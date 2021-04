4 meilleures transactions sur actions pour mercredi: DKNG, PENN, PYPL, XL

Les actions continuent de maintenir leurs gains alors que les investisseurs recherchent plus de raisons de rester longtemps. Verrons-nous une poussée pré-bénéfice? C’est possible. Jusque-là, cependant, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: DraftKings (DKNG)

DraftKings (NASDAQ:DKNG) s’est retrouvé dans l’actualité aujourd’hui alors que New York reste dans les manchettes des paris sportifs en ligne. Compte tenu de son énorme potentiel de marché, toute nouvelle sur ce front a le potentiel de vraiment faire bouger cette action. Même chose avec le stock dont nous discuterons ensuite.

Les actions s’écartent bien de la moyenne mobile de 50 jours et continuent de se maintenir au-dessus de 56,75 $. Cependant, l’action DKNG est aux prises avec le sommet d’octobre précédent près de 64 $ et la moyenne mobile sur 10 jours.

Si nous pouvons obtenir une rotation hebdomadaire supérieure à 64,72 $, alors ce stock peut vraiment voler. Non seulement cela nous donnerait une belle configuration de rotation, mais cela mettrait DraftKings au-dessus des deux niveaux que je viens de dire qui lui causaient des problèmes.

Cela mettrait en jeu la moyenne mobile de 21 jours, suivie de 70 $ et plus. En cas de mouvement sous le plus bas de cette semaine et la moyenne mobile de 50 jours, un sous-60 $ est possible.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Penn National Gaming (PENN)

Comme DraftKings, Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) revient souvent dans ces types de discussions. Cependant, la réouverture du commerce a également un impact sur Penn en tant qu’opérateur de casino.

À tous égards, le stock nous donne une image mitigée et la possibilité de le négocier à long ou à court terme – un peu comme la configuration en Canopée Croissance (NYSE:CGC).

Lundi, la rotation hebdomadaire ascendante a été rejetée par la moyenne mobile sur 10 semaines. Pour l’instant, la moyenne mobile sur 21 semaines est un support. Quelque chose doit donner à l’avenir.

Si les actions effacent la moyenne mobile sur 10 semaines et le plus haut de la semaine dernière, cela peut atteindre la zone de 116 $ à 120 $. S’il casse 100 $, le plus bas de la semaine dernière est en jeu. En dessous de cela, Penn peut rencontrer des turbulences.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: PayPal (PYPL)

Pay Pal (NASDAQ:PYPL) a une configuration intéressante alors que la technologie revient au centre de l’attention. Les actions essaient de tourner plus haut – et le sont – mais font toujours face à une résistance au plafond.

Plus précisément, PayPal remonte le plus haut de la semaine dernière avec une action de prix impressionnante. Je l’ai signalé en direct plus tôt dans la matinée. Cependant, il atteint un niveau clé de 254,50 $, ainsi que la moyenne mobile sur 50 jours.

Cela présente un obstacle, mais aussi une opportunité.

C’est un obstacle en ce sens que c’est évidemment de la résistance. Cependant, si les actions dégagent 256 $, cela ouvre la porte à une course potentiellement forte. Cela pourrait mettre 275 $ ou même plus en jeu dans ce scénario.

Si la zone de 255 $ à 256 $ agit comme une résistance, elle met en jeu les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours comme niveau de support le plus proche.

Top des métiers de demain n ° 4: XL Fleet (XL)

XL Flotte (NYSE:XL) a subi beaucoup de pression ces derniers temps, passant d’un sommet de près de 35 $ à un plus bas récent de près de 7,50 $. À l’heure actuelle, nous envisageons une baisse potentiellement standard de cinq vagues.

En même temps, c’est loin de donner aux investisseurs un signal clair.

Voyons à quel point l’action peut rebondir à partir d’ici. Mon objectif principal sur le côté long serait de 9,50 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Au-dessus de ces deux marques et plus de 10 $ est possible car l’action XL a le potentiel de descendre et de commencer à réparer son graphique.

Sur un élan réel, voir 12,50 $ à 13,25 $ serait une bonne décision, mettant en jeu un niveau clé et la moyenne mobile de 200 jours.

Une clôture quotidienne en dessous de 7,50 $ et celle-ci peut aller plus bas.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.