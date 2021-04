4 meilleures transactions boursières pour jeudi: NFLX, SKLZ, VZ, FSR

Après quelques jours de recul des indices, le marché boursier a un peu rebondi mercredi. Cela dit, examinons quelques-unes des principales idées de transactions boursières jusqu’à jeudi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Netflix (NFLX)

Netflix (NASDAQ:NFLX) diminue les bénéfices, mais les actions rebondissent là où elles devraient.

La baisse est malheureuse, car l’action Netflix avait récemment augmenté mensuellement par rapport au sommet de mars. Sur le graphique hebdomadaire ici, vous pouvez voir comment il se maintenait au-dessus du plus haut du mois précédent jusqu’à cette semaine.

Désormais en cours de liquidation, les actions rebondissent aux moyennes mobiles sur 50 semaines et 10 mois. Rebondissant à partir de la barre des 500 $, c’est là que les taureaux sont intervenus tout au long de 2021 jusqu’à présent.

Si Netflix perdait ces mesures, il pourrait ouvrir entre 460 $ et 475 $ à la baisse. Ce domaine a été un soutien dans le passé et les investisseurs chercheront à ce que ce soit le cas si les actions chutent aussi loin.

À la hausse, cependant, commençons par voir si Netflix peut récupérer les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Skillz (SKLZ)

Après un douloureux déclin, Skillz (NYSE:SKLZ) est en voie de guérison, en hausse de plus de 33% mercredi. Le mouvement repousse les actions au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours.

Cependant, la zone la plus importante pour moi est de 14,50 $ à 14,70 $. Je ne veux pas voir le stock perdre à nouveau ce niveau. Si c’est le cas, cela met le récent creux en jeu à 12,40 $.

À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent franchir les moyennes mobiles sur 10 mois et 21 jours. Au-dessus, cela met 20 $ en jeu, suivi d’un possible resserrement vers 25 $. Près de cette dernière se trouvent les moyennes mobiles sur 100 et 50 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Verizon (VZ)

Verizon (NYSE:VZ) est en fait stable après avoir déclaré des bénéfices, car les haussiers et les baissiers aspirent à une sorte d’élan.

La zone d’achat la plus profonde est inférieure d’environ 4 $, tandis que la zone de vente la plus élevée est d’environ 4 $ plus élevée. Assis au milieu de cette zone maintenant, nous avons besoin d’un mouvement plus large pour obtenir une meilleure opportunité.

À la hausse, gardez un œil sur le sommet d’avril à 59,46 $. Au-dessus de cela, et un déplacement au-dessus de 60 $ est possible, potentiellement vers cette zone d’approvisionnement proche de 62 $. Une cassure de plus de 62,50 $ pourrait mettre Verizon sur la voie de plus de gains.

À la baisse, cependant, soyez prudent sur une clôture en dessous de 57,50 $. Si les traders veulent être longs contre ce niveau, c’est une configuration raisonnable. En dessous de cette marque, il est inférieur à toutes ses principales moyennes mobiles, à l’exception de ses 200 jours, et le met en place pour un éventuel test de cette zone d’approvisionnement susmentionnée.

Principaux métiers de demain n ° 4: Fisker (FSR)

Comme Skillz, Fisker (NYSE:FSR) a subi des pertes douloureuses ces derniers temps, mais se déroule bien ce jour-là. Les actions ont terminé en hausse de plus de 17% sur la journée.

Tout comme Skillz, les actions se sont beaucoup redressées par rapport au creux récent et ont récupéré la moyenne mobile sur 10 jours. Plus important encore pour moi, les actions ont récupéré l’ancien soutien à 14,32 $.

Tant que l’action FSR continue de clôturer au-dessus de cette marque sur une base quotidienne, plus de hausse peut être possible. Sur une clôture en dessous de cette mesure, le plus bas est en jeu à 12,23 $

Gardez à l’esprit que cette action, comme Skillz, est assez volatile. Bien que cela élargisse la fourchette de négociation, cela élargit également notre profil de risque. En conséquence, envisagez de négocier ces types de noms avec des positions plus petites ou, dans de nombreux cas, de les éviter complètement.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.