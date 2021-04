4 meilleurs échanges sur les actions du lundi: AMZN, WDFC, LEVI, CLOV

le S&P 500 a atteint plus de sommets records vendredi alors que nous continuons de grimper prudemment avant la saison des résultats. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières avant la semaine prochaine.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 1: Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ:AMZN) et ses pairs FAANG se sont beaucoup mieux négociés ces derniers temps. C’est aussi un excellent exemple d’utilisation de plusieurs délais.

Sur le graphique journalier – qui n’est pas montré ci-dessus; il s’agit plutôt d’un graphique hebdomadaire – les traders remarqueront qu’Amazon est passé sous la moyenne mobile de 200 jours. Techniquement, il semblait en état d’échec.

Cependant, la moyenne mobile sur 50 semaines s’est parfaitement tenue. Alors que les actions se sont consolidées sous les moyennes mobiles de 10 et 21 semaines pendant quelques semaines après le rebond, AMZN STOCK a finalement éclaté au-dessus de ces mesures.

Passant maintenant à la résistance de la plage précédente, voyons si les acheteurs peuvent la stimuler hors de cette plage. S’ils le peuvent, le plus haut de 2021 est en jeu à 3434 $, suivi de la zone de 3500 $.

À la baisse, cependant, les taureaux veulent voir les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines servir de support. Cependant, ils doivent voir la moyenne mobile sur 50 semaines se maintenir. Ci-dessous met en jeu le plus bas de 2021.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: WD-40 Company (WDFC)

Société WD-40 (NASDAQ:WDFC) se fait marteler sur les revenus. Il n’a pas besoin de lubrifiant, il a besoin de ruban adhésif.

Mis à part les mauvais jeux de mots et les références, l’action laisse des points d’interrogation en ce qui concerne le graphique – mais aussi, des opportunités.

D’une part, nous avons un creux jusqu’à la moyenne mobile sur 10 mois et un écart de 271 $. D’un autre côté, nous sommes toujours bien au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et seulement dans le «premier jour» de la vente, qui peut avoir tendance à durer trois jours ou plus.

De là, procédez avec un esprit ouvert. Long au-dessus du plus bas de vendredi est une approche raisonnable, tout comme l’ajout ou le lancement d’une position de retour au-dessus de 271 $.

Cependant, une clôture sous le plus bas de vendredi pourrait très bien mettre davantage de baisse en jeu, potentiellement à cause de la moyenne mobile de 200 jours.

Top des transactions boursières du lundi n ° 3: Levi (LEVI)

Alors que WD-40 Company obtient des bénéfices, Levi (NYSE:LEVI) est en hausse après ses résultats trimestriels.

Les actions continuent de très bien se négocier, surpassant la moyenne mobile sur 10 semaines. C’est l’action des prix que vous voulez voir si vous êtes long.

Cependant, les actions s’estompent du plus haut de vendredi et donc du plus haut de cette semaine. Gardez un œil sur 24,50 $, le sommet de 2019 qui est survenu peu de temps après l’introduction en bourse de Levi. Une cassure de cette marque et la moyenne mobile sur 10 semaines pourraient mettre en jeu la zone de 22,50 $ à 23 $, ainsi que la moyenne mobile de 21 semaines.

À la hausse, cependant, un mouvement au-dessus du sommet de vendredi – à 27,30 $ – met l’extension de 161,8% en jeu à 27,88 $. Au-dessus, cela ouvre la porte à plus de 30 $.

Principaux métiers du lundi n ° 4: Clover Health (CLOV)

Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV) a été battu par ses sommets de décembre et janvier. En baisse de plus de 50% maintenant, et les taureaux recherchent une opportunité.

L’action a continué de trouver des acheteurs autour de 7 $ et a grimpé en flèche jeudi, récupérant finalement les moyennes mobiles de 10 et 21 jours. Les actions ont même brièvement tourné au-dessus du sommet de mars à 9,08 $, mais ont depuis reculé.

En plongeant vendredi, Clover trouve maintenant un support à ces moyennes mobiles. C’est une action de prix assez saine et donne une opportunité aux acheteurs de trempette. Une clôture en dessous de 8 $ pourrait remettre 7 $ sur la table.

En dessous de 7 $, et l’action CLOV teste probablement à nouveau le plus bas près de 6,31 $.

Cependant, au-dessus du sommet de cette semaine pourrait mettre la zone de 9,75 $ et la moyenne mobile de 50 jours sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

