4 meilleurs échanges d’actions pour mercredi: AAL, WFC, RIOT, TSLA

Le volume des transactions peut être anémique, mais cela n’a pas empêché les investisseurs de pousser les indices vers de nouveaux sommets avant les bénéfices. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche du milieu de la semaine.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: American Airlines (AAL)

En baisse à sa sixième séance consécutive et à la huitième des neuf derniers jours, American Airlines (NASDAQ:AAL) tente de localiser un fond à court terme.

Les actions rebondissent bien par rapport au retracement de 61,8% et à la moyenne mobile sur 10 semaines. Une baisse sous le plus bas de mardi pourrait également mettre en jeu la moyenne mobile à 50 jours.

En dessous de cela, cependant, et nous pourrions voir un mouvement de moins de 20 $, atterrissant l’action AAL autour de 18,50 $. C’est un point d’évasion antérieur et à peu près là où les moyennes mobiles de 100 jours et de 21 semaines commencent à entrer en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo (NYSE:WFC) lancera la soirée des gains mercredi avant l’ouverture, avec quelques autres. Après des années de retard par rapport à ses pairs, l’action WFC se négocie finalement plutôt bien sur le côté long.

La question est maintenant de savoir si Wells Fargo peut le maintenir?

En corrigeant légèrement avant l’impression, nous avons besoin de clarté après l’événement. Plus précisément, je veux soit une baisse plus profonde vers la zone de 37 $ à 38 $, soit une poussée plus élevée au-dessus de la hausse de mars.

Si c’est le premier, ce domaine était un support récent le mois dernier. C’est également là que les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours entrent en jeu. Si cette zone échoue, la zone de 33 $ pourrait être la prochaine.

À la hausse, cependant, le retracement de 61,8% était une résistance le mois dernier. Un mouvement au-dessus du sommet de mars à 41,54 $ pourrait ouvrir la porte à la zone de 45 $ à 47 $. Près de ce dernier, c’est là que le retracement 78,6% entre en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Riot Blockchain (RIOT)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) se déplace hors de son motif en coin alors que Bitcoin (CCC: BTC-USD) atteint de nouveaux sommets sans précédent.

Pour la plupart, les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours continuent de servir de support, faisant juste assez pour guider l’action Riot à la hausse jusqu’à ce qu’elle éclate au-dessus de la résistance de la tendance baissière.

À partir de là, voyons si l’action Riot peut grimper au retracement de 61,8% et à la zone de 62 $ à 65 $. S’il peut effacer le plus haut de mars près de 68 $, alors une course vers le sommet à 79,50 $ est possible.

En cas de recul, cependant, je ne veux pas voir l’action de Riot casser en dessous de 50 $. Cela le placerait en dessous de son support de moyenne mobile et de nouveau en dessous de la résistance à la baisse.

Top des métiers de demain n ° 4: Tesla (TSLA)

Au moins pour l’instant, Tesla (NASDAQ:TSLA) a sa rainure en arrière. Les actions explosent face à la résistance récente proche de 700 $ et à toutes ses principales moyennes mobiles.

De là, je veux voir si cela peut combler l’écart de février près de 780 $. Au-dessus, cela ouvre la porte à plus de 800 $.

À la baisse, cependant, c’est assez simple: nous devons voir la résistance antérieure se maintenir comme support si l’action recule. Il existe également une pléthore de moyennes mobiles dans ce domaine, que nous voulons voir comme un support. Ci-dessous ouvre plus d’inconvénients possibles.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.