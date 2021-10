4 matchs incontournables de la semaine 4 dans la NFL

La semaine 4 est vraiment une affaire de nantis et de démunis. Ne vous y trompez pas, chaque jeu est important, mais nous avons une poignée de concours de déchets absolus – et puis certains des meilleurs jeux imaginables. Il y a très peu de terrain d’entente, et cela permet de décider assez facilement quoi regarder cette semaine en dehors de votre équipe préférée.

Cela a été une ouverture sauvage et imprévisible de trois semaines, menant à une tonne d’intrigues. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses, et lorsque la poussière sera retombée, nous devrions avoir une bien meilleure compréhension de qui sont les équipes d’élite dans la ligue.

N ° 1: Panthers vs Cowboys, dimanche, 13 h HE – Fox

Dallas connaît une reprise majeure cette saison avec le retour de Dak Prescott. L’équipe possède l’une des offensives les plus chaudes de la NFL et a l’air d’élite, en dehors d’une défaite serrée contre Tampa Bay pour commencer la saison. Ignorer ce qui se passe avec les Cowboys serait insensé, car en fonction de la façon dont l’équipe joue, ils ont des chances légitimes de faire une course en séries éliminatoires.

Ce curriculum vitae est ce qui rend le match contre la Caroline si intéressant. Les Panthers 3-0 ont été l’une des plus grandes surprises de la saison. Sam Darnold a été tout ce que l’équipe espérait qu’il ferait en échangeant pour lui, et le quart-arrière s’améliore et se sent plus à l’aise avec l’offensive chaque semaine. La véritable histoire des Panthers est leur défense, qui démantèle tous ceux qui entrent en contact avec elles.

Le match de la semaine 4 est un jeu classique d’attaque contre défense, et si les Panthers peuvent remporter une victoire, il sera temps de commencer à les prendre beaucoup plus au sérieux.

N ° 2: Cardinals contre Rams, dimanche, 15 h 05 HE – Fox

C’est une évidence. Nous avons deux équipes 3-0, avec deux infractions de premier plan, dans la même division – ça va être amusant. Un autre type de match « prouvez-le » pour l’Arizona, à ce stade, il est clair que c’est une très bonne équipe, mais les Rams sont à peu près établis comme l’élite.

Ce sera un cas dont la défense peut causer plus de problèmes à leur adversaire. En apparence, la réponse évidente est que les Béliers peuvent s’occuper des Cardinaux, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.

L’offensive par la passe des Cardinals est bien établie, mais cette saison, l’équipe a ajouté une attaque précipitée du Top 10 au mélange. Leur capacité à mélanger leur attaque rend l’attaque beaucoup plus convaincante et une raison possible pour laquelle ils pourraient rendre les choses difficiles pour les Rams.

N ° 3: Ravens vs Broncos, dimanche 15 h 05 HE – CBS

Le deuxième test majeur de cette semaine vient de Denver, qui à 3-0 a été merveilleux – mais aussi non testé. Ils ont battu les Giants, les Jets et les Jaguars, rien de particulièrement digne de vantardise, mais tout change au cours de la semaine 4.

Baltimore est assis à 2-1 et a ses propres questions, bien que plus petites. Nous savons tous que les Ravens sont bons, mais appartiennent-ils à l’élite de la NFL ? Je ne sais pas si une victoire potentielle contre les Broncos répond à cette question, mais c’est toujours quelque chose à surveiller.

Pendant ce temps, pour Denver, l’AFC West se sent grande ouverte. Kansas City a pris du recul cette saison et essaie de trouver sa place, ce qui en fait une course à trois chevaux entre le reste de la division. Si les Broncos peuvent gagner, cela fera beaucoup pour leur confiance en tant qu’équipe et renforcera la perception qu’ils vont de l’avant.

N ° 4: Buccaneers vs Patriots, dimanche 20 h 20 HE – NBC

Je ne pense pas que ce sera un grand match, mais le drame du retour de Tom Brady à Foxboro est trop beau pour le laisser passer.