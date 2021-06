4 meilleures actions des métaux et des mines à acheter pour jouer le rallye des matières premières

Les actions des métaux et des mines ont affiché une tendance à la hausse au cours des derniers trimestres. Et cette hausse a été synchronisée avec un rallye généralisé pour les matières premières.

Le rallye est évident du fait que le Indice CRB des matières premières de base a bondi de 56,5% au cours des 12 derniers mois. Cependant, je pense qu’il y a plus d’avantages pour les matières premières.

Les matières premières sont avant tout l’une des classes d’actifs les plus sous-évaluées. Pour mettre les choses en perspective, au cours des 20 dernières années, les matières premières sont la seule classe d’actifs qui a généré des rendements négatifs. Même au cours des cinq dernières années, les matières premières ont fourni un rendement annuel de seulement 1,4 %. Il semble très probable que la reprise actuelle des matières premières se maintienne alors que les investisseurs se tournent vers des classes d’actifs sous-évaluées.

En outre, la Réserve fédérale devrait maintenir les taux d’intérêt bas jusqu’en 2023. Même au-delà, les taux d’intérêt augmenteront par petits pas. Les politiques monétaires expansionnistes sont positives pour les valeurs métallurgiques et minières.

Compte tenu de ces facteurs, je détiens quelques actions du segment des matières premières. Parlons donc des quatre stocks de métaux et de mines à considérer.

Freeport-McMoRan (NYSE :FCX)

Société de Newmont (NYSE :NEM)

Rio Tinto (NYSE :RIO)

Cuivre du Sud (NYSE :SCCO)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Meilleures actions de métaux et d’exploitation minière à acheter : Freeport-McMoRan (FCX)

Source : 360b / Shutterstock.com

Même après un rallye de 245% au cours des 12 derniers mois, l’action FCX ​​fait partie des actions des métaux et des mines les plus attrayantes. L’action se négocie toujours à un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) de 14,2. De plus, le cuivre étant susceptible de connaître un rallye pluriannuel, l’action FCX ​​mérite d’être considérée.

Pour le premier trimestre 2021, Freeport a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 1,1 milliard de dollars. Cela impliquerait un flux de trésorerie annualisé de 4,4 milliards de dollars. Des flux de trésorerie sains permettront à l’entreprise de se désendetter. Dans le même temps, les dividendes devraient augmenter dans les années à venir. En fait, la dette nette de l’entreprise a diminué à 5,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, contre 8,5 milliards de dollars au premier trimestre 2020.

En termes de croissance, Freeport a annoncé une production de cuivre de 3,2 milliards de livres en 2020. La production devrait augmenter pour atteindre 3,85 milliards de livres au cours de l’année en cours. Et encore à 4,4 milliards de livres en 2022. De toute évidence, la société est positionnée pour bénéficier d’une production plus élevée associée à une réalisation de prix plus élevée.

Freeport s’attend également à ce que les ventes d’or doublent, passant de 0,9 million d’OZS en 2020 à 1,8 million d’OZS d’ici 2023. Compte tenu de la baisse de la dette nette, la société dispose d’une grande flexibilité financière pour augmenter ses dépenses en capital au cours des prochaines années. Dans l’ensemble, l’action FCX ​​reste attrayante et un nouveau rallye est probable après une certaine consolidation.

Newmont Corporation (NEM)

Source : Piotr Swat/Shutterstock

Parmi les valeurs des métaux et des mines, je suis également haussier sur l’or comme thème d’investissement. La Réserve fédérale devrait poursuivre des politiques monétaires expansionnistes jusqu’en 2023. Même au-delà de cette période, les taux d’intérêt devraient augmenter par petits pas. Il semble très probable que l’or aura une tendance à la hausse au cours des prochains trimestres alors que l’inflation élevée persiste.

L’action NEM fait partie des meilleurs paris parmi les actions minières aurifères. L’entreprise dispose d’actifs de qualité et d’un profil financier solide. En outre, l’action est passée d’un sommet de 74,75 $ à un niveau actuel de 62,60 $. Je vois cette correction comme une bonne opportunité d’accumulation.

D’un point de vue commercial, la société dispose de 94 Moz de réserves d’or et 101 Moz de ressources en or. Le pipeline d’actifs actuel est susceptible de garantir le maintien d’une production stable jusqu’en 2040. C’est la principale raison d’être optimiste sur le titre.

De plus, pour l’année en cours, la société a prévu un coût global de maintien de 970 $ l’once. D’ici 2025, la société prévoit de réduire l’AISC à 800 $ à 900 $ l’once. Même si l’or se négocie à près de 2 000 $ l’once, Newmont Mining est bien positionnée pour générer de solides flux de trésorerie disponibles.

Par conséquent, je m’attends à ce que les dividendes se maintiennent. De plus, Newmont disposera probablement d’une marge de manœuvre financière suffisante pour augmenter sa base d’actifs. Par conséquent, l’action NEM est un autre premier choix parmi les actions des métaux et des mines.

Meilleures actions de métaux et d’exploitation minière à acheter : Rio Tinto (RIO)

Source : Rob Bayer / Shutterstock.com

Le titre RIO a été dans une zone de consolidation au cours des six derniers mois. Compte tenu des perspectives haussières pour le secteur des métaux et des mines, une cassure haussière semble imminente.

Il convient également de noter que l’action RIO se négocie à un P/E à terme de 6,4. De plus, la société verse un dividende annuel de 4,64 $, ce qui implique un rendement de dividende de 5,46 %. Par conséquent, l’action est attrayante pour les investisseurs à revenu avec un profil financier solide.

Pour 2020, Rio Tinto a déclaré un flux de trésorerie disponible de 9,4 milliards de dollars. Des flux de trésorerie robustes offrent une flexibilité financière suffisante pour soutenir les dividendes. En parallèle, l’entreprise peut poursuivre des projets de croissance.

Il semble également que Rio Tonto cherche à se diversifier. Récemment, la société a signé un protocole d’accord avec InoBat. Cette dernière est une société européenne de technologie et de fabrication de batteries. Le partenariat « couvrira le cycle de vie complet des produits de base, de l’exploitation minière au recyclage du lithium ». Alors que la demande de lithium augmente avec l’adoption mondiale des véhicules électriques, Rio Tinto semble faire les bons choix.

De plus, Rio s’est également associé à Comptech. Le partenariat vise à apporter une nouvelle génération d’alliages d’aluminium pour les véhicules électriques et les antennes 5G. Bien entendu, la production et les ventes de minerai de fer restent la vache à lait de l’entreprise. De plus, l’entreprise est également dans l’extraction de cuivre et d’aluminium.

Dans l’ensemble, l’action RIO est attrayante pour les investisseurs à revenu. De plus, compte tenu des valorisations, le titre semble positionné pour une nouvelle hausse.

Cuivre du Sud (SCCO)

Source : Coldmoon Photoproject/Shutterstock.com

Goldman Sachs croit que le cuivre est un nouveau pétrole. En fait, Goldman estime que le prix du cuivre passera à 15 000 $ la tonne d’ici 2025. Compte tenu de ces perspectives, il est logique de parler d’une autre entreprise axée sur le cuivre.

L’action SCCO se négocie actuellement à un P/E à terme attrayant de 20,3. L’action offre également un dividende annualisé de 2,80 $. Compte tenu des perspectives des prix du cuivre, il est probable que les dividendes continueront d’augmenter au cours des prochaines années.

Il convient également de noter que Southern Copper a déclaré des réserves de 67,7 Mt. En 2019, la durée de vie de la mine de l’entreprise était de 68 ans. Avec l’expansion des actifs, la société prévoit une durée de vie de la mine de 50 ans en 2028. De toute évidence, la société est positionnée pour des flux de trésorerie solides si la course haussière du cuivre se maintient.

Pour l’année en cours, Southern Copper s’attend à un flux de trésorerie disponible de 2,2 milliards de dollars. Avec un ratio dette nette/EBITDA guidé de 0,4, la société a un profil financier solide.

De plus, l’entreprise a l’un des coûts de trésorerie les plus bas de l’industrie. Même si le cuivre est latéral, Southern Copper est positionné pour générer un FCF robuste dans les années à venir.

Compte tenu de ces facteurs, l’action SCCO est attrayante. Au cours des six derniers mois, le stock de SCCO a fluctué. La prochaine étape du rallye semble imminente compte tenu des perspectives du secteur des métaux et des mines.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.