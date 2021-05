4 meilleurs métiers sur actions pour mercredi: Dogecoin, SPCE, RACE, UAA

Après une journée de baisse lundi, les actions ont été claquées à l’ouverture mardi. Le mouvement a surpris les commerçants, comme le Nasdaq a conduit le chemin plus bas. Nous sommes à un moment intéressant où le marché doit soit trouver son équilibre, soit sonder la baisse des prix avant de se raffermir. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières en milieu de semaine.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Dogecoin (DOGE-USD)

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) reste à l’honneur, car Bitcoin (CCC:BTC-USD) continue de se débattre. Il y a juste quelque chose à propos de celui-ci que les investisseurs adorent. À tous égards, il a atteint de nouveaux sommets sans précédent mardi.

Dogecoin a pu exploser à travers cette zone de résistance de 40 à 45 centimes, pour finalement dégager 60 centimes pendant un moment. Bien que ce soit en baisse par rapport au sommet de la session, plus d’avantages est encore possible.

Plus précisément, je regarde l’extension de 161,8% de la fourchette actuelle, en hausse de près de 67 cents. Au-dessus, cela pourrait mettre 78 cents en jeu, suivi d’une poussée à près de 1 $ (avec l’extension de 261,8% à 98 cents).

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous de 40 cents et la moyenne mobile à 10 jours pourraient accélérer la pression à la vente.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Virgin Galactic (SPCE)

vierge Galactique (NYSE:SPCE) a fait un bon travail en respectant ses niveaux clés et ses aspects techniques. Cela ne veut pas dire que cela a été une bonne tenue pour les taureaux. Les actions sont descendues mensuellement sous le plus bas d’avril, ce qui est techniquement le lundi.

Après plus de faiblesse mardi, cependant, Virgin Galactic est retourné à la hausse.

Maintenant, permettez-moi d’être clair: ce n’est pas un graphique très sain et jouer ce renversement serait généralement un échange de flux de trésorerie à court terme. Cependant, il est possible que nous puissions assister à une nouvelle reprise si l’ensemble du marché coopère.

À la hausse, recherchez un test de la moyenne mobile sur 10 jours, puis un test de 23,94 $. Au-dessus de cela, et la moyenne mobile de 21 jours pourrait mettre le niveau de remplissage des écarts et la moyenne mobile de 200 jours sur la table.

Une cassure du plus bas de mardi sera le stop-loss pour de nombreux traders.

Top des échanges d’actions pour demain n ° 3: Ferrari (RACE)

Ferrari (NYSE:COURSE) ont réagi plus bas sur les bénéfices aujourd’hui, même si nous voyons une bonne réponse dans le cours de l’action. Les actions rebondissent sur la moyenne mobile de 200 jours et tentent de récupérer les 50 jours.

Les taureaux agressifs peuvent envisager d’être longs contre 199 $ et chercher un mouvement au-dessus du plus haut de mardi. Les taureaux plus conservateurs attendront probablement de voir si l’action RACE peut battre le plus haut d’aujourd’hui avant de chercher un test des moyennes mobiles à 10 et 21 jours, puis à pêcher pour un comblement de l’écart vers 218 $.

Une cassure de 199 $ et une clôture en dessous de cette barre pourraient mettre 180 $ à 185 $ en jeu. Cette zone a été intéressante au cours des 14 derniers mois.

Top des métiers de demain n ° 4: Under Armour (UAA, UA)

Sous protection (NYSE:UAA, NYSE:UA) a en fait une réponse assez discrète à son rapport trimestriel. Sur le graphique hebdomadaire, il est clair qu’il maintient une fourchette de négociation serrée.

Je recherche un résultat très simple.

À la baisse, observez la moyenne mobile sur 10 semaines, qui est supportée depuis plusieurs trimestres. S’il faiblit, il met 21 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines en jeu (à quel point).

À la hausse, cependant, surveillez une rotation hebdomadaire supérieure à 24,73 $. Au-dessus de 25 $ et 27,50 $ est possible. Rester simple.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.