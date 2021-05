4 meilleures transactions boursières pour mardi: Ethereum, GLD, HD, TSLA

Après un solide rebond jeudi et vendredi, les actions ont pris une journée de repos lundi, les principaux indices affichant une légère baisse. Les actions de croissance restent en question à ce stade, mais la crypto et les matières premières étaient le véritable objectif de la journée. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Après avoir dépassé 4000 $, Ethereum (CCC:ETH-USD) montre enfin quelques fissures et baisse. Dimanche, les prix ont vacillé mais ont trouvé un support de la moyenne mobile de 21 jours dans une session volatile.

Lundi, cependant, Ethereum n’a pas pu éviter la pression de vente, passant sous les 3500 dollars et la moyenne mobile sur 21 jours.

Se raffermissant près de 3 000 $ et les taureaux recherchent plus d’acheteurs. En cas de rebond, je veux voir l’ETH effacer 3000 $, puis les moyennes mobiles sur 21 et 10 jours.

À la baisse, une cassure de 3000 $ met en jeu le point de départ de 2500 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. Cette zone devrait être une zone de rebond solide si plus de désavantages se produisent.

À la hausse très élevée, cependant, il est clair que 4 100 $ à 4 200 $ constituent une résistance. Au-dessus de cela, Ethereum peut potentiellement atteindre de nouveaux sommets.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Gold ETF (GLD)

L’or et les métaux précieux se négocient beaucoup mieux sur le côté long et c’est clair si nous regardons le FNB SPDR Gold Trust (NYSEARCA:GLD).

Le GLD atteint ses plus hauts niveaux depuis début février, alors qu’il franchit la moyenne mobile de 50 semaines. Il a clôturé près de ses sommets la semaine dernière, mais en dessous de cette moyenne mobile clé. Pousser au-dessus donne maintenant aux taureaux l’espoir que d’autres améliorations sont à venir.

Soyons sûrs que le GLD ferme au-dessus de la moyenne mobile de 50 semaines cette semaine.

175 $ a été un peu difficile pour l’ETF cette année. S’il peut pousser au-dessus, cela met techniquement en jeu le niveau de 183 $, ce qui a été une forte résistance.

Lors d’une pause sous la moyenne mobile de 50 semaines, regardez comment l’action se comporte avec ses moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Home Depot (HD)

Home Depot (NYSE:haute définition) doit déclarer ses revenus avant l’ouverture du mardi. Le stock a brûlé, mais s’est refroidi la semaine dernière.

Si nous n’avions pas à tango avec des bénéfices, ce serait une excellente configuration de trading avant l’impression, car les actions rebondiraient bien par rapport à la moyenne mobile sur 10 semaines. C’est une belle réinitialisation après un fort rallye.

Et maintenant?

En cas de réaction baissière, je ne sais pas si nous verrons une baisse de 8% à 9%, mais si nous le faisons, recherchez le support de la zone de cassure précédente à 292 $ et la moyenne mobile de 21 semaines.

À la hausse, je recherche un recul de plus de 325 $, ce qui pourrait remettre 340 $ en jeu.

Top des métiers de demain n ° 4: Tesla (TSLA)

Je sais que je viens de regarder Tesla (NASDAQ:TSLA) la semaine dernière, mais ce nom reste sur trop de radars pour être ignoré.

Le stock continue d’être rejeté du niveau de 591 $, ainsi que de la moyenne mobile de 200 jours. Si cela supprime le plus bas de la semaine dernière (à 559,65 $), nous pourrions alors voir un test de la moyenne mobile sur 50 semaines et du plus bas de mars près de 540 $.

Sur une pause de cette zone, un nouveau test du niveau d’évasion de 500 $ peut être en jeu.

À la hausse, nous devons voir une poussée au-dessus de 591 $ et la moyenne mobile de 200 jours. Ci-dessus met les moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le directeur et l’auteur d’un bulletin d’information gratuit à Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.