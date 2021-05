4 meilleures transactions boursières pour vendredi: TSLA, AMD, GOOS, SONO

Après avoir chuté en trois séances consécutives malgré de nouveaux sommets historiques lundi, les actions ont retrouvé leur équilibre et se sont redressées jeudi. L’élan durera-t-il jusqu’au week-end ou est-ce juste un rebond de chat mort? Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de vendredi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Tesla (TSLA)

Tesla (NASDAQ:TSLA) a stagné ces derniers temps, travaillant sur sa quatrième baisse quotidienne consécutive et sa huitième baisse au cours des neuf dernières séances de négociation. Commentaires du PDG Elon Musk envers Bitcoin (CCC:BTC-USD) ne semble pas non plus aider.

À tous égards, les actions dépassent le plus bas de cette semaine, ainsi que la moyenne mobile sur 200 jours.

Ce serait un endroit naturel pour que les taureaux poussent pour un renversement et étant donné le rebond que nous voyons depuis les bas, il est clair que c’est ce qu’ils essaient de faire. S’ils le peuvent, cherchez Tesla pour récupérer la moyenne mobile sur 200 jours.

La confirmation viendrait sur un renversement quotidien par rapport au plus haut de jeudi.

S’ils ne peuvent pas déclencher une inversion, Tesla devra peut-être baisser. Dans ce cas, voyons si nous obtenons un test des plus bas de mars près de 539 $ et un test de la moyenne mobile sur 50 semaines. Si cela ne donne pas de rebond, la zone d’évasion de 500 $ peut être en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: AMD (AMD)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) continue de bien se porter d’un point de vue commercial, mais malheureusement, personne ne se soucie vraiment de cela pour le moment. AMD est considérée comme un stock de croissance, et les actions de croissance sont critiquées.

Les actions testent – et sont en fait en dessous de la fourchette – support à près de 74 $. J’adorerais voir le titre conserver cette marque d’ici la fin de la semaine. Si ce n’est pas le cas, cela risque de devenir une résistance.

Une baisse notable pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 semaines. Lors d’un rebond de plus de 74 $, recherchez l’action AMD pour tester la moyenne mobile sur 10 semaines, puis défiez 80 $.

Au-dessus de toutes ces marques, 87 $ sont mis sur la table.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: Canada Goose (GOOS)

Bernache du Canada (NYSE:GOOS) est durement touchée jeudi, en baisse de près de 9% après la publication de résultats. Le titre est passé sous un certain nombre de moyennes mobiles clés et a traversé sa moyenne mobile sur 21 semaines ce jour-là.

Cependant, il trouve des acheteurs aux creux d’avril. Si cette zone finit par se maintenir, je veux voir le titre du GOOS récupérer sa moyenne mobile sur 21 semaines. S’il peut le faire, les acheteurs peuvent envisager une position longue par rapport au bas postérieur aux bénéfices.

De retour au-dessus de 40 $ et ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours sont des objectifs à la hausse raisonnables.

Cependant, si Canada Goose ne parvient pas à maintenir le plus bas d’avril et pousse à la baisse, l’écart de remplissage près de 36 $ et la moyenne mobile de 200 jours pourraient être dans les cartes. Restez agile et restez ouvert d’esprit ici.

Top des métiers de demain n ° 4: Sonos (SONO)

Sonos (NASDAQ:DONC NON) est également en mouvement après gains, en hausse de plus de 7% sur la journée. Cependant, cela a été un mouvement sauvage jeudi.

Il y a du bon et du mauvais avec ce graphique. Par exemple, l’action a comblé son écart à 32,88 $ plus tôt cette semaine. Cependant, il est ensuite passé sous ce creux avec la baisse de mercredi.

Mais jeudi, les actions ont augmenté quotidiennement et ont annulé beaucoup de dégâts. Puis le stock s’est évanoui des sommets, cependant.

Comme je l’ai dit, c’est un sac mélangé ici.

Du côté positif, le stock est bien loin des creux. Malheureusement, le fondu de jeudi est venu d’une région notable. Plus précisément, la zone de 35 $ continue d’agir comme une résistance, tandis que la moyenne mobile sur 21 semaines n’a pas favorisé l’action SONO. Ce domaine a également été fortement soutenu plus tôt cette année et c’était le point de rupture cette semaine.

Je veux voir Sonos récupérer 35 $ avant de faire confiance au côté long. Si c’est le cas, nous avons un joli bas contre lequel mesurer.

Si le titre ne récupère pas 35 $ et brise ce plus bas, il pourrait mettre un autre écart en jeu près de 28 $, suivi de la moyenne mobile de 200 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.