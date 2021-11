4 meilleures actions aurifères à acheter pour se protéger contre l’inflation

Avec la sous-performance de l’or au cours des derniers mois, même les meilleures actions aurifères ont baissé latéralement. Cependant, le sentiment pour l’or semble changer. L’inflation suscite des inquiétudes croissantes. Il est fort probable que la tendance inflationniste actuelle aux États-Unis ne soit pas de nature transitoire.

L’or semble enfin être sur le point de percer. Le métal précieux est considéré comme une bonne couverture contre l’inflation et je pense que l’or est positionné pour atteindre de nouveaux sommets au cours des prochains trimestres.

Pour approfondir mon propos sur l’inflation, les actifs du bilan de la Réserve fédérale sont passés de 4 000 milliards de dollars en novembre 2019 aux niveaux actuels de 8,7 000 milliards de dollars. C’est une indication claire de politiques monétaires expansionnistes agressives. L’envolée de l’inflation n’est donc pas surprenante.

Un autre point de discussion intéressant est Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui est également apparue comme une couverture potentielle contre l’inflation. L’argent devrait affluer vers l’or et le Bitcoin en 2022 si l’inflation reste élevée. Cependant, compte tenu de la surabondance de liquidités dans le système financier, il semble y avoir un potentiel de hausse suffisant pour le métal précieux.

Parlons donc des quatre meilleures actions aurifères à acheter pour 2022 :

Société de Newmont (NYSE :NEM)

Or Kinross (NYSE :KGC)

Or Barrick (NYSE :OR)

AngloGold Ashanti (NYSE :UA)

Actions aurifères à acheter : Newmont Corporation (NEM)

Source : Piotr Swat/Shutterstock

En mai 2021, l’action NEM a atteint des sommets de 75,30 $. Cependant, avec la faiblesse à court terme du prix de l’or, le titre s’est corrigé. Je pense que les niveaux actuels sont attrayants pour une nouvelle exposition.

Il convient également de noter que l’action NEM a un rendement de dividende attrayant de 3,8%. Même si l’or se négocie entre 1 800 $ et 2 000 $ l’once, les dividendes sont durables.

Du point de vue des actifs, Newmont a déclaré 94 millions d’onces de réserves d’or et 101 millions d’onces de ressources. La base d’actifs est susceptible de garantir que l’entreprise peut maintenir une production stable jusqu’en 2040.

Newmont Mining dispose également d’un bilan de qualité. Au troisième trimestre 2021, la société a déclaré 4,6 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents. De plus, pour le trimestre, la société a déclaré des flux de trésorerie disponibles de 715 millions de dollars. Par conséquent, même au prix actuel de l’or, la société est positionnée pour un flux de trésorerie disponible annualisé de 2,8 à 3,0 milliards de dollars.

Un autre point à noter est que Newmont a prévu un coût de maintien tout compris de 1 050 $ l’once pour 2021. Au cours des prochaines années, la société s’attend à ce que l’AISC continue de baisser. Par conséquent, même si le prix de l’or reste latéral, la société a une meilleure visibilité sur la marge EBITDA.

Dans l’ensemble, avec un bilan solide et une base d’actifs de qualité, l’action NEM semble positionnée pour un rallye. En particulier, l’inflation étant susceptible d’être un catalyseur de la hausse du prix de l’or.

Or Kinross (KGC)

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Au cours du dernier mois, l’action KGC a augmenté de 14%. Je pense que le rallye est susceptible de se maintenir pour le titre compte tenu de la visibilité de la croissance et des perspectives de prix de l’or.

Récemment, Kinross Gold a publié les résultats du troisième trimestre 2021 et il y a deux points importants à noter.

Tout d’abord, la société a déclaré un coussin de liquidité total de 2,1 milliards de dollars. Avec une forte flexibilité financière, la société est positionnée pour une expansion agressive et des dividendes durables.

De plus, Kinross a réitéré ses prévisions de croissance pour les années à venir. Pour l’année en cours, la société prévoit une production de 2,1 millions d’onces d’or. La production devrait augmenter à 2,7 millions et 2,9 millions d’onces en 2022 et 2023 respectivement.

De toute évidence, la société est positionnée pour une croissance saine de son chiffre d’affaires au cours des prochaines années. Dans le même temps, si l’or évolue à la hausse, Kinross est positionné pour générer des flux de trésorerie disponibles robustes.

Il convient également de noter que pour 2021, Kinross s’est fixé pour objectif un coût global de maintien de 1 100 $ l’once. À l’instar de Newmont Mining, la société est positionnée pour offrir une marge d’EBITDA saine même si l’or se négocie latéralement. Cependant, je m’attends à ce que l’or tende à la hausse après une longue période de consolidation.

Dans l’ensemble, l’action KGC semble attrayante avec une visibilité sur la croissance de la production. Dans le même temps, les dividendes devraient augmenter dans les années à venir à mesure que le cash-flow libre augmente.

Actions aurifères à acheter : Barrick Gold (GOLD)

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Avec un rapport cours/bénéfice à terme de 18,4, l’action GOLD est un autre nom attrayant à considérer. Au cours des 12 derniers mois, l’action GOLD a baissé de 17%. Je ne serais pas surpris que cette tendance s’inverse en 2022 et que l’action soit performante.

Pour le troisième trimestre de 2021, Barrick a déclaré un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars et un BAIIA ajusté de 1,7 milliard de dollars. Pour la même période, le flux de trésorerie disponible de la société était de 481 millions de dollars. Barrick est donc positionnée pour un FCF annualisé de plus de 2 milliards de dollars si l’or évolue à la hausse. En particulier, l’AISC devrait se situer entre 1 000 et 1 200 dollars l’once.

Il convient également de noter qu’au troisième trimestre de 2021, Barrick a déclaré des liquidités et équivalents de 5 milliards de dollars. Avec une dette nette de seulement 111 millions de dollars, la société a un bilan de qualité. Cela offre une grande flexibilité financière pour poursuivre une croissance agressive de l’exploration et de la production.

Du côté de la production, les perspectives sont relativement stables pour les prochaines années. Cependant, compte tenu de la flexibilité financière de l’entreprise, je ne serais pas surpris que des acquisitions soient poursuivies pour stimuler la croissance. Dans le même temps, il existe une visibilité pour la croissance des dividendes si l’or tend à augmenter.

AngloGold Ashanti (AU)

Source : allstars / Shutterstock.com

Sur une base relative, je préférerais les trois autres noms à l’action AU. Cependant, si le prix de l’or évolue au-dessus de 2 000 $ l’once, le titre sera positionné pour une forte reprise.

Il convient de noter que pour le troisième trimestre 2021, AngloGold a signalé un AISC de 1 362 $ l’once. C’est plus élevé par rapport aux pairs. Cependant, la société a toujours déclaré une marge d’EBITDA ajusté de 47%. Parallèlement, les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre s’élevaient à 18 millions de dollars à un prix de l’or réalisé de 1 785 $ l’once. AngloGold s’est concentré sur la réduction des coûts grâce à la diversification des actifs.

Du point de vue du bilan, AngloGold a déclaré des liquidités et équivalents de 2,5 milliards de dollars. Avec un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 0,43, la société est bien placée pour poursuivre une exploration agressive et une hausse de la production.

Dans le même temps, AngloGold est susceptible de poursuivre une croissance axée sur les acquisitions. En septembre 2021, la société a annoncé l’acquisition de Corvus d’or. Cela donne à l’entreprise l’accès à une opportunité de production de niveau 1 au Nevada.

Dans l’ensemble, à un P/E à terme de 12,5, l’action AU semble attrayante parmi les actions aurifères. Si l’or poursuit sa tendance à la hausse, l’action devrait connaître une forte reprise.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.