4 meilleures transactions sur actions pour mercredi: PLTR, FSLY, DDD, OXY

Après une ouverture moche pour les actions technologiques et les actions de croissance, de nombreuses actions du groupe se sont inversées à la hausse. Est-ce que le bas est dedans? Cela ne sera clair qu’avec le recul. Pour l’instant, cependant, examinons quelques-unes de ces actions pour nos principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Palantir (PLTR)

Palantir (NYSE:PLTR) a été anéanti des sommets. Des sommets à la clôture de lundi, les actions ont baissé de 52%. Cependant, PLTR a commencé la journée avec un énorme écart.

Cela est venu après que la société a déclaré ses bénéfices. Malgré un rapport solide, le marché n’était pas d’humeur à l’entendre des taureaux, choisissant plutôt de vendre sans discrétion. Au plus bas d’aujourd’hui, les actions étaient en baisse de 3,2% par rapport à la clôture de lundi, tandis que ces pertes ont augmenté à 11,3% si elles étaient prises aux plus bas de pré-marché de ce matin.

En hausse de 9,4% à la fin de mardi, cependant, et la clôture semble très différente de l’ouverture. En fait, Palantir nous donne une bougie engloutissante haussière, car la gamme d’aujourd’hui prend complètement la gamme de lundi. Cela a même comblé le vide.

Mais ce n’est pas sorti du bois.

Du côté positif, les taureaux ont maintenant un niveau contre lequel se mesurer à la baisse, même si c’est un peu loin. À la hausse, il doit récupérer le niveau de 21 $ et sa moyenne mobile sur 10 jours. S’il peut le faire, peut-être pourrons-nous voir les taureaux prendre un peu plus d’élan.

Une clôture sous le plus bas de mardi met les 15 $ à 16 $ en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Fastly (FSLY)

Au cours des derniers jours, j’ai suggéré que les investisseurs commencent à examiner de plus près les actions de croissance et que j’estime que nous sommes plus près du bas que du haut. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est temps d’emprunter une marge de crédit sur la maison et de faire le tout ici.

Rapidement (NYSE:FSLY) est un excellent exemple.

Après un lavage post-bénéfice, il est possible que nous ayons vu la capitulation de l’action. Regardez la façon dont il a martelé ce niveau de 40 $, en essayant de monter plus haut.

À la hausse, je recherche un passage à 50 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessus met en jeu les moyennes mobiles sur 10 semaines et 21 jours, qui sont actuellement au nord de 60 $.

De toute évidence, une clôture en dessous du plus bas de cette semaine crée un problème pour les longs, mettant en jeu des niveaux inférieurs à 40 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: 3D Systems (DDD)

Cela fait un moment que nous n’en avons pas parlé 3D Systèmes (NYSE:DDD). Après une montée fulgurante en début d’année, le stock de DDD a été soumis à une énorme pression car les stocks de croissance ont été pulvérisés.

Du côté positif de cette action, les actions ne se sont simplement (mais douloureusement) échangées que vers la moyenne mobile de 200 jours.

Contrairement à la plupart des actions de croissance, le rallye d’aujourd’hui a fait remonter l’action DDD au-dessus des moyennes mobiles de 10 et 21 jours. Les actions ont également récupéré le plus bas de mars à 22 $. À partir de là, j’aimerais voir le stock DDD se maintenir au-dessus de ces marques.

À la hausse, gardez un œil sur les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. Ci-dessus pourrait ouvrir la porte à 30 $ et plus.

Principaux métiers de demain n ° 4: Occidental Petroleum (OXY)

Abandonnons les actions technologiques à forte croissance pour notre dernier candidat alors que nous nous concentrons sur Pétrole Occidental (NYSE:OXY).

Occidental a connu une longue mais lente reprise de ses creux de 2020. Nous n’avons jamais vu cette dynamique haussière robuste comme de nombreuses autres actions depuis le bas.

Les actions se sont bien échangées jusqu’aux plus hauts de mars, mais dernièrement, l’action OXY a reculé. Le stock vacille maintenant au niveau de 24,50 $, qui était le plus haut de juin. Il s’agissait notamment du niveau d’évasion de février.

Si ce niveau se maintient, voyons si nous pouvons revenir au plus haut de mai, à 28,13 $. Au-dessus de cela, et les sommets de 2021 pourraient être sur la table près de 32 $. Incidemment, c’est aussi là que le retracement de 61,8% entre en jeu à partir du premier trimestre de 2020.

Cependant, s’il échoue en tant que support, il pourrait mettre en jeu le plus bas d’avril à 22,44 $. En dessous, cela pourrait mettre 20 $ et la moyenne mobile sur 200 jours en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FSLY.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.