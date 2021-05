4 meilleurs échanges sur les actions du lundi: XOM, CVX, ROKU, NIO

Les taureaux veulent faire grimper le marché boursier, mais ils luttent pour la traction après une puissante course vers de nouveaux sommets historiques. Ils sont également en difficulté malgré les bénéfices records de la technologie de mégapitalisation et à un moment où la Réserve fédérale soutient clairement le système financier. C’est quelque chose à penser alors que nous tournons la page en mai. Alors, avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 1: Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX) ont tous deux déclaré leurs revenus vendredi avant l’ouverture. Et même s’ils ne s’effondrent pas complètement, le duo n’agit pas avec beaucoup d’inspiration ce jour-là.

Pour sa part, Exxon a participé à un solide rallye de cinq jours dans l’impression. En reculant un peu maintenant, je pense que l’action XOM semble correcte tant qu’elle peut tenir au-dessus des moyennes mobiles de 50 jours et 10 semaines.

En dessous de ces marques, 54,50 $ sont probablement en jeu. Cependant, si cette marque échoue en tant que support, elle pourrait mettre en jeu la zone de 50 $ à 51 $, ainsi que la moyenne mobile sur 21 semaines.

Si le titre peut sortir le plus haut de cette semaine, il met 62,50 $ sur la table.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 2: Chevron (CVX)

Pour Chevron, je voulais faire un zoom arrière un peu, en regardant plus de 13 ans de trading via le graphique mensuel. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le niveau de 100 $ a été assez important pour ce stock.

Une fois qu’il a échoué en 2020 – ce qui n’est pas une surprise – il y avait de la résistance jusqu’en mars. L’énergie ayant un certain élan, l’action CVX a pu récupérer cette mesure et la maintient au-dessus ce mois-ci.

Dans le même temps, il a du mal avec la moyenne mobile sur 50 mois. À partir de là, cela nous laisse dans une position intéressante.

Sur une rotation mensuelle supérieure à 107,65 $ et la moyenne mobile sur 50 mois met 112,50 $, puis 120 $ en jeu.

Cependant, sur une rotation mensuelle vers le bas en dessous de 100,14 $ (et une clôture en dessous de 100 $), met les moyennes mobiles sur 200 et 10 mois sur la table.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 3: Roku (ROKU)

Roku (NASDAQ:ROKU) a connu un rallye impressionnant par rapport au plus bas de mars, mais n’a pas réussi à récupérer 400 $.

Il est ensuite passé sous le niveau clé de 383 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 21 semaines et 50 jours. Depuis, la tendance est à la baisse. Actuellement, nous travaillons avec une semaine intérieure.

Si Roku tourne en dessous du plus bas de cette semaine et du plus bas de la semaine dernière à 336,62 $, alors il pourrait mettre en jeu le niveau de 300 $ et la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, cependant, nous voulons que Roku efface la moyenne mobile sur 50 jours. Mais il est clair que la moyenne mobile sur 21 semaines est une résistance raide en ce moment. Au-dessus, cela met 383 $, puis 400 $ en jeu.

Top des métiers du lundi n ° 4: Nio (NIO)

Vendredi dernier, Nio (NYSE:NIO) a récupéré le niveau de 39,75 $. Cependant, le stock a été rejeté par la moyenne mobile de 50 jours pendant cinq sessions consécutives. Recevez-vous le message? Ce niveau est une résistance claire!

Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, le plus haut de cette semaine est en jeu à 43,22 $. Au-dessus de cette marque, il y aurait une rotation mensuelle pour ceux qui prêtent attention aux délais plus longs et mettent potentiellement en jeu la zone de 49 $ à 50 $.

À la baisse, cependant, une perte du plus bas de vendredi met la moyenne mobile de 200 jours en jeu.

En dessous de 200 jours, Nio s’ouvre au plus bas d’avril, près de 34 $. Si cela échoue en tant que support, le plus bas de 2021 est possible près de 32 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.