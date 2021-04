4 meilleures transactions boursières pour jeudi: SNAP, AMD, TWTR, IWM

Alors que les deux derniers jours ont été relativement calmes, les taureaux se demandent si les vendeurs vont intervenir et punir les indices alors que la Réserve fédérale publie sa mise à jour FOMC Minutes. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous entrons dans les derniers jours de la semaine.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Snap (SNAP)

Se casser (NYSE:SE CASSER) se négocie incroyablement bien ces derniers temps, atteignant près de 6% mercredi.

Le titre a utilisé le rallye d’aujourd’hui pour faire grimper la résistance à la baisse et la moyenne mobile à 50 jours. C’est maintenant au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles.

Les actions ont fait un excellent travail en maintenant le niveau de 48 $ fin mars et sont revenues avec une vengeance depuis. À partir de là, ce n’est pas grave si Snap consolide un peu. Cependant, je veux voir si nous pouvons pousser jusqu’à la zone de 65 $. Cela a été de la résistance, à l’exception de cette poussée de fin février.

Au-dessus de 65 $ ouvre la porte au plus haut de 52 semaines, près de 73,50 $.

À la baisse, cependant, un retour en dessous des moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours sape beaucoup d’élan de ce nom.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Advanced Micro Devices (AMD)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) se retrouve au centre des préoccupations après que les actionnaires ont donné leur approbation pour l’acquisition par la société de Xilinx (NASDAQ:XLNX).

Le support de gamme continue de se maintenir près de 74 $, car ce niveau a été testé plus tôt dans le mois. L’action AMD a ensuite atteint un creux plus élevé avant de remporter une séquence de cinq jours consécutifs. Cependant, nous sommes maintenant dans un endroit intéressant.

Les actions se rallient directement dans la moyenne mobile sur 10 semaines, la moyenne mobile sur 50 jours juste au-dessus. D’un autre côté, nous avons les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours ci-dessous.

Un mouvement en dessous du niveau de 80 $ pourrait saper un peu d’élan ici, mettant potentiellement 75 $ en jeu. Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, la porte s’ouvre à 87 $, qui est un ancien niveau de résistance de gamme et la moyenne mobile de 100 jours.

Dans une image mixte comme celle-ci, utilisez les moyennes mobiles clés pour guider la direction. En règle générale, je prends par défaut les moyennes mobiles de la période la plus élevée comme ayant la priorité.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Twitter (TWTR)

S’en tenir à certains jeux de médias sociaux, Twitter (NYSE:TWTR) a été beaucoup mieux sur le côté long aussi. En conséquence, il mène une séquence de huit jours consécutifs.

Contrairement à l’action AMD, Twitter n’a pas beaucoup de résistance aux frais généraux. Au moins en ce qui concerne les moyennes mobiles.

À la baisse, je veux voir que le trifet des moyennes mobiles – les moyennes mobiles sur 10 jours, 21 jours et 50 jours – sert de support.

À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent pousser jusqu’à l’extension de 261,8%. Ce niveau a été comme une ligne dans le sable. Au-dessus, cela ouvre la porte aux sommets de 52 semaines près de 80 $.

Principaux métiers de demain n ° 4: Russell 2000 ETF (IWM)

Devant la Fed, ce fut une journée incroyablement calme. Les autres principaux indices étaient pour la plupart inchangés, tandis que l’or, le pétrole et la largeur de volume étaient également assez modérés. Autrement dit, presque tout sauf le Russell 2000 et en extension, le FNB iShares Russell 2000 (NYSEARCA:IWM). C’était celui qui se faisait marteler.

À mon avis, les contrats à terme offraient un aspect un peu plus propre que l’IWM, mais l’IWM est plus accessible à la plupart des investisseurs, alors restons fidèles à celui-là.

Vu que c’était le plus faible du groupe, il est tout à fait possible qu’il reste le plus faible du groupe et continue plus bas. Cependant, nous entrons dans une zone de risque / récompense solide pour les positions acheteuses à court terme.

C’est alors que nous approchons du niveau de cassure récent supérieur à 221 $, ainsi que des moyennes mobiles sur 10 jours, 50 jours et 10 semaines. Si ces niveaux échouent, il pourrait y avoir de la place dans la zone de 214 $ à 215 $, suivie des moyennes mobiles de 100 jours et de 21 semaines.

À la hausse, cependant, recherchez un retour vers le sommet de cette semaine près de 226,50 $. Au-dessus, la zone de 230 $ à 234 $ est en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur l’IWM et AMD.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.