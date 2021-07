4 investisseurs sur 5 augmenteront leur exposition aux crypto-monnaies | Invezz

Plus de 80% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fortune des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne et des Émirats arabes unis qui sont actuellement exposés aux actifs numériques, y compris les crypto-monnaies, prévoient d’augmenter leur exposition jusqu’en 2023, révèle une enquête citée par Institutional Asset Manager. Dans ce qui pourrait être considéré comme un signe haussier pour la classe d’actifs, 40% des personnes interrogées prévoient d’augmenter considérablement leurs avoirs, tandis que seulement 1% des personnes envisagent de vendre tous les actifs numériques qu’elles possèdent.

Grands plans d’investissement ou simplement tester le marché ?

Selon Nickel Digital Asset Management, l’un des principaux gestionnaires d’investissement en actifs numériques qui a mené l’enquête, la plupart des investisseurs institutionnels détenant des avoirs en crypto ne font que tester le marché, c’est pourquoi leurs niveaux d’exposition sont si faibles. Près de 60% des personnes interrogées ont déclaré que les actifs cryptographiques et numériques continueraient de croître à long terme, ils souhaitent donc y investir des montants plus importants.

Un peu moins de 38% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient devenues plus sûres et plus à l’aise de détenir des actifs cryptographiques grâce à l’exposition. Environ le même pourcentage a déclaré vouloir augmenter son exposition parce que davantage de gestionnaires de fonds et d’entreprises investissaient dans cette classe d’actifs. Certains ont cité l’amélioration de la réglementation comme raison de l’augmentation de leurs avoirs.

Une quantité « stupéfiante » de bitcoins retenus

Le cofondateur et PDG de Nickel Digital Asset Management, Anatoly Crachilov, a commenté l’étude, notant :

«Notre analyse début juin de cette année a révélé que 19 sociétés cotées en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars américains avaient investi environ 6,5 milliards de dollars américains dans le bitcoin (BTC / USD), après avoir initialement dépensé 4,3 milliards de dollars pour acheter la crypto-monnaie. Nous avons également constaté qu’un montant impressionnant de 43,2 milliards de dollars en bitcoins est détenu par le biais de diverses fiducies fermées de bitcoins et de produits négociés en bourse. Beaucoup de ces investisseurs professionnels détenant des actifs cryptographiques cherchent à augmenter leur exposition.

Il a cité des facteurs tels que les investisseurs et les entreprises plus établis qui soutiennent le marché, les solides performances du marché pendant la crise de Covid-19 et l’amélioration de l’infrastructure et du cadre réglementaire du secteur comme les plus importants expliquant la tendance, ajoutant que ces tendances resteraient en vigueur à long terme.

