4 jeunes enfants orphelins de père pour posséder les libs

Cette série documente des histoires du subreddit Herman Cain Awards, traçant la mésinformation et la désinformation COVID sur Facebook qui entraînent tant de décès. Le récit édifiant d’aujourd’hui est assez exaspérant.

Oh mon Dieu, ce pasteur est un conspirationniste de grade A. Parmi ses plus grands succès :

Alors que la certification de l’élection du 6 janvier approchait, sa rhétorique a repris. Lors d’un événement dans un bâtiment gouvernemental, il a crié : « C’est un renouveau de patriotisme comme le monde n’en a jamais vu ! Et nous devons reculer et nous lever, église ! Nous ne pouvons pas être des lâches. Il a retweeté une publicité pour la « Marche pour Trump » qui se tiendrait à Washington DC, le 6 janvier, une publicité qui disait : « Le calvaire arrive, Monsieur le Président ! » Puis il a ajouté : « Ce sera épique ! […] Alors que la tentative d’insurrection au Capitole n’était qu’à deux jours, Locke a tweeté : « Si vous n’avez pas de convictions qui valent la peine de mourir, vous n’avez jamais appris ce qu’est la vie » et « Lève-toi ! À la veille de l’insurrection, Locke a tweeté depuis Washington DC : « Dieu est sur le point de balayer cet endroit comme une puissante inondation. Pour son dernier tweet avant que le Capitole ne soit saccagé, il a déclaré: «Dieu est sur le point de détrôner certaines personnes méchantes qui étaient au pouvoir. Très bientôt, Twitter va lancer l’impensable. Souvenez-vous de ce tweet. Dieu ne sera pas moqué. Mais après l’échec de la tentative d’insurrection, il a changé de ton, qualifiant cela de « mise en place » faite par des « émeutiers payés ».

La liste continue; suivez ce lien ci-dessus si vous voulez l’histoire complète. Je ne serais pas surpris de voir ce gars se retrouver au centre de la merde dans les deux prochaines années.

Je suis aveugle au visage, donc je peux me tromper, mais je soupçonne que c’est Jeffrey Zients, le coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche. Il a été directeur du Bureau de la gestion et du budget et du Conseil économique national. Son travail n’est pas de travailler sur la science de la pandémie; c’est à cela que servent les Centers for Disease Control et Anthony Fauci. Il s’agit d’un travail de logistique – s’assurer que les autorités, les juridictions et les agences compétentes ont l’argent et l’autorité dont elles ont besoin pour accélérer la reprise pandémique du pays.

Pour cette tâche, il est extrêmement qualifié et, à tous égards, son seul échec a été de convaincre les déplorables de faire ce qu’il fallait. Même Donald Trump n’y parvient pas de nos jours.

Mais émerveillez-vous simplement devant l’un de ces déplorables se plaignant que quelqu’un qui dirige l’effort pandémique n’a pas «d’éducation médicale, aucune expérience du tout, rien», alors qu’il était parfaitement heureux que Jared Kushner occupe le même travail, sans éducation médicale, et zéro expérience pertinente. Il n’avait probablement pas non plus de problème avec Donald Trump, sans formation médicale, disant aux gens de boire du Clorox et de briller une lampe UV sur leurs fesses.

Maintenant, ils veulent des informations d’identification? Ah bon?

Les gars, une maladie extrêmement rare, causée par COVID (entre autres), pourrait être déclenchée par le vaccin. La maladie est «très rare» et «un trouble rare» et «on ne sait pas encore si ces cas sont liés ou causés par les vaccins» et «la plupart des personnes touchées se rétablissent complètement». Mais pour une raison quelconque, notre génie ici a pensé que c’était un gros AHA GOTCHA.

Apparemment, il n’a pas dépassé le gros titre, et il ne s’attendait pas à ce que quelqu’un d’autre le fasse.

Ne dites pas que ce type est mort dans un accident de voiture. Il était à l’hôpital après l’accident de voiture et est décédé d’une hémorragie interne et d’un traumatisme contondant. Mais il avait surmonté l’accident de voiture et était à l’hôpital avant de mourir de ces autres choses.

Je veux dire, la citation de l’article dit littéralement « COVID… l’a laissé avec une horrible infection des sinus qui a en quelque sorte pénétré son cerveau. » Jusqu’où ils iront pour nier la gravité de cette pandémie !

Devinez quels États signalent des cas de rupture et lesquels ne le font pas (Texas * TOUX * Floride). Quoi qu’il en soit, même si je ne vais pas essayer de rechercher la source de ses données, même si nous les considérons à 100% comme vraies et exactes, il dit que seulement 20% des décès sont des personnes vaccinées. Je soupçonne qu’il essaie de faire valoir que la vaccination n’empêche pas la mort, ce que personne n’a jamais prétendu, et admet plutôt à quel point les vaccins sont plus efficaces.

Je veux dire, veut-il vraiment claironner que 80% de tous les décès ne sont pas vaccinés, bien qu’ils constituent une minorité d’Américains ?

Quelle horrible merde ce gars, justifiant le meurtre de gens à cause de leur passé. Ce pasteur Greg Locke ci-dessus ? Voici ce qu’il dit de son propre passé :

Il a poursuivi : « J’ai déménagé et j’étais en fait détenu par l’État. J’ai été arrêté six fois. En probation cinq fois. J’étais juste un adolescent capricieux. Mon père a passé environ dix ans au pénitencier de l’État du Tennessee et je détestais mon beau-père… alors, j’ai été envoyé dans la maison d’un garçon et je suis devenu chrétien dix jours après mon arrivée.

Rosenbaum lui-même a été maltraité dans son enfance et a fini par agresser des enfants alors qu’il se trouvait dans une maison temporaire. Il a été reconnu coupable et a purgé sa peine. Cela n’avait rien à voir avec la lutte pour la justice pour une autre fusillade insensée de la police sur un homme noir.

Huber a fait une dépression nerveuse et a menacé sa grand-mère et son frère avec un couteau alors que le frère tentait de l’emmener à l’hôpital.

Et rien de tout cela n’a d’incidence sur le fait qu’ils soient abattus, tout comme les six arrestations du pasteur Locke n’ont aucune incidence sur le fait qu’il soit un connard monumental et dangereux aujourd’hui.

Euh, karma. MÊME JOUR.

QUATRE ENFANTS. Et étant donné qu’il n’a que 31 ans, ces enfants vont tous être jeunes,

L’écosystème médiatique Q/Fox News/conservateur a démontré une capacité horrible à éliminer les instincts parentaux les plus innés de leurs abonnés pour protéger leur famille à tout prix. Ils mettent imprudemment en danger eux-mêmes et leurs enfants tout en accumulant une dette médicale horrible qui les entravera financièrement, que ce parent vive ou meurt.

Joyeux Noël les enfants, ho ho ho, désolé que ton père soit au seuil de la mort. Mais bon, il sera probablement testé négatif pour COVID au moment où il aura terminé, donc ça ne comptera pas et ce ne seront que des mensonges médiatiques, donc tout ira bien.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.