4 Leçons Law and Order: SVU devrait apprendre du crime organisé pour la saison 23

Le développement des relations soulève des enjeux

Law & Order: SVU a développé des relations solides au fil des ans, mais la série porte généralement plus sur les cas que sur les personnages, ce qui peut expliquer pourquoi certains fans se sont tellement attachés à des dynamiques comme Benson/Stabler et Rollins/Carisi. La plupart du temps, cependant, les téléspectateurs apprennent à connaître les personnages via la façon dont ils enquêtent, tandis que le crime organisé a passé plus de temps à développer des relations. Certains étaient romantiques, tandis que d’autres étaient platoniques, tandis que d’autres encore étaient antagonistes. Et puis quoi qu’il se passe entre Benson et Stabler, ce que même eux ne semblent pas vraiment comprendre !