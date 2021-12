4 meilleures façons d’utiliser des prises intelligentes pour votre éclairage de vacances

L’installation d’un éclairage festif est l’une des parties les plus amusantes de la décoration pour la saison des vacances. Mais cela peut aussi être frustrant, notamment pour l’éclairage extérieur. Les points de vente limités rendent le placement difficile, les intempéries rendent les barres électriques extérieures risquées et devoir sortir pour allumer et éteindre les lumières est pénible. Dans chaque cas, les prises intelligentes ou les bandes intelligentes peuvent vraiment aider ici, tout comme elles peuvent le faire lors de la configuration pour d’autres occasions comme Halloween. Voici comment ils peuvent simplifier et améliorer votre éclairage des Fêtes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Obtenez des prises intelligentes avec plusieurs prises, une multiprise

La meilleure façon de maximiser une seule prise de courant est d’obtenir l’une des meilleures prises intelligentes d’extérieur avec plusieurs prises, de sorte que vous puissiez y brancher plus d’une guirlande lumineuse. Si vous avez deux prises de courant sur votre porche, par exemple, obtenir deux prises intelligentes qui ont chacune deux prises de courant transformera cela en quatre afin que vous puissiez brancher plus de lumières, ainsi que des choses comme des structures gonflables de vacances.

Pour l’intérieur ou un porche couvert où le temps est saisonnier mais pas extrême, une multiprise permettra de brancher facilement plusieurs éléments à la fois, qui peuvent tous être contrôlés non seulement par une application pour smartphone, mais également par un interrupteur manuel. Saviez-vous qu’il existe également des multiprises intelligentes ? Oui, ils sont super cool car tout ce que vous y branchez devient instantanément intelligent et contrôlable par une application. Ceux-ci sont idéaux pour l’éclairage de vacances car souvent, vous voudrez activer ou désactiver vos décorations d’un seul coup au lieu d’une par une.

Deux pour un

Prise extérieure Wi-Fi intelligente Kasa de TP-Link

Transformez un en deux

Transformez une prise extérieure en deux avec cette prise intelligente résistante aux intempéries, qui vous permet également de contrôler tout ce qui y est branché depuis votre téléphone.

Tu as le pouvoir

Bande d’alimentation intelligente Meross

Contrôlez tout

Branchez jusqu’à trois appareils CA et quatre appareils USB sur cette multiprise, puis contrôlez tout par la voix à l’aide d’Alexa, Google, Siri ou de l’application.

Mettre en place des horaires

Une fois que vous avez configuré des lumières intelligentes ou des lumières ordinaires connectées à des prises intelligentes, utilisez l’application compagnon pour configurer des horaires pour que les lumières s’allument et s’éteignent automatiquement. Par exemple, vous voudrez peut-être que vos lumières extérieures s’allument à 18 ou 19 heures, selon le moment où le soleil se couche dans votre région, puis restent allumées jusqu’à minuit – ou jusqu’à 6 heures du matin si vous voulez que les passants profitent du spectacle pendant la nuit.

Pour l’intérieur, utilisez l’application pour allumer manuellement les lumières – même l’arbre – pendant que vous vous prélassez sur le canapé ou préparez le dîner dans la cuisine. Si la prise intelligente fonctionne avec des assistants vocaux, ce que beaucoup font, vous pouvez même donner une commande comme « Hey Google, allume les lumières de Noël ».

Contrôle par la voix

Govee Smart Plug – Paquet de 2

Énoncez vos commandes

Branchez les lumières des Fêtes dans ces prises intelligentes, puis utilisez simplement les commandes vocales Google ou Alexa pour les allumer et l’application pour les programmer.

Ajoutez-les aux scènes

Faites un effort supplémentaire et ajoutez les prises intelligentes aux différentes scènes que vous configurez avec l’application compagnon. Contrôlez-les pour que la musique des Fêtes s’allume en même temps que les lumières s’allument le soir, par exemple, pendant que votre caméra de sécurité extérieure se déclenche. Ensuite, définissez une scène matinale où les lumières s’éteignent, la musique se rallume, le thermostat s’allume pendant que vous serez absent pour la journée, et la cafetière intelligente se met en marche pour préparer votre carburant Java pour le matin.

Marque de confiance

Prise intelligente Wemo

Mettre en scène

Prenez quelques-unes de ces prises intelligentes pour les lumières des Fêtes, la musique, les petits appareils électroménagers et plus encore, et créez une scène de vacances pour créer l’ambiance.

Obtenez des prises adaptées à l’extérieur

Il y a de fortes chances que la majeure partie de votre éclairage de vacances (à l’exception de l’arbre) soit à l’extérieur. Alors, assurez-vous d’avoir des prises intelligentes adaptées à l’extérieur et ne nécessitant pas de hub pour fonctionner. Ceux-ci doivent être de conception robuste et étanches pour résister aux éclaboussures d’eau causées par la pluie ou la neige. Ils devraient également être capables de fonctionner à des températures extrêmes.

Certaines prises d’extérieur ont même des couvercles de port intégrés pour les protéger de la poussière, des débris ou des animaux sournois lorsque rien n’y est branché. Une fois la saison des vacances terminée, vous pouvez les utiliser pour alimenter les caméras de sécurité et les éclairages paysagers ou les déplacer dans l’arrière-cour pour la technologie estivale, comme une pompe de piscine.

Affrontez la météo

Prise intelligente extérieure HBN

Sans danger pour l’extérieur

Cette prise intelligente peut fonctionner en toute sécurité à l’extérieur, quelle que soit la météo, grâce à sa conception robuste ; De plus, les trois prises de terre seront utiles.

Ports couverts

Prise extérieure intelligente Wi-Fi de D-Link

Toute l’année

Gardez cette prise intelligente à l’extérieur sans crainte, grâce à la conception résistante aux intempéries et aux couvercles de port intégrés qui les protègent lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

