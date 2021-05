4 meilleures transactions sur actions pour vendredi: CSCO, RIDE, KSS, DE

La bonne fin du marché mercredi a été reportée à la séance de jeudi, les taureaux achetant l’ouverture et faisant des enchères sur le marché toute la matinée. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières d’ici vendredi.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: Cisco Systems (CSCO)

Systèmes Cisco (NASDAQ:CSCO) a commencé nettement plus bas dans la journée, débutant avec quelques pertes post-bénéfices jeudi. Cependant, les actions ont rebondi et effacé ces pertes.

Jusqu’à présent, Cisco continue de trouver son pré-nouveau coronavirus 2020 élevé en tant que support, à 50,31 $. Le titre a connu une énorme cassure au-dessus de cette marque plus tôt dans l’année et continue de le maintenir comme support.

Au milieu du rebond, il a également récupéré la moyenne mobile sur 10 jours. Cependant, tout en continuant à trouver du soutien, Cisco continue également de se débattre avec la zone de 52 $ à 53 $.

Si cela peut effacer cette mesure, le sommet de 54,14 $ de la semaine dernière est en jeu. Au-dessus de cela, et peut-être pouvons-nous faire un voyage vers des sommets pluriannuels proches de 58 $.

Top des échanges d’actions pour demain n ° 2: Lordstown Motors (RIDE)

Moteurs Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE) a chuté de plus de 15% lors de la séance de négociation de midi de jeudi. Cependant, les actions ont augmenté de plus de 60% au cours des quatre jours précédant l’action d’aujourd’hui.

Pour l’instant, le titre est aux prises avec le niveau de 11 $ et la moyenne mobile en baisse sur 50 jours. S’il peut effacer le plus haut de cette semaine, la mesure de 12,80 $ est en jeu. Au-dessus de 12,80 $ et peut-être que l’action RIDE peut combler ce petit écart jusqu’à 14,27 $.

Si nous obtenons une réelle compression plus élevée, la moyenne mobile sur 21 semaines et la barre des 17 $ sont possibles.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 21 jours. Une clôture en dessous qui pourrait mettre en jeu un nouveau test des plus bas, près de 6,75 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Kohl’s (KSS)

Kohl’s (NYSE:KSS) est touché sur les revenus, en baisse de 10% sur la journée. Cependant, il capte également un rebond décent par rapport aux plus bas.

Celui-ci est délicat mais intéressant.

Il a plusieurs mesures de soutien notables entre 50 $ et 54 $. Cela comprend les moyennes mobiles sur 21 et 200 semaines, ainsi que le sommet pré-coronavirus 2020.

Même si les investisseurs ne voudront pas risquer 4 $ l’action, il n’est pas absurde d’être long contre 50 $. Sur une cassure de 50 $, nous avons un problème et cela pourrait faire baisser l’action de Kohl au niveau de 42,50 $ et à la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, cependant, voyons s’il est possible de combler l’écart entre la moyenne mobile sur 50 jours et la zone de 60 $. Au-dessus, une résistance de 62 $ à 63 $ est en jeu.

Si nous pouvons obtenir une cassure, l’extension de 161,8% à 76,50 $ est un objectif raisonnable à plus long terme, mais nous devons voir le titre dégager ses sommets actuels pour que cela se produise.

Top métiers de demain n ° 4: Deere (DE)

Dernier point mais non des moindres, compte tenu de sa force au cours des derniers trimestres, nous examinons Deere (NYSE:DE).

Ce stock a été sur un sacré coup, mais il a été en disgrâce au cours des derniers jours, en baisse au cours de ses quatre dernières sessions et de sept des neuf derniers jours.

Personnellement, j’aimerais voir l’action ouverte à (et maintenir) la moyenne mobile de 21 semaines et récupérer le plus bas de jeudi. Cela donnerait aux investisseurs un bas solide à mesurer vendredi matin après la publication de leurs bénéfices.

Sur un mouvement soutenu en dessous de la moyenne mobile de 21 semaines, nous pourrions avoir un test de la zone de 325 $. Sur un vrai recul, la marque de 305 $ pourrait être testée.

En ce qui concerne la hausse, recherchez un retour en arrière grâce à un support récent près de 366 $. De nouveau au-dessus, la moyenne mobile sur 50 jours est en jeu à près de 375 $, suivie d’une résistance récente à 386 $.

Surtout ces marques et les sommets proches de 400 $ sont possibles.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.