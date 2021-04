4 lycéens sur les projets d’été, les rêves de vaccin Covid et comment ils ont hâte de faire une pause

Les gens, vous l’avez peut-être entendu, ont hâte d’un été chaud. Après plus d’un an à se sentir confinés, les humains vaccinés sont prêts à être ensemble, à s’embrasser, à s’échouer, à rire, au soleil sur leurs visages (peut-être sans masque). Mais il y a une partie de la population mondiale qui n’a toujours pas accès au vaccin, qui a également enduré une année stressante d’ajustements et de changements. Les adolescents ont autant envie d’un été qui ressemble à «normal» que n’importe qui d’autre – mais en auront-ils un?

Étant donné que le CDC n’a approuvé la vaccination contre Covid-19 que pour les personnes âgées de 16 ans et plus, de nombreux lycéens aux États-Unis n’ont pas encore été vaccinés. Et dans le monde entier, les différents plans de déploiement et l’accessibilité signifient que de nombreux pays n’ont pas encore terminé de vacciner leurs populations les plus à risque, laissant les adolescents sans possibilité visible de recevoir le vaccin.

Mais cela ne garantit pas un autre été d’entraînements à domicile et de recettes virales de TikTok. Aux États-Unis, le déploiement accéléré signifie que même les enfants qui sont trop jeunes pour se faire vacciner peuvent bénéficier de plus de liberté puisque leurs parents et leurs parents plus âgés seront vaccinés, diminuant ainsi le risque de transfert du virus. À l’échelle internationale, cela varie, mais de nombreux pays de l’UE ont récemment presque doublé le rythme de la vaccination après une augmentation des approvisionnements.

C’est une bonne nouvelle pour les lycéens, car les adolescents en ont besoin cet été. L’année dernière et demie a vu une combinaison de verrouillages, d’école en ligne, d’école à domicile et de divers modèles hybrides. Combiné à un isolement accru, au stress et à un manque d’interaction sociale, cela a donné à de nombreux élèves du secondaire le sentiment d’avoir manqué des expériences importantes, ce qui, espérons-le, peut être compensé par des activités et des rassemblements prévus à l’extérieur.

«En raison des couches contextuelles de la pandémie, comme les limites de notre capacité à nous connecter, les étudiants se sentent plus épuisés que jamais», a déclaré Elizabeth Aranda, psychologue à l’Université de Californie à Berkeley, à Vox. «Ils se sentent déconnectés parce qu’il faut plus d’énergie pour se connecter via l’ordinateur plutôt que de se rencontrer après les cours.»

De nombreux adolescents sont prudemment optimistes sur le fait que la pause saisonnière peut atténuer cette lourdeur et cet isolement. «Nous voulons faire tellement de choses cool que nous n’avons pas pu faire au cours de la dernière année et demie et profiter de tant d’opportunités, mais il y a aussi cette anxiété chez les adolescents du genre: ‘Je ne veux pas être le premier à le faire. Je ne veux pas être la personne pour briser la bulle et me remettre là-bas », a déclaré Jasper Byrne, de Richmond, en Californie, qui sera une personne âgée à l’automne.

J’ai parlé avec quatre élèves du secondaire qui ont hâte de passer cet été à voir des amis, à préparer leurs études universitaires et à retrouver un sentiment de normalité. Nos conversations ont été éditées et condensées pour plus de clarté.

«J’ai vraiment hâte d’être moins stressé et plus libre»

Lily Vaughn, 14 ans, Georgetown, Texas

Ma mère est enseignante, alors elle a reçu son vaccin assez tôt et mon père vient de recevoir sa deuxième dose il y a une semaine, donc je peux enfin faire des trucs avec certains de mes amis. Ils ont commencé les essais du vaccin sur des enfants de mon âge, et quelques amis y ont participé, mais je souffre d’asthme, donc je n’ai pas pu – sinon, je sauterais directement dessus. Lorsque nous nous sommes fermés pour la première fois en mars de l’année dernière, je n’ai pas du tout quitté ma maison. Mes parents ne voulaient pas risquer cela, alors nous avons été très prudents. Je pense que je me suis assis à l’intérieur d’un restaurant quatre fois depuis.

Gracieuseté de Lily Vaughn

Je suis une pom-pom girl, et depuis que j’entre au lycée à l’automne, je dois faire un camp d’encouragement cet été pour me préparer à l’équipe. C’est vraiment excitant parce que c’est au Texas A&M, donc je vais rester dans les dortoirs avec mes amis. Plus que tout, c’est censé être une bonne expérience de liaison pour toute l’équipe – nous n’avons pas été en mesure de faire des événements comme celui-là depuis si longtemps. Les lycées de toute la région y participent, puis à la fin il y a une compétition et la meilleure équipe reçoit un ruban bleu. C’est une grande tradition dans le monde de la joie, alors je suis tellement excité qu’ils ont trouvé des moyens d’être en sécurité au lieu de l’annuler comme tant d’autres choses.

Cet été, Je pourrais aussi conduire à San Diego avec mes parents et mon frère et peut-être visiter quelques collèges là-bas parce que c’est de là que viennent mes parents. Je voulais y aller depuis des années, donc cet été serait le moment idéal. Dans l’ensemble, j’ai vraiment hâte d’être moins stressé et plus libre, comme si je pouvais faire des choses sans avoir à me soucier autant de l’école, des notes ou de Covid.

“J’ai beaucoup de projets pour écrire des nouvelles … parce que je n’ai pas eu le temps récemment”

Lazuardi Choiri Imani, 17 ans, Sumbawa, Indonésie

L’environnement à Sumbawa est très normal – trop normal – parce que les gens ne prennent pas Covid assez au sérieux. Ma famille et moi sommes encore en bas de la liste des priorités pour se faire vacciner, donc cela prendra encore du temps pour nous. Mon voisin, certains membres de ma famille et mon professeur de lycée ont tous eu Covid. Certaines personnes portent des masques, mais elles ne le craignent pas assez et nous entrons et sortons de l’isolement tout le temps.

À l’école, c’est très amusant car cela arrive souvent là où nous allons à l’école pendant trois jours, puis les trois jours suivants, nous faisons de l’apprentissage en ligne à cause d’un nouveau verrouillage. Je me suis parfois réveillé tard et j’ai commencé à me préparer à quitter la maison jusqu’à ce que je me souvienne que c’est une journée d’apprentissage en ligne. Mais c’est aussi très fatiguant et frustrant surtout parce que je me prépare pour mes tests d’entrée à l’université. Je suis donc excité pour l’été où j’aurai terminé mes études secondaires et j’ai hâte de devenir un étudiant de première année à l’automne.

Gracieuseté de Lazuardi Choiri Imani

Cet été, j’ai beaucoup de projets pour écrire des nouvelles parce que j’aime écrire depuis que je suis à l’école primaire et que je n’ai pas eu le temps récemment. J’aime beaucoup la science-fiction et j’ai beaucoup d’idées en tête. Par exemple, je regarde beaucoup d’émissions criminelles comme CSI et j’ai même écrit des fanfictions sur la participation à une émission policière ou à une équipe d’enquête.

Je travaillerai également pour le département des relations publiques des jeunes chercheurs d’Indonésie. J’ai obtenu le poste parce que j’ai fait des recherches l’année dernière sur la langue du sumbawa, qui est le sumbawarese. La langue sera bientôt éteinte si nous ne la sauvegardons pas dès maintenant et il y a beaucoup de problèmes qui surviennent dans le processus de protection.

Cet été, nous avons beaucoup planifié. Nous travaillons sous l’égide du ministère de l’Éducation, nous allons donc apprendre aux jeunes à démarrer leurs propres projets de recherche en Indonésie.

«Il y a aussi cette anxiété chez les adolescents du genre: ‘Je ne veux pas être la personne pour briser la bulle et me remettre là-bas’»

Jasper Byrne, 17 ans, Richmond, Californie

Pour moi, le thème de cet été est de remonter le temps perdu. En mars 2020, c’était la dernière fois que j’étais physiquement à l’école, j’ai donc raté un an et demi de temps avec mes camarades de classe et des enseignants, donc il y a une grande opportunité cet été d’inverser cela.

Gracieuseté de Jasper Byrnes

Je pense que beaucoup de gens de mon âge ont une énergie positive pour cet été, mais ce n’est pas toujours facile de le montrer. Presque tous les enfants de ma classe à qui j’ai parlé de cela font écho à la même chose: cet été va être très important. Nous voulons faire tellement de choses cool que nous n’avons pas pu faire au cours de la dernière année et demie et profiter de tant d’opportunités, mais il y a aussi cette anxiété chez les adolescents du genre: «Je ne veux pas être le premier un pour le faire. Je ne veux pas être la personne pour briser la bulle et me remettre là-bas.

Je vais recevoir ma deuxième dose de Pfizer en mai et j’ai obtenu ma licence récemment, alors j’ai hâte de faire des voyages en voiture avec des amis ou dans un parc national ou tout simplement d’explorer parce que j’ai raté quelque chose. toutes ces opportunités pendant environ un an et demi, alors je veux les récupérer cet été. Habituellement, pendant l’été, je suis passionné par les jeux vidéo et je reste beaucoup à l’intérieur, mais il y a tellement d’autres choses que je pourrais faire. J’ai beaucoup plus de liberté maintenant et je peux aller dans des endroits et voir des gens et c’est un grand contraste avec l’expérience Zoom fermée que j’ai eue pendant si longtemps.

«J’aurai le temps de faire une petite pause»

Lea Moutault, 17 ans, Bruxelles, Belgique

Beaucoup de gens en ligne parlent du verrouillage et du fait que c’est si ennuyeux et qu’ils n’ont rien à faire, mais c’est vraiment le contraire pour moi. Je vais bientôt obtenir mon diplôme et cela a été tellement stressant avec les délais et les allers-retours entre le lycée hybride et l’école en ligne, alors j’ai hâte à l’été où j’aurai le temps de prendre une petite pause.

Mes parents et moi n’avons pas encore été vaccinés car la Belgique se concentre toujours sur la population à haut risque, mais nous devrions tous l’obtenir d’ici juin. Ce qui me passionne le plus après la vaccination, c’est de pouvoir faire différentes activités comme aller au cinéma ou aux foires d’été parce que nous avons été si limités dans presque toutes les activités de loisirs que nous pouvons faire. C’est un peu décadent de se concentrer là-dessus alors qu’il y a manifestement tellement pire que beaucoup de gens ont du mal, mais j’ai vraiment hâte que ce genre de restrictions soit un peu assoupli au cours de l’été.

Léa (à droite) et son amie Sofia se déguisent en personnages de cinéma.Avec l’aimable autorisation de Lea Moutault

Je m’inquiète de la manière dont le déploiement de la vaccination sera égalitaire dans le monde car, en particulier avec les tensions entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, nous constatons une distribution inégale des vaccins. Je pense que c’est vraiment dangereux, surtout si nous voulons vivre dans un monde où nous pouvons voyager, et nous ne pouvons pas l’avoir s’il y a des pays qui ne sont pas encore vaccinés ou qui ne sont pas encore vaccinés. Je pense que c’est inquiétant, mais cela s’améliorera avec les nouvelles améliorations des vaccins.