4 juillet : Publix et Costco ouverts ou fermés ?

Joyeux 4 juillet ! Si vous devez faire du shopping le jour de l’indépendance 2021, vous vous demandez probablement si Publix ou Costco sont ouverts à proximité aujourd’hui. Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors que les magasins Publix sont généralement ouverts, les magasins Costco seront fermés pour le week-end des Fêtes.

Les magasins Publix sont ouverts le 4 juillet

Publix est ouvert aujourd’hui. Un représentant de Publix a parlé à Heavy des projets du magasin pour le jour de l’indépendance. Ils ont dit: “Nos magasins fonctionneront pendant les heures d’ouverture traditionnelles pour le Memorial Day et le 4 juillet.”

Vous pouvez trouver les heures d’ouverture du magasin près de chez vous en visitant la page Web « Trouver un magasin » sur le site Web de Publix.

Un représentant de Publix avait précédemment déclaré à Heavy : “Nos magasins sont fermés trois jours par an, ce qui inclut le dimanche de Pâques, Thanksgiving et Noël.”

Si vous préférez ne pas vous rendre au magasin aujourd’hui, Publix propose également la livraison en bordure de rue et l’expédition avec la technologie Instacart dans certaines régions du sud-est. Les heures correspondent aux heures d’ouverture du magasin, bien qu’une forte demande puisse affecter la disponibilité dans votre emplacement.

Pour voir les offres spéciales de Publix aujourd’hui, visitez leur annonce hebdomadaire ici à>. Ou vous pouvez trouver des coupons numériques ici.

Costco ferme le 4 juillet

Costco est généralement fermé les principaux jours fériés fédéraux, y compris le 4 juillet. Le magasin rouvrira le lundi 5 juillet pendant les heures normales d’ouverture.

Les jours fériés où les magasins Costco sont généralement fermés sont le jour de l’An, Pâques, le jour du Souvenir, le jour de l’indépendance (4 juillet), la fête du Travail, Thanksgiving et Noël. Ces fermetures permettent aux employés de prendre des vacances avec leurs proches ou de faire une pause dans un travail bien nécessaire.

Les centres d’affaires Costco seront également fermés le 4 juillet et sont répertoriés sur le site Web ici. Cette page indique que les centres d’affaires sont généralement fermés le jour du Nouvel An, le jour du Souvenir, le jour de l’indépendance, la fête du Travail, Thanksgiving et Noël.

Un centre d’affaires Costco est disponible pour tous les membres Costco et il y a 15 emplacements aux États-Unis. Le site Web note : « Plus de 70 % des articles dans le centre d’affaires Costco sont différents de ceux transportés dans un entrepôt Costco. »

Les notes du site sur la fête fédérale, y compris le jour de l’indépendance :

Ces jours fériés, les centres d’affaires Costco sont fermés et la livraison n’est pas disponible. Si votre livraison tombe un de ces jours, elle sera reprogrammée pour le prochain jour de livraison disponible. En raison du volume élevé de commandes attendues après un jour férié, les Centres d’affaires peuvent rapidement atteindre leur capacité de livraison et, dans ces circonstances, certains jours peuvent ne pas être disponibles comme option de livraison. Dans certaines situations, les livraisons peuvent également être retardées et un représentant des services aux membres vous contactera en conséquence. Lors de la planification de la date de livraison, tenez compte des jours fériés à venir qui peuvent retarder votre commande. Tous les autres jours fériés, nous serons OUVERTS et livrons les commandes. S’il y a une livraison prévue et que votre entreprise ne sera PAS ouverte, appelez les Services aux membres au 1-800-788-9968 pour ajuster votre date de livraison. Des frais de retour peuvent s’appliquer si nous arrivons à votre entreprise et que personne n’est là pour recevoir la commande. Si vous avez d’autres questions sur les livraisons des Fêtes, veuillez communiquer avec les Services aux membres au 1-800-788-9968. Les représentants sont disponibles du lundi au vendredi de 6 h à 17 h, heure du Pacifique.

Pour trouver les heures Costco spécifiques près de chez vous, utilisez le localisateur de magasins ici.

