4 introductions en bourse cette semaine, laquelle choisir ? Valorisations riches, soyez prudents ; éviter ces stocks | ENTREVUE

Le marché des actions de l’Inde pourrait subir une correction allant jusqu’à 10 % à court terme. L’économie du pays, aux prises avec la 2e vague de Covid-19, pourrait ne pas connaître une reprise aussi rapide que celle observée après la 1re vague, selon un conseiller en investissement Sandip Sabharwal. Dans une interview avec Surbhi Jain de Financial Express Online, Sandip Sabharwal a déclaré que les valorisations boursières ne sont pas chères si la croissance des bénéfices de 35 pour cent est réelle. Sabharwal trouve les sociétés de plateformes bien placées au milieu des transactions et des tendances numériques croissantes, mais dit également que celles-ci sont extrêmement valorisées. Côté introduction en bourse, il conseille aux investisseurs d’allouer prudemment car il reste peu pour les investisseurs compte tenu des prix d’émission.

Sensex, Nifty roulent à des niveaux record. Qu’est-ce qui motive ce rallye ?

La liquidité conduit le rallye comme toujours. Les estimations de croissance des bénéfices pour l’année prochaine si je prends en compte tous les projets de maisons de courtage varient entre 32 et 40 %. Bien que l’on puisse soutenir que cela devrait être possible parce que l’année dernière le premier trimestre a été un échec, cela ne tient pas compte d’une éventuelle augmentation des taux d’intérêt à un moment donné, et de l’énorme pression que la hausse des prix des matières premières, ainsi qu’un retour des les coûts normaux, peuvent peser sur la rentabilité des entreprises. Avec un rebond attendu du PIB de 12 %, une croissance des bénéfices de 30 à 35 % devrait être possible dans des circonstances normales. Cependant, lorsque les coûts des intrants augmentent de 50 à 100 % et que l’économie se remet à peine, cela pourrait devenir un défi et c’est ce que je surveillerai. Cependant, une économie en reprise offrira d’énormes opportunités d’investissement au bon moment.

De nombreux jeux de récupération ont été corrigés après le début de la deuxième vague en Inde. Ceux-ci offriront de très bonnes opportunités. La récupération du cycle d’investissement et les investissements dans les infrastructures et les verts sont une réalité et les entreprises de ces segments offriront également de bonnes opportunités. De nombreuses actions du secteur recherché sont actuellement chères et, en tant que telles, ne peuvent être achetées que sur corrections. Les valorisations boursières globales ne sont pas chères si l’on considère que la croissance des bénéfices de 35 % est réelle. Cependant, si nous tendons vers 25%, les marchés semblent assez chers.

Parmi 4 introductions en bourse cette semaine, laquelle est votre choix et pourquoi ?

Les quatre introductions en bourse sont très appréciées. La plupart des investisseurs ont afflué vers les introductions en bourse en s’attendant à de solides gains de cotation. Cependant, les investisseurs doivent allouer avec prudence car il reste peu pour les investisseurs compte tenu des prix d’émission.

Quelle est votre cible Sensex et Nifty à court et à long terme ?

À court terme, je regarde une correction de 5 à 10 %. Directionnellement, les tendances sont positives mais les gains absolus seront limités compte tenu des valorisations boursières. Il y a une meilleure valeur sur les marchés plus larges et c’est là que se trouvent les opportunités.

Dans le secteur bancaire, où voyez-vous des opportunités de faire de nouveaux investissements ?

À l’heure actuelle, le secteur bancaire se trouve dans une situation difficile avec une croissance du crédit lente et une reprise des défauts de paiement. Dans cette situation, les grandes banques avec des valeurs subsidiaires comme ICICI Bank se démarqueront. Globalement, étant donné la flambée de l’inflation ainsi que le ralentissement de l’économie, les résultats pourraient sous-performer les attentes des analystes en général et, en tant que tel, le secteur bancaire devrait sous-performer l’ensemble des marchés. Les défauts de paiement des grandes entreprises seront probablement faibles, mais les banques exposées aux MPME subiront des tensions.

Quel est votre point de vue sur les entreprises de plateformes au milieu des tendances numériques croissantes ?

Les sociétés de plateformes sont bien placées mais sont extrêmement valorisées. De telles valorisations sont difficiles à maintenir à long terme car la plupart de ces sociétés n’ont pas de MOAT significative. Les nouveaux investisseurs devraient généralement attendre que les paniques du marché se répartissent entre ces actions.

Où voyez-vous l’en-tête du cycle des matières premières ?

Le dollar américain semble toucher le fond et nous avons généralement vu que les rallyes du dollar américain et les prix des matières premières sont inversement corrélés. Il y a eu un grand mouvement dans les matières premières, je m’attends à une correction et à une consolidation au cours des 3-4 prochains mois avant que de nouveaux gains n’aient lieu. Compte tenu du fait que les actions des matières premières ont un effet de levier sur les prix sous-jacents des matières premières, nous pourrions également y voir une certaine correction.

Quelle devrait être la stratégie d’investissement des investisseurs particuliers à l’heure actuelle ? Quels sont les stocks qu’ils peuvent regarder?

Les investisseurs de détail doivent allouer lentement et étaler leurs investissements. En règle générale, les stocks de cycle d’investissement et les stocks de biens d’équipement semblent bien placés car ils sont sous-détenus. Les exportateurs comme le textile et l’informatique ont également des opportunités d’investissement. Des stocks pharmaceutiques spécifiques pourraient également bien faire. Essentiellement maintenant, c’est un marché de sélection d’actions. Les actions de consommation et d’automobiles de grande valeur doivent être évitées ainsi que les valeurs financières à court terme.

