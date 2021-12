4 investisseurs chevronnés en cryptographie sur 5 gagnent de l’argent (et beaucoup), selon un sondage

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une étude de la société PureProfile a interrogé une centaine de commerçants et a des résultats intéressants.

Selon les informations partagées avec Finbold par la plateforme de trading de dérivés basée sur la blockchain CloseCross, quatre traders de crypto sur cinq qui se consacrent à 100% à l’activité et qui investissent massivement sur une base mensuelle gagnent de l’argent sur les marchés.

Au nom de CloseCross, la société de recherche indépendante PureProfile a interrogé en ligne 100 investisseurs en crypto-monnaie négociant au moins 5 000 $ par mois au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Inde en septembre de cette année. .

L’étude parmi les commerçants de crypto-monnaie de ces pays et les montants d’investissement ont révélé que 83% déclarent gagner de l’argent grâce à leurs opérations et 28% (des gagnants) déclarent avoir gagné beaucoup d’argent.

Gains et investissement

La recherche a révélé que les gains moyens sont supérieurs à 25 000 $, mais 13% affirment avoir gagné plus de 50 000 $ en échangeant des actifs numériques.

En moyenne, les traders de crypto-monnaies interrogés investissent 7 570 $ par mois sur les marchés et estiment qu’ils ont échangé environ 69 650 $ de crypto-monnaies au cours de la dernière année.

Mais tout le monde n’y gagne pas

Cependant, l’étude a révélé que tous les commerçants ne font pas d’argent. Environ 17% déclarent avoir atteint l’équilibre dans leurs opérations de crypto-monnaie ou perdu de l’argent, et 3% admettent avoir subi des pertes comprises entre 5 000 et 50 000 dollars.

Le PDG de CloseCross, Vaibhav Kadikar, a déclaré: « La volatilité est cependant un problème majeur et les gens peuvent potentiellement perdre tout leur argent, comme le montrent les chiffres qu’ils ont fini par dépenser ou perdre de l’argent avec certains rapports de pertes allant jusqu’à $ 50 000 ».

Il convient de noter que les données de l’enquête présentent certaines similitudes avec les données collectées dans les graphiques CriptoMercados. Comme nous pouvons le voir, par rapport au prix actuel du Bitcoin (BTC) de 56 958 $ US, à ce jour, 83% des investisseurs gagnent de l’argent, 8% sont au neutre et 9% en pertes.

Graphique CryptoMarkets

Différentes situations se produisent avec d’autres devises. Par exemple, les investisseurs avec des gains en Ethereum (ETH) sont à 99%, étant donné que la deuxième crypto-monnaie est arrivée aujourd’hui près de ses prix les plus élevés et a presque atteint l’ATH (prix maximum atteint). Pendant ce temps, avec Cardano (ADA), en revanche, seuls 35% des investisseurs sont en profits, 10% autant et 55% en pertes. Le cas avec ADA est que son prix est actuellement la moitié du maximum atteint, qui était de 3,1 $ le 2 septembre.

Quant au doggy meme coin, Dogecoin (DOGE), 59% de ceux qui y ont investi sont aujourd’hui en profit, 4% pareil et 37% en pertes.

