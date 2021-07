Pinterest

Aujourd’hui est commémorée l’Indépendance des États-Unis, un jour de grande fête comme chaque année. Le 4 juillet est une date importante pour les patriotes où d’innombrables célébrations ont lieu dans tout le pays. Les familles se réunissent pour célébrer, sortent pour célébrer et certaines célèbrent dans le confort de leur maison. Ce sont les films que nous recommandons à tous les patriotes qui célèbrent cette journée depuis chez eux.

Jour de l’indépendance (1996)

‘Independence Day’, est un long métrage qui a battu des records dans les années 90 et a remporté un Oscar. Ce film classique est une fiction sur le combat entre des extraterrestres et des soldats pour sauver la Maison Blanche. Dans ce long métrage, il y a un discours présidentiel patriotique et très émouvant en commémoration du 4 juillet qui, bien qu’il fasse partie d’un livret, a reçu de nombreux commentaires positifs de la part des personnes qui ont vu ce film.

Jour de l'Indépendance | Bande-annonce officielle n° 1 | 1996

Forrest Gump (1994)

Tom Hanks est reconnu pour le grand personnage qui a joué dans Forrest Gump un personnage inoubliable en 1994. Ce long métrage de fiction raconte l’histoire de vaincre le protagoniste qui souffre d’un certain retard mental depuis l’enfance. Mais en dehors des adversités, le personnage narre des événements cruciaux dans son pays depuis plusieurs décennies. Forrest Gump est le lauréat de plusieurs prix majeurs dont six Oscars.

VidéoVidéo liée au 4 juillet : 5 films patriotiques pour profiter de l'indépendance

Né le 4 juillet (1989)

Ce long métrage de 1989 avec Tom Cruise raconte l’histoire de Ron Kovic, un vétéran paralysé qui manifeste contre la guerre du Vietnam. Ce film était la première nomination aux Oscars du talentueux acteur.

Né le 4 juillet (1/9) Movie CLIP – Ron Is Shot (1989)

Le Patriote (2000)

Le long métrage Patriot avec Mel Gibson en 2000 et nominé pour trois Oscars est un film dramatique, d’action, de guerre et d’histoire. Ce film parle de guerre, de fiction et d’histoire. Le personnage de Gibson dans ce long métrage est un homme modeste qui est contraint de rejoindre la Révolution américaine lorsque les Britanniques menacent de lui confisquer sa ferme.

Bande-annonce THE PATRIOT (2000) Mel Gibson, film Heath Ledger

Black Hawk Down (2001)

Le film Black Hawk Down raconte le moment où les États-Unis ont envoyé des forces spéciales en Somalie pour déstabiliser le gouvernement et apporter de la nourriture et de l’aide humanitaire à la population affamée. Ils ont utilisé des hélicoptères Black Hawk pour abaisser les soldats au sol, une attaque inattendue des forces somaliennes a abattu deux des hélicoptères et à partir de là, les soldats américains ont eu du mal à retrouver leur équilibre tout en essuyant des tirs nourris. Cette histoire est basée sur le livre de l’auteur Mark Bowden.

Black Hawk Down (2001) Bande-annonce officielle 1 – Ewan McGregor Movie