4 juillet : les 13 moments sportifs les plus patriotiques d’Amérique

4 juillet Nous nous souvenons quand le sport était peint en rouge, blanc et bleu

Drapeau des États-Unis lors de la cérémonie de l’hymne avant les Chiefs vs Colts des séries éliminatoires. PA

Les États-Unis célèbrent un autre anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance. le le 4 juillet C’est le plus grand festival dans le pays d’Amérique du Nord et en l’honneur de la l’indépendance des 13 colonies, nous vous présentons 13 moments où sport et patriotisme se sont rencontrés et qu’ils sont, en même temps, l’un des moments sportifs les plus caractéristiques du sport américain.

Les États-Unis étaient sur le point d’être éliminés de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud bien qu’ils n’aient pas perdu de match, mais Landon Donovan a semblé marquer l’un des buts les plus mémorables de l’histoire de l’équipe américaine.

L’équipe féminine a remporté sa deuxième Coupe du monde à domicile, avant un Rose Bowl plein à craquer, Chastain a marqué le penalty final contre la Chine.

L’un des dunks les plus célèbres de l’histoire s’est produit à Sydney 2000, lorsque Vince Carter a sauté au poteau Frederic Weis avec tous et les plus de 2 mètres de haut du Français.

Pendant la crise des otages en Iran, le meuglement jaune était le symbole de cette période et le Superdome, menant au Super Bowl XV entre les Eagles et les Raiders, a montré son soutien avec ce symbole sur son extérieur.

Le 1er mai 2011, lors du match de dimanche soir entre les Mets et les Phillies, la nouvelle de la mort d’Oussama ben Laden est arrivée, après quoi les fans de Philadelphie ont inondé le stade de cris USA, USA !

Le premier Super Bowl après le 11 septembre présentait U2 à la mi-temps et le groupe a rendu hommage aux victimes de l’attaque en affichant leurs noms sur les écrans, et Bono avait une veste avec le drapeau américain à l’intérieur. .

Après les attentats du marathon de Boston, il y a eu un moment qui donne la chair de poule au TD Garden, domicile des Celtics et des Bruins, avant un match de ces derniers. René Rancourt était chargé de chanter l’hymne, mais après les premières lignes, tout le stade était chargé de chanter The Star Spangled Banner.

Combat de boxe qui a pris des connotations politiques entre l’Allemand Schmeling, de race blanche, et l’Américain Louis. Schmeling a remporté le premier combat par KO au 12e, mais lors du match revanche, à nouveau organisé au Yankee Stadium, Louis a éliminé l’Allemand au premier tour.

Beaucoup considèrent The Star-Spangled Banner comme la meilleure performance. À peine 10 jours après le début de la guerre du Golfe, Bills and Giants ont frappé Tampa Bay pour le Super Bowl XX et la voix de Whitney Houston a donné une interprétation qui est entrée dans l’histoire.

Hitler a utilisé les Jeux olympiques de Berlin de 1936 comme propagande pour démontrer la supériorité de la race aryenne, mais Owens, un fils de paysans afro-américain et petit-fils d’esclaves, a remporté les 100, 200, saut en longueur et relais.

Le voltigeur a joué 19 ans dans les majors, participant à deux reprises au All-Star Game et a été champion en 1981 avec les Dodgers, mais sa meilleure action est survenue en 1976, lorsqu’il a empêché deux fans de mettre le feu à un drapeau.

Les attentats du 11 septembre ont fait que les World Series se sont déroulées en novembre pour la première fois de l’histoire. Après deux victoires des Diamondbacks en Arizona, le Fall Classic s’est rendu au Yankee Stadium et le président George W. Bush s’est chargé de lancer la première balle : une frappe parfaite malgré un gilet pare-balles, l’une des nombreuses mesures de précaution pour cet événement.

Lake Placid, Jeux olympiques de 1980. En pleine guerre froide, Les États-Unis ont remporté la victoire la plus inattendue de l’histoire, mettant fin à la séquence d’invincibilité de l’équipe de hockey de l’URSS avec des joueurs universitaires combinés, ce qui a laissé la dernière phrase d’Al Michael à l’émission pour l’histoire : croyez-vous aux miracles ? Et c’est! (Croyez-vous aux Miracles ? Oui !)