséder. La famille DSP a généré des milliards de dollars de ventes de puces pour les modems en bande de base, les contrôleurs de lecteur de disque et une grande variété d’autres produits. TI a donné à Motorola une « course pour son argent ». Cette nouvelle famille a augmenté la part de marché de TI et l’a placée parmi les meilleures sociétés de semi-conducteurs. Motorola était devenu sensible. Comme les arbres à croissance rapide dans votre jardin, votre entreprise fait partie d’un écosystème. Pour reprendre les mots de sa collègue Becky Taylor, « il est très important de maintenir une vue à 360 degrés, ou un périscope vers le haut, afin de pouvoir s’ajuster rapidement, ou aussi près que possible du temps réel ». L’écosystème fournit des indices précieux concernant la santé de toutes les plantes de votre jardin et les mouvements effectués par les concurrents. Établissez des lignes de communication solides avec les fournisseurs, les partenaires et les influenceurs de votre écosystème commercial pour obtenir des indices essentiels sur vos concurrents.Vulnérabilité à la complaisance. Les arbres ont besoin d’être entretenus. Bien qu’il faille de la patience pour élever des arbres à croissance plus lente, le défi avec les arbres à croissance rapide est d’éviter la complaisance. Les arbres à croissance rapide ont souvent besoin de plus d’attention car leur bois plus tendre a tendance à pousser plus rapidement les fourches et les fourches avec des angles étroits, créant les conditions d’une disparition précoce. James C. Collins, co-auteur de Built to Last : Successful Habits of Visionary Companies, a déclaré : « Les entreprises visionnaires installent des mécanismes puissants pour créer de l’inconfort – pour effacer la complaisance – et ainsi stimuler le changement et l’amélioration avant que le monde extérieur ne l’exige. Il faut une vigilance régulière pour freiner la complaisance. Contrecarrez la complaisance grâce à l’orientation client. Les entreprises centrées sur le client placent le client au centre de leur modèle opérationnel d’entreprise où tous les aspects de l’entreprise sont informés par ou conçus pour répondre aux besoins du client. Gardez les clients et leur succès au centre de votre objectif, de votre mission, de votre objectif et de vos objectifs. Tous les clients ne sont pas égaux. Concentrez-vous sur le fait d’attirer les bons clients dès le début. Les clients qui feront partie de votre entreprise au fil du temps, deviennent vos défenseurs et font des références.

L’inconvénient des arbres qui connaissent une croissance rapide est qu’ils ne sont pas en bonne santé et ont tendance à avoir une durée de vie courte. Des arbres matures en santé ajoutent de la valeur à une propriété. Si votre objectif est de créer une entreprise pour une vente rapide, une croissance rapide peut sembler la voie à suivre. Mais un acheteur avisé pourra, par lui-même ou par le biais d’une inspection, discerner des arbres qui ne résisteront pas à long terme. Mieux vaut investir dans des stratégies de croissance qui serviront vos clients, vos fournisseurs et vous pour les années à venir. Avec des soins appropriés, vous pouvez aider à accélérer la croissance des arbres à croissance lente qui dureront des décennies, voire des centaines d’années. Il en va de même pour toutes les entreprises.

Auteur : Laura Patterson

Laura Patterson est une praticienne du marketing éprouvée, une consultante respectée et une conférencière dynamique.