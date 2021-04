4 meilleures transactions sur actions pour jeudi: GS, DOGE, MARA, PLTR

le S&P 500 a atteint un nouveau record historique mercredi alors que les actions bancaires ont lancé la saison des résultats. Cependant, l’indice s’est inversé et a baissé ce jour-là, car il s’est un peu allongé. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Goldman Sachs (GS)

Goldman Sachs (NYSE:GS) était l’une des trois banques à déclarer leurs bénéfices mercredi matin. Atypique à la réaction normale – qui est une réaction d’ouverture plus élevée et une réaction de «vente des nouvelles» – l’action GS a ouvert plus bas dans la journée et a bondi plus haut dans les premières minutes de négociation.

Le titre s’est temporairement échangé vers le support clé, c’est-à-dire les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. À partir de là, il a récupéré les moyennes mobiles de 10 et 21 jours, ainsi que la résistance des dernières semaines.

Si les actions sortent du sommet post-bénéfice près de 344,50 $, le sommet historique près de 357 $ pourrait être en jeu, suivi de l’extension de la fourchette à deux fois près de 360 ​​$.

À la baisse, cependant, les taureaux doivent continuer à trouver un soutien de tendance qui est en jeu. En dessous de 325 $, ce n’est pas une évolution positive.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Dogecoin (DOGE-USD)

Dogecoin (CCC: DOGE-USD) a explosé plus haut mercredi, alors que Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a fait ses débuts publics via une liste directe.

La crypto a poussé de manière impressionnante la résistance près de 8,8 cents mardi, puis a grimpé à la hausse mercredi. Au milieu du mouvement, Dogecoin a marqué son extension de portée deux fois près de 13,4 cents.

Il se situe désormais entre ses 161,8% et ses extensions de gamme deux fois plus élevées. Utilisons ces deux mesures sont nos lignes dans le sable. En dessous de l’extension de 161,8%, Dogecoin pourrait reculer, potentiellement jusqu’à 10 cents.

Au-dessus de l’extension de gamme de deux fois (et donc le plus haut) et 15 cents est possible, suivi par l’extension de 261,8% près de 16,3 cents.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Marathon Digital (MARA)

Bitcoin (CCC: BTC-USD) est également au cœur des débuts de Coinbase, qui à son tour a des actions comme Marathon numérique (NASDAQ:MARA) au point. Le stock déchire en dessous de plusieurs mesures clés ce jour-là.

Ceux-ci incluent les sommets précédents proches de 50 $, le niveau de cassure près de 46 $ et les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours.

À partir de là, je veux voir le stock MARA récupérer toutes ces marques ou corriger davantage. S’il récupère 50 $ (et donc tous les niveaux susmentionnés), alors il met le récent sommet en jeu à 57,75 $. Cela est suivi d’une éventuelle poussée vers l’extension de 161,8% à 65 $.

Si l’action MARA se corrige davantage, cependant, recherchez un support entre 38,50 $ et 39,75 $. Là, l’action trouve son retracement de 61,8% et ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours.

Cela pourrait être un niveau d’achat raisonnable, à condition que Bitcoin trouve également une offre. Cependant, si Bitcoin commence à glisser, Marathon Digital le fera également.

Principaux métiers de demain n ° 4: Palantir Technologies (PLTR)

Technologies Palantir (NYSE:PLTR) a été sévèrement rejetée par les moyennes mobiles à 50 jours et à 100 jours, car elle tente de maintenir ses moyennes mobiles à court terme.

Si le stock ne parvient pas à tenir ces mesures – les moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours – alors nous pourrions facilement voir l’action PLTR revisiter la zone de 21 $. Cette zone a été un support assez solide depuis novembre.

À la hausse, nous devons en fin de compte voir l’action PLTR passer à travers toutes ses moyennes mobiles, mettant 27,50 $, puis 30 $ en jeu.

Pour référence, cette marque de 27,50 $ est proche du sommet de mars. Cela peut ou non entrer en jeu selon le moment où le stock PLTR peut trouver sa place dans les deux prochaines semaines. Il est encore tôt dans le mois, mais pour l’instant, nous avons un mois de brassage intérieur, qui vaut également la peine d’être surveillé.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.