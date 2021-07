4 juillet 2021 : Versets bibliques à partager

. Les Blue Angels de l’US Navy et les Thunderbirds de l’US Air Force survolent le Washington Monument sur le National Mall lors de l’événement « Salute to America » 2020 honorant le Jour de l’Indépendance à Washington, DC, le 4 juillet 2020.

Ce dimanche 4 juillet 2021, l’une des fêtes nationales les plus reconnues au monde est célébrée : “Independence Day” des États-Unis d’Amérique. Bien que la date officielle soit dimanche, sur le territoire américain, la célébration d’un jour aussi important a déjà commencé, à partir du vendredi 2 juillet et se poursuivra jusqu’au lundi 5 juillet.

En ce jour patriotique qui teint en bleu, rouge et blanc les 50 États qui composent le territoire national, et où chaque citoyen hisse le drapeau à rayures qui, fier et souverain, s’élève à nouveau au rythme ondulant du vent. leur liberté et s’y ratifier.

Le 4 juillet 1776, il se souvient et célèbre que les États-Unis sont nés en tant que pays, cessant d’être une colonie de l’Empire britannique. Dans ce nouvel exploit d’indépendance et de liberté, les Américains ont aussi proclamé leur religion, la catholique sur les Britanniques, la protestante. C’est pourquoi nous célébrons aujourd’hui le 245e anniversaire de la Déclaration d’indépendance. Il a en fait été adopté le 2 juillet, sans opposition, mais il a été officialisé le 4 juillet, c’est pourquoi nous célébrons le Jour de l’Indépendance à cette date.

Maintenant, pour mettre dans un contexte du sacré, le concept et la valeur de la lutte pour être libre, ci-dessous, une série de versets bibliques sont présentés sur ce que Dieu et son fils ont exprimé à propos de la «valeur de l’Indépendance».

Ces citations inspirantes et patriotiques qui célèbrent la liberté des États-Unis d’Amérique du point de vue de Jésus, vous pouvez les partager lors de cette fête patriotique, dans le cadre de sages messages de dédicace à ces personnes importantes et dont on se souvient dans votre vie.

Que dit la parole de Dieu sur le patriotisme et l’indépendance ?

1. “Donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre.” Jean 8:36

2. ” Tenez-vous donc dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez plus soumis au joug de l’esclavage. ” Galates 5 : 1

3. “Et je marcherai en liberté, Parce que j’ai recherché tes commandements.” Psaume 119 : 45



4. “Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.” Jean 8:32

5. « La parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie, après que Sédécias eut fait alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour leur promulguer la liberté », Jérémie 34 : 8

7. “Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l’année de mes rachetés est venue”, Isaïe 63:42

8. « Car le Seigneur est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Corinthiens 3:17

9. « Et tu sanctifieras la cinquantième année, et tu proclameras la liberté dans le pays à tous ses habitants ; cette année-là sera pour vous une année jubilaire, et chacun de vous retournera en votre possession, et chacun retournera dans sa famille ». Lévitique 25:10

10. « Reste donc dans la liberté avec laquelle le Christ nous a rendus libres, et ne sois plus soumis au joug de l’esclavage », Galates 5 : 1

11. “Psaume de David : Béni soit l’Éternel mon rocher, Qui dresse mes mains au combat, Et mes doigts au combat”, Psaumes 144 : 1

12. « Il arrivera que si vous écoutez attentivement la voix de Jéhovah votre Dieu, pour garder et exécuter tous ses commandements que je vous prescris aujourd’hui, Jéhovah votre Dieu vous élèvera aussi au-dessus de toutes les nations de la terre .” Deutéronome 28 : 1

